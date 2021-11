Irina Păcurariu: „Acasă la acești campioni a fost o călătorie în lumea unor uriași”

Luni, 8 noiembrie, de la ora 21:00, la „Rețeaua de idoli”, invitații Irinei Păcurariu sunt Marius Cozmiuc și Ciprian Tudosă, vicecampioni olimpici la canotaj, Tokyo 2021.

Irina Păcurariu a mers și i-a filmat acasă la ei, în județul Suceava, unde locuiesc cei mai mulți dintre medaliații olimpici din acest an.

La Jocurile Olimpice de la Tokyo, echipajul de dublu rame masculin al României, format din canotorii Ciprian Tudosă și Marius Cozmiuc, a adus țării argintul - după 29 de ani. A fost prima medalie pentru România într-o probă masculină de canotaj după Jocurile Olimpice de la Barcelona din 1992.

De la debutul în competițiile internationale și până acum, Marius Cozmiuc și Ciprian Tudosă au adunat peste 50 de medalii la juniori și seniori.

„Îmi aduc foarte bine aminte când am coborât pentru prima dată la lac, pentru că în perioada în care am început canotajul lacul era secat. Așa se face aici în perioada asta a toamnei, așa că foarte mult timp m-am pregătit în sală. Într-un final, am coborât la lac și am făcut genuflexiuni, pentru că așa făceau începătorii, ca să îți pregătești picioarele”, povestește Marius Cozmiuc în ediția „Rețeaua de idoli” de luni, 8 noiembrie, de la ora 21:00.

Marius Cozmiuc are 28 de ani, iar Ciprian Tudosă este în vârstă de 24 de ani, amândoi sunt din județul Suceava.

„Nu m-am gândit niciodată la bani când am început acest sport. Tot timpul m-am gândit să obțin medalii, cât mai multe medalii”, adaugă Marius Cozmiuc.

Cei doi sportivi au concurat împreună, pentru prima dată, în 2017. De atunci, au crescut de la an la an și au devenit unul dintre cele mai puternice echipaje de dublu rame din lume. Cursa de la Tokyo au terminat-o la doar 1 secundă și 29 de sutimi de primul loc.

„Acasă la acești campioni a fost o călătorie, și la propriu și la figurat, în lumea unor uriași. Marius și Ciprian fac parte din acea speță de români buni, la care ajungem rar și nu uitam dacă i-am cunoscut. Ambii sunt spectaculoși prin modestia, simplitatea, performanțele și mizele pe care le au în viață”, spune realizatoarea Irina Păcurariu.

Redifuzarea ediției „Rețeaua de idoli” o puteți urmări vineri, 12 noiembrie, de la ora 22:00.