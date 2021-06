Irina Păcurariu: „O cămașă este cusută cu rost și ea va spune întotdeauna cine ești, de unde vii și încotro vrei să ajungi”

Interviu realizat în cadrul campaniei TVRi - GENERAȚII ÎN IE.

”Este prima dată când îmbrac o ie. Deși am primit de multe ori invitația, ca să nu spun provocarea, de a purta ie sau să particip la sărbători de 27 iunie, am ezitat nu pentru că nu mi-ar fi plăcut, pur și simplu ca să pui o ie pe tine trebuie s-o și meriți, să-i cunoști povestea, istoricul, rostul.

Cea de acum este o Cămașă de Borlești, zisă și de Cucuteni. La Borlești, județul Neamț, există o incredibilă comunitate de doamne, numită „Semne Cusute", cu meserii dintre cele mai diverse, care se adună și cos ii, respectând toate rosturile tradiției, studiate sau moștenite. De la ele am primit și această ie, valoroasă pentru vechimea și istoria ei.

De ce se numește de Cucuteni? Muzeul din Piatra Neamț găzduiește un vas din perioada civilizației Cucuteni; iar această cămașă are acest element de decor, înșiruirea de romburi, rombul acesta fiind foarte asemănător cu cel care se găsește pe vasul respectiv. Prin ce se mai aseamănă? Prin culori: negru și ocru, acest galben/maro, culoarea de pământ. Puse una lângă alta sunt izbitor de asemănătoare. Acel vas a fost descoperit în zona de unde provine și această cămașă. Nu se poate determina sau spune dacă aceste semne și elemente au un trecut sau și le-au împrumutat. Însă noi, ca și comunitate, ne dorim să înțelegem de unde venim, să spunem lumii cine suntem, așa cum face o ie, prin dispunerea elementelor cusute. Da, o cămașă este cusută cu rost și ea va spune întotdeauna cine ești, de unde vii și încotro vrei să ajungi.

Cămașa pe care o port în această fotografie este de la sfârșitul perioadei interbelice. Iar ca și „regulă" de identificare a unei cămăși vechi este când în compoziția ei, umărul, adică altița, are elemente diferite față de restul cămășii, adică mâneci și față. Pentru Borlești a devenit un simbol, este recunoscută în țară și iese în evidență din bogăția bucovinencelor, a oltencelor și se vede dintre fala Banatului sau a Maramureșului. Au căutat-o și mi-au dat-o să o arătăm, ca să se știe că și Neamțul poate fi pus pe harta cămașilor valoroase. Denumirea de cămașă de Cucuteni i-a fost dată de Ioana Corduneanu, fondatoarea „Semnelor Cusute". Și ca să o pună la loc de cinste și să existe, a desenat-o, a dus-o în era noastră, a pus-o pe Google, că nu-i așa, dacă nu ești pe Google, nu exiști...

Irina Păcurariu prezintă emisiune „Reţeaua de idoli”, la TVR2.