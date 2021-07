Iurie Răileanu: ”România este partea mea cea mai profundă!”

Interviu realizat în cadrul campaniei „Cu România în suflet”, de la TVR Internațional.

Iurie Răileanu s-a născut la Chișinău, dar din 2007 locuiește în Italia, la Torino, unde a fondat Școala de dans Primo Passo în cadrul căreia există Grupul „Vatra”. Avea 17 ani când a plecat în străinătatea îndepărtată. A plecat singur, cu o procură și cu câțiva covrigi în buzunar.

„Am ajuns în noaptea de 1 decembrie în Italia. De atunci îmi amintesc mai mult de golul imens pe care îl simțeam în mine. Ca orice tânăr de vârsta mea, m-am înscris la liceu, dar pentru că eu dansam încă de la vârsta de 9 ani, nu mă puteam rupe dintr-odată de toată lumea mea. Așa că, ușor, ușor, făcându-mi prieteni și noi contacte, am mers la o asociație unde am început să predau acolo lecții de dans popular. Nu a fost deloc ușor deoarece eram încă foarte tânăr și nu aveam experiența predării. Dar eram foarte determinat și pasionat de ceea ce făceam, așa că nu am cedat.”

Pasiunea pentru dans și în mod special pentru dansul popular l-a ajutat pe Iurie Răileanu să strângă, treptat treptat, în jurul său mulți oameni la fel de pasionați ca și el, dornici de a le vorbi italienilor...în pași de dans, despre tradiția și obiceiurile neamului din care provin.

„Mă documentam singur, mă inspiram din tot felul de coregrafii de la cele mai mari ansambluri din Republica Moldova și din România, și, după aceea, puneam în scenă dansurile mele, cu ocazia spectacolelor din comunitate. Oamenii manifestau din ce în ce mai mult interes. Văzând deschiderea lor, mi-am dat seama că românii au nevoie de mine, așa cum eu aveam nevoie de ei, ca să pot dansa!”

În felul acesta, în 2011, a deschis Școala de Dans și Artă Populară „Grupul Vatra” din Torino, care azi a devenit unul dintre principalii ambasadori ai tradițiilor și folclorului românesc din afara granițelor țării.

„Grupul Vatra este azi o școală de dans tradițional românesc, cu o programă și regulamente bine puse la punct” ne asigură Iurie Răileanu. „De-a lungul anilor, am conceput coregrafii din toate regiunile țării și am creat un loc în care românii să fie veseli și să se simtă liberi. În cei zece ani de activitate, am ajuns să avem peste 1150 de dansatori, oameni care au învățat să danseze românește de la mine și de la colaboratorii mei.

Am organizat peste 450 de spectacole cu săli pline, la care, de cele mai multe ori printre invitați s-au numărat artiști din România și Republica Moldova. Astăzi, Grupul Vatra înseamnă o școală în care se predau dansuri populare pentru copii, adolescenți și adulți. Din cadrul școlii fac parte și trei Ansambluri pe care le coordonez: Ansamblul Strămoșeasca, Veselia și Vatra. La noi, în Vatra, oamenii au găsit prieteni, și-au întemeiat familii, și-au schimbat destinele prin dans. Pentru că asta înseamnă dansul și arta, în general, ceva puternic care schimbă destine. Trăim într-o lume în care tradiția este uitată. De aceea, scopul grupului nostru este de a reînvia și promova tradițiile și obiceiurile românești în Diaspora românească” ne mărturisește Iurie Răileanu.

Deși, uneori îi lipsesc locurile copilăriei, Italia i-a devenit lui Iurie Răileanu casă și loc unde și-a descoperit rostul: acela de a dansa și de a-i ajuta și pe alții să descopere bucuria și frumusețea din dansurile populare românești.

„Îmi păstrez identitatea prin ceea ce simt și fac, prin faptul că am clădit Vatra, un loc în care oricine are posibilitatea să-și păstreze identitatea. Eu vorbesc puțin, în general. Îmi place să vorbesc prin faptele mele și în acest mod procedez și față de România: o prezint cât de frumos pot eu prin dansul meu, care este dansul tradițional autentic. Vorbesc despre România italienilor pe care îi invităm la spectacolele noastre și cărora le arătăm o altă Românie, Iar ei sunt mereu încântați să descopere tradițiile noastre. Arta, dansul înseamnă emoție, iar emoția trebuie transmisă publicului spectator! ”

Vatra lui Iurie Răileanu păstrează legătura cu artiști și ansambluri din țară, care îi ajută și pe unii și pe alții să progreseze și să viseze că la un moment dat vor putea să întindă o horă mare și acasă!

„România reprezintă partea mea cea mai profundă, esența din care eu îmi scot dansul și energia să pot continua. România este și Vatra mea, adică școala pe care am fondat-o și care, astăzi, este loc de protecție sufletească pentru toți românii prin promovarea a ceea ce avem noi mai pur și mai frumos: graiul, muzica, dansul tradițional și arta populară, în general” încheie, cu emoție, Iurie Răileanu.

Interviu realizat de Aura Dobre – producător TVR Internațional