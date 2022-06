Izolați în România | VIDEO

"Când am fost singură pe vârful dealului în cine să am nădejde?...doar în Bunul Dumnezeu. Și dacă am avut vreo greutate m-am dus și-am plâns la El, să nu mă uite și să fie cu mine tot ceasul, căci în văgăunile astea pustii, nu vezi om să dai bani pe el."