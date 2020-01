Iuliana Tudor aduce la TVR 1 Festivalul Naţional de Folclor „Ioan Macrea”

Prestigioasa manifestare dedicată celui care, în urmă cu 75 de ani, a întemeiat Ansamblul „Junii Sibiului ” se vede la TVR 1 din 19 ianuarie, duminica, de la 21.10.

Din 19 ianuarie, în fiecare duminică seară, timp de şase săptămâni, telespectatorii TVR 1 sunt invitaţi la un spectacol plin de culoare, în care artişti din diferite zone etnofolclorice ale ţării poartă mesajul cântecului şi jocului popular românesc. Aşa cum ne-a obişnuit, Iuliana Tudor este gazda celui mai mare festival dedicat ansamblurilor folclorice profesioniste, Festivalul Naţional de Folclor „Ioan Macrea”. Desfăşurată în perioada 27-29 noiembrie 2019 în Sala Polivalentă „Transilvania” din Sibiu, ediţia a XXI-a a festivalului va putea fi văzut la TVR 1 duminica seara, de la 21.10.

Cele patru generaţii ale „Junilor Sibiului” se prind în joc, într-un moment aniversar, dedicat deopotrivă artiştilor şi familiilor acestora, prietenilor „Junilor Sibiului”, oamenilor care iubesc folclorul românesc şi susţin „visul” celei mai vechi formaţii de dansuri populare din România.

Programul cuprinde momente susţinute de ansambluri şi interpreţi precum Ansamblul Artistic „Ciprian Porumbescu" din Suceava, Sorin Filip, Călin Brăteanu, Dana Dăncilă, Lucica Păltineanu, Ansamblul Profesionist „Dor Românesc" din Bistriţa, Matilda Pascal Cojocăriţa, Domnica Dologa, Mirela Petruş, Anuţa Motofelia, Oana Matei-Coruţi, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului" din Târgu-Jiu, Orchestra Naţională „Valahia” din Bucureşti, dirijor Marius Zorilă, Lavinia Goste, Alina Pinca, Cristian Pomohaci, Niculina Stoican, Angelica Stoican, Cornelia şi Lupu Rednic, Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei" din Tulcea, Laura Mocăniţă, Costel Atanasof, Georgeta Nichifor, Laura Ileana Feraru, Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin Arvinte" din Iaşi, Laura Lavric, Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” din Craiova, Constantin Enceanu, Mariana Ionescu Căpitănescu, Ansamblul Folcloric „Dor Transilvan" din Cluj-Napoca, Adriana Irimieş, Aurora şi Săndel Mihai, Aurel Tămaş, Ansamblul Profesionist „Banatul" din Timişoara, Dumitru Teleagă, Carmen Popovici Dumbravă, Liliana Laichici, Baletul Naţional „Joc” din Chişinău, Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului", Alina Bîcă, Adrian Neamţu, Ilie Medrea, Marcel Părău, Viorica Telcean, Camelia Cosma Stoiţă, Ovidiu Homorodean, Răzvan Năstăsescu, Mariana Anghel, Aurora Mihai, Nineta Popa, Dinu Iancu Sălăjanu, Ansamblul Folcloric „Veteranii Junii Sibiului", Ansamblul Folcloric „Ceata Junilor", Şcoala de Dans „Ioan Macrea" din Sibiu.

***

Cei care deschid spectacolul sunt membrii Ansamblului Artistic „Ciprian Porumbescu”, din cadrul Centrului Cultural „Bucovina” al Consiliului Judeţean Suceava. Anul acesta, artiştii suceveni au sărbătorit 65 de ani de la înfiinţare, timp în care au dus cu fală în lume cântecul, jocul popular, tradiţiile şi valorile de tezaur ale bucovinenilor. Telespectatorii TVR 1 vor urmări spectacolul intitulat sugestiv „La porţile Bucovinei”. Coregrafiile semnate de Viorel Vatamanic şi Costinel Leonte sunt puse în valoare de dansatorii ansamblului. Soliştii vocali – Dana Dăncilă, Călin Brăteanu, Lucica Păltineanu şi Sorin Filip, alături de artiştii instrumentişti Vlad Dochiţa (vioară), Iulian Griga (clarinet) şi Ionuţ Ţanţa (trompetă) vin să întregească prin cântecul lor spectacolul bucovinenilor. Conducerea muzicală şi dirijor – Viorel Leancă.

Ansamblul Artistic Profesionist „Dor Românesc” al Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud a fost înfiinţat în 1996, în urma unui proiect semnat Ştefan Cigu, Matilda Pascal Cojocăriţa şi Alexandru Pugna şi aprobat de către Preşedintele Consiliului Judeţean de atunci, Mircea David, un mare iubitor de folclor. Prima formulă a ansamblului îi cuprindea pe soliştii Matilda Pascal Cojocăriţa, Elena Roizen, Florentina şi Petre Giurgi şi Alexandru Pugna, în colaborare cu interpreţii din judeţ. La conducerea orchestrei se afla, ca şi astăzi, Ştefan Cigu, regia artistică fiind semnată de Gavril Ţărmure, managerul de astăzi al Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud. Ansamblul Artistic Profesionist „Dor Românesc” sub bagheta maestrului Ştefan Cigu, dirijor şi orchestrator, vine în faţa marelui public nu numai prin spectacole folclorice, ci şi cu spectacole de muzică de café concert, romanţe sau muzică de petrecere. Începând cu anul 2016, an în care ansamblul a sărbătorit şi 20 de ani de la înfiinţare, colectivul artistic s-a întregit cu 6 perechi de tineri dansatori profesionişti, aflaţi sub îndrumarea coregrafului Alexandru-Adrian Paşcu. Îi vom putea asculta pe soliştii ansamblului: Mirela Petruş, Oana Matei, Matilda Pascal Cojocăriţa, Anuţa Motofelea, Domnica Dologa. Dansatorii vor prezenta o suită de Câmpie şi un dans de Someş, iar deschiderea programului aparţine Orchestrei aflată sub conducerea maestrului Ştefan Cigu.

Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” al Consiliului Judeţean Gorj a împlinit anul acesta 71 de ani de existenţă. Spectacolul pe care îl prezintă la Sibiu se numeşte „Pe la noi, pe la olteni”. Programul cuprinde o piesă de orchestră, două momente de dans, dintre care unul este renumitul „Căluş oltenesc” şi o întâlnire „de cântec” cu câţiva dintre soliştii ansamblului: Georgiana Bîrsac, Alexandra Bleaje, Marian Medregoniu, Roberta Crintea şi Ion Drăgan.

Îi vedem pe toţi duminică, 19 ianuarie, de la ora 21.10, la TVR 1.

Organizatorii festivalului: Consiliul Judeţean Sibiu şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Cindrelul-Junii" Sibiu