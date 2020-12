Iuliana Tudor ne aduce urări folclorice de „Anul nou cu bucurie”

„Nu uita că ești român” - ne îndeamnă mari artiști ai muzicii populare românești, într-un program aniversar la TVR 1, pe 1 ianuarie, de la ora 21.10 (partea I, iar partea a doua, pe 3 ianuarie, la 21.10)

Începutul de an a fost întotdeauna prilej de bucurie şi petrecere la români. Anul acesta trăim un altfel de început şi ne rugăm ca 2021 să alunge tot ce a fost rău şi greu din anul ce a trecut. Tradiţia românească spune că veselia, cântecele, zgomotele zurgălăilor şi „Pluguşorul” sau „Sorcova” sunt aducătoare de bine, de belşug, pace şi împăcare, iar relele toate sunt alungate de bucuria noastră de a fi şi de a petrece împreună.

Aşadar, în prima zi a Noului An, de la ora 21.10, Iuliana Tudor ne aşteaptă la TVR 1 să petrecem „Anul Nou cu bucurie”, într-un program în care mari artişti ai muzicii populare româneşti vin să ne ureze „La mulţi ani!”, să ne transmită urări de An Nou şi să sărbătorească alături de toți românii. Petrecerea are loc într-o zonă de basm, la Gura Râului din judeţul Sibiu, iar gazde ne sunt membrii Ansamblului Junii Sibiului, astfel că putem fi fără grijă: vom petrece şi ne vom veseli între prieteni.

Vin alături de Iuliana Tudor, să ne ureze „Anul Nou cu bucurie” în prima seară a anului 2021, Nicolae Furdui Iancu, Niculina Stoican, Constantin Enceanu, Florica Zaha, Alexandru Pugna, Matilda Pascal Cojocărița, Andreea Voica, Mariana Deac, Viorica Macovei, Mariana Ionescu Căpitănescu, Aurel Tămaș, Petrică Mâțu Stoian, Elena Pădure, Ovidiu Homorodean, Alina Pinca, Tudor Furdui Iancu, Angelica Flutur, Robert Târnăveanu, Ancuța Corlățan, Gabriel Dumitru, Stana Stepanescu, Daniel Pop, Oana Tomoiagă, Codruța Rodean, Alexandru Brădățan, Izabela Tomița, Paul Ananie, Andra Matei, Florin Boita, Iulia Mihai, Bogdan Cioranu, Andreea Haisan, Cătălina Rotaru, Vlad Sărmaș, Simona Alexandru, Raluca Radu, Ștefan Negru, Alexandra Chira, Mihai Teacă, Sînziana Ştefan.