Irina Rădulescu: „Pesemne cântăreaţa Lia aş fi într-o reecranizare a seriei BD!”

Actriţa Irina Rădulescu, fiica actorului Dem Rădulescu a fost invitata Laurei Fronoiu, la Ca’n viaţă, de la TVR 1. A povestit despre proiecte, despre relaţia pe care a avut-o cu tatăl ei, despre filmele noii generaţii de actori şi despre filmele nemuritoare ale lui Dem Rădulescu.

„Vreau, nu vreau, da, urmăresc filme din seria B.D.! Glumesc când spun nu vreau, fireşte că îmi face plăcere, dar le privesc şi în mod neaşteptat, pentru că sunt tot timpul pe ecrane. Evident, mă bucur de fiecare dată!”, a mărturisit Irina Rădulescu într-o notă plină de veselie. Pentru că TVR 1 difuzează ultimul film al seriei B.D. – BD la munte şi la mare - sâmbătă, 20 iunie, actriţa Irina Rădulescu, fiica actorului Dem Rădulescu a fost invitata Laurei Fronoiu, la emisiunea Ca’n viaţă, de la TVR 1, ocazie cu care a povestit despre proiectele ei, despre relaţia pe care a avut-o cu tatăl ei, despre filmele noii generaţii de actori şi despre filmele pe care Dem Rădulescu, Toma Caragiu, Jean Constantin, Puiu Călinescu, Sebastian Papaiani le-au făcut nemuritoare.

Întrebată pe care dintre actorii noii generaţii i-ar vedea într-o reecranizare a seriei B.D. în zilele noastre, Irina Rădulescu a recunoscut că ar fi dificil să joace rolul unui regizor care să distribuie actorii noii generaţii în celebrele filme: „E foarte greu de spus! Eu cred foarte mult în generaţia tânără de actori, dar lucrurile s-au schimbat şi umorul s-a mai schimbat şi atunci e foarte greu să fac o distribuţie actuală. Dacă ar fi să joc eu un rol într-o reecranizare a seriei B.D., pesemne cântăreaţa Lia, asta aş fi într-o reecranizare a seriei B.D.”.

Pentru tinerii care, poate, nu au văzut această serie, Irinia Rădulescu le recomandă cu căldură să o urmărească. „Pentru mine este aproape incredibil, pentru că eu însămi nu am trăit în acea perioadă şi nu am trăit acele repere, dar constat că tinerii, oameni sub vârsta mea, se distrează la aceste filme. Asta înseamnă că umorul şi calitatea şi nişte artişti adevăraţi fac ca munca lor să nu ţină de epocă, de perioadă şi să fie nemuritoare”.

Pe 20 iunie, suntem alături de „B.D. la munte şi la mare”. Al treilea film din celebra serie a lui Mircea Drăgan, pe care îl vom vedea la TVR 1 sâmbătă, de la ora 21.10, prezintă alte două cazuri rezolvate de Brigada Diverse: descoperirea şi anihilarea unei bande de traficanţi de droguri care transporta materiale stupefiante prin RSR şi arestarea unui infractor străin, originar din România, care dorea să organizeze o reţea de furt şi export în stil mare de icoane peste graniţă. Dar aceastea din urmă nu pot face nicio minune pentru Gogu, Trandafir şi Patraulea, care o încurcă şi de data asta cu vigilenta Brigadă Diverse…

Irina Rădulescu: „Cu mine, tata era un copil mai mare...”

Cu aceeaşi naturaleţe a vorbit Irina în interviul de la TVR şi despre relaţia cu tatăl ei, Dem Rădulescu: „Cu mine, tata era un copil mai mare. Şi eram doi copii şi ne distram cot la cot, iar ceea ce definea relaţia noastră era un râs din rărunchi şi sincer”.

Tot în emisiunea de la TVR 1, actriţa a exprimat un gând şi despre cinematografia actuală: „Cred că cinematografia actuală e mai concentrată pe căutare, pe experiment, foarte mult pe social. Cel puţin, în ultima vreme, pe asta s-a pus accent. Dar cred că e loc pentru orice gen. În ultima vreme au ieşit filme comerciale, care au avut mare succes şi care au rolul lor. Cred că există şi filme policier, psihologice, ca să aduc în discuţie şi premiera noastră - filmul Urma, în regia lui Dorian Boguţă. Sunt şi filme în care nu e neapărat să arătăm mizeria din România, ci să arătăm oamenii în complexitatea lor.

Despre provocarea rolului Ana din Urma, Irina Rădulescu afirmă că este dintre cele „pe care le întâmpini la orice rol, pentru că orice rol e o noutate, o necunoscută, dar ceea ce a fost interesant este faptul că este vorba despre un film psihologic”.

Irina Rădulescu joacă de doi ani deja în „..Escu” la Teatrul Mic, dar „am tot jucat-o în ţară de atunci. Iar pe perioada pandemiei, piesa a fost transmisă online, publicul a putut să se bucure de ea, chiar şi în această perioadă. Iar acum, la redeschiderea teatrelor, fix „...Escu” vom juca în august în Herăstrău şi în Cişmigiu. Cu „...Escu” mergem la sigur!”, a adăugat actriţa.

Despre planurile de viitor, Irina vorbeşte cu prudenţă: „Deocamdată am lucrat online. Sperăm să reluăm turneul de promovare a filmului Urma, pe care am fost nevoiţi să îl întrerupem din cauza pandemiei, dar la roluri noi nu că nu am curajul să mă gândesc, dar sunt realistă: o luăm încetul cu încetul, să reluăm ceea ce am lăsat şi după aceea ne gândim şi la roluri noi”.

Seara de sâmbătă este dedicată de TVR 1 blockbuster-ului românesc. Una dintre cele mai de succes colecţii ale cinematografiei româneşti, Brigada Diverse este o serie de trei filme regizate de Mircea Drăgan, după scenarii realizate de Nicolae Ţic. Varianta autohtonă a celebrei serii franceze a Jandarmilor, B.D. a adunat cele mai mari nume ale filmului românesc de la începutul anilor '70. Cele trei părţi ale evergreen-ului comediei româneşti pot fi văzute de telespectatorii TVR 1 sâmbăta seara, de la ora 21.10.