Israel: Piesa Eurovision 2022 va fi aleasă în timpul finalei X Factor

Melodia israeliană care va reprezenta țara la Eurovision 2022 va fi aleasă în cadrul finalei The X Factor Israel.

IPBC, postul național israelian, va face un anunț pentru compozitorii israelieni să prezinte melodii care să reprezinte Israelul la Eurovision 2022. Cele mai bune piese vor fi interpretate în finala „X Factor”, care se așteaptă să aibă loc în ianuarie, și vor fi selectate de un comitet profesional.

Regulile de selecție includ următoarele:

Toți compozitorii și textierii trebuie să fie cetățeni ai Israelului.

Compozitorii trebuie să fie înregistrați la ACUM (Association of Authors, Composers and Music Publishers in Israel) sau asociații similare din străinătate.

Fiecare artist va putea trimite până la două melodii.

Nu există nicio restricție asupra limbii melodiei.

Melodiile nu trebuie să fi fost făcute publice sau interpretate în public înainte de 17 octombrie.

Artiștii care concurează la The X Factor Israel vor putea, de asemenea, să trimită o melodie.

Melodiile pot fi trimise în două versiuni: o versiune generală care nu a fost scrisă pentru un anumit artist sau o versiune care a fost scrisă pentru un anumit artist. Comitetul va asculta toate melodiile și va selecta pentru fiecare artist care concurează în marea finală un număr de melodii potrivite.

Dacă comitetul nu găsește melodii potrivite pentru artiștii concurenți, comitetul poate decide să publice un alt apel, să inițieze un apel către anumiți compozitori, să selecteze o melodie recunoscută lansată public după 1 septembrie sau să selecteze melodii dintre cele transmise corporației în anul precedent sau în ultimii trei ani (pentru Eurovision 2019-2021).

Public Broadcasting Corporation își rezervă dreptul de a cere modificări ale melodiei, corecții și îmbunătățiri ale versurilor și prelucrarea lor.

Melodiile pot fi trimise în perioada 19 septembrie - 17 octombrie, până la ora 11:00 AM. După perioada de depunere, melodiile vor fi revizuite de un comitet profesional care va include șase membri, inclusiv Ofri Gopher, directorul posturilor de radio muzicale IPBC, trei reprezentanți ai radioului, un reprezentant al televiziunii și un reprezentant al Reshet 13.

Prima semifinală a The X Factor Israel va fi filmată în prealabil și difuzată pe Reshet 13, timp în care vor fi selectați ultimii patru concurenți. Compozitorii și textierii vor putea participa la acest program pentru a cunoaște concurenții și vor trebui să semneze un acord de confidențialitate pentru a preveni scurgerea rezultatelor. O altă semifinală va fi difuzată ulterior pe KAN 11, unde fiecare concurent care a ajuns la semifinala patru va interpreta două piese originale selectate pentru ei de către comitetul profesional care a ascultat melodiile trimise. Dintre cele două melodii, o singură melodie per artist se va califica în finală.

În finală, care va fi difuzată pe Reshet 13, fiecare finalist va interpreta melodia care s-a calificat în finală. Concurentul câștigător va reprezenta Israelul la Concursul Eurovision 2022 din Italia.

X Factor este de așteptat să înceapă în octombrie, cu Reshet 13 care va anunța și data lansării concursului.. În juriu, spectacolul îi va include pe Netta, câștigătoarea Eurovision 2018, alături de Ran Danker, Miri Mesika, Aviv Geffen și Margalit Tzan’ani.