Istorii personale din Primul Război Mondial, într-un documentar BBC, la TVR 1

Din 4 martie, TVR 1 difuzează o s erie documentară inovatoare, realizată prin prelucrarea unei extraordinare arhive alcătuite din 200 de interviuri emoţionante cu supravieţuitori de pe fronturi şi de acasă, filmate timp de 25 de ani. Primul episod, din cele trei ale seriei documentare - luni, de la ora 18.00.

Unul dintre cele mai catastrofale războaie din istoria omenirii este „văzut” şi „ascultat” ca niciodată până acum şi asta pentru că mărturiile emoţionante ale supravieţuitorilor sau familiilor lor sunt îmbinate cu materiale de arhivă restaurate digital tocmai cu scopul de a spune Povestea Oamenilor.

Primul Război Mondial - Istorii personale (THE FIRST WORLD WAR: THE PEOPLE'S STORY, Regatul Unit, 2018) este un documentar în 3 episoade, regizat de Nick Maddocks. Vocea naratorului documentarului este a actorului englez Paul McGann, care aduce în film propriile amintiri despre familia sa şi rolul acesteia în război. Vedem documentarul la TVR 1 luni, marţi şi miercuri (4, 5, 6 martie), de la ora 18.00.

Inovatoarea serie documentară a fost realizată prin prelucrarea unei extraordinare arhive alcătuite din 200 de interviuri emoţionante cu supravieţuitori de pe fronturi şi de acasă, filmate timp de 25 de ani, intercalate cu imagini restaurate - filmate pe câmpurile de luptă ale Primului Război Mondial. Supravieţuitorii aduc mărturii însufleţite şi înduioşătoare din principalele teatre de război, cum ar fi Somme şi Passchendaele, precum şi de pe frontul intern, unde familiile erau devastate de pierderea celor dragi. O prezentare unică a unuia dintre cele mai cumplite războaie din istoria omenirii!

Episodul 1: Pentru Rege şi Ţară – luni, 4 martie, ora 18.00

Reconstituie primii doi ani de război, culminând cu Bătălia de la Loos unde batalioanele Pals (Amicii) – alcătuite din voluntari entuziasmaţi să-şi servească Regele şi Ţara – au gustat din plin din ororile războiului industrializat. Aflăm cum au supravieţuit şi şi-au menţinut moralul aceşti oameni în tranşee, înconjuraţi doar de moarte. Şi cum familiile lor au făcut faţă pierderii soţilor, taţilor, iubiţilor şi fiilor. Şi cum, în pofida unor asemenea tragedii, trebuia să muncească lungi ore în fabricile de muniţie. Războiul nu a fost nici pe departe straşnica aventură pe care şi-o imaginaseră mulţi!

Episodul 2: Bătălia de pe Somme – marţi, 5 martie, ora 18.00

Prin intermediul relatărilor ultimilor supravieţuitori participanţi, episodul reconstituie una dintre cele mai reprezentative şi mai tragice bătălii din istorie. Când au dat atacul în iunie 1916, trupele şi-au imaginat că acest atac avea să pună capăt războiului. În schimb, s-a transformat în cea mai cumplită şi mai costisitoare luptă din tot conflictul, cu pierderi incredibile din ambele tabere.

Episodul 3: Lupta până la capăt - miercuri, 6 martie, ora 18.00

Ultimul episod al seriei reconstituie cumplitele lupte din 1917 şi 1918, de exemplu cea de la Passchendaele – o bătălie dusă în mlaştini nesfârşite. În ofensiva din primăvara anului 1918, armata germană avansase atât de mult încât era cât pe ce să câştige războiul. Dar, cu ajutorul Statelor Unite ale Americii, a avut loc asaltul final ce a dus la victorie.

Sacrificiile din acest război total au schimbat pentru totdeauna faţa lumii. A produs transformări dramatice în destinele unor oameni obişnuiţi, dar cu poveşti de viaţă extraordinare.