Ionela Popșa: „România este țara mea de suflet”

Interviul este realizat în cadrul campaniei „Cu România în suflet”, de la TVR Internaţional.

Ionela Popșa are doar 17 ani. S-a născut în Biserica Albă, o localitate de pe malul drept al Tisei, în vechiul Maramureșul Istoric, parte din Ucraina de azi.

Anul acesta a terminat școala în satul natal și din toamnă va fi studentă la Facultatea de Geografie din cadrul Universității „Babeș-Bolay” - Secţia din Sighetu Marmaţiei.

Între două examene, Ionela și-a făcut timp să ne transmită câteva gânduri.

„Locuiesc în Transcarpatia, Ucraina. Pentru cei care nu știu, aici sunt câteva sate românești, care, din acest an 2021, s-au unit într-o comunitate cu centrul la Solotvyno (Slatina). Toți ne mândrim că suntem români! În fiecare an, noi, românii din aceste sate maramureșene, pe data de 1 decembrie sărbatorim Ziua României, purtăm cu mândrie portul popular maramureșean, cântam si dansam dansuri populare românești. De altfel, la fiecare festivitate care are loc aici, în satele româneşti, toți cei care facem parte din Ansamblul Mugurel din Biserica Albă, purtăm cu mândrie portul popular tradiţional din Maramureş si dansăm cu o mare plăcere dansurile tradiționale. Portul popular moroșenesc este, pentru mine, o comoară, îl păstrez și am grijă de el într-un mod cu totul special ”, ne spune Ionela Popșa.

Dansurile și cântecele populare românești sunt moștenire de la bunici sau chiar străbunici. Mai sunt profesori cu drag de copii și de tradiții care se străduiesc să-i țină pe tinerii din Maramureșul Istoric din Dreapta Tisei aproape de tradiție și de spiritul românesc. Din păcate, uneori lupta aceasta pentru păstrarea românității în ținutul de dincolo de Tisa este greu de dus și consumă mult suflet.

„Eu cred că toți românii, de fapt, întreaga Românie ar trebui să facă un singur lucru și, de altfel, cel mai important pentru noi românii din Transcarpatia: să ne recunoască drept români cu drepturi depline, pentru că noi chiar suntem și vom fi pentru totdeauna români adevărați! Și vă mai dau un exemplu de acum din perioada aceasta: Din cauza pandemiei nu am reușit să merg în România de un an și jumătate. Dar cetățenii români pot intra la orice oră din zi în Ucraina, dar noi românii de aici nu avem voie pentru că trebuie să prezentem testul covid sau dovada că ne-am vaccinat. Uneori mă gândesc așa: de ce noi nu suntem priviți ca români în astfel de situații? România se mândrește cu românii autohtoni de aici din Dreapta Tisei doar în momentele plăcute și bune, dar în cele grele, suntem… ruși, cum se mai obișnuiește să ni spună chiar în Sighetul Marmației… România este și va fi pentru mine țara mea de suflet, chiar dacă nu locuiesc acolo… Vorbesc, gândesc și mă rog românește”, ne asigură Ionela Popșa.

Situația comunităților istorice din jurul României este puțin cuunoscută de românii din țară sau de cei care trăiesc acum în lumea largă. Poate o mai bună cunoaștere a realității dure pe care, din păcate, sunt nevoiți să o gestioneze singuri, îi va ajuta pe românii de lângă România să fie sprijiniți de instituțiile statului român.

„Eu cred că românii de pretutindeni și cei din comunitățile istorice care nu au acte de identitate care să ateste această calitate, sunt mai români decât românii din Romania, pentru că noi știm să prețuim limba pe care o vorbim și să ne mândrim cu adevărat că suntem români, oriunde ne-am afla. Cred că ar fi bine ca fiecare român din țară să călătorească prin orice colț al lumii unde trăiesc acum români, și ar descoperi, în felul acesta adevăratele comori care se află într-un suflet de român. Când ești departe de țara ta sau la un pas de ea, dar nu poți să fi alături de frații tăi de aceeași limbă și de același neam atunci crește în tine dorința și puterea de a spune lumii întregi că ești român, cu tot ceea ce este bun și valoros în fiecare dintre noi, moștenire de la străbuni.”

Deși foarte tânără Ionela Popșa ne arată prin rândurile trimise că nemult românesc de dincolo de granițele țării nu se stinge așa cum spun unii, o data cu plecarea din lume asta a celor mai în vârstă.

„Când spun România, spun ACASĂ. Acasă este cuvântul care descrie cel mai bine România din suflet. România este Acasă pentru că primele gânduri, primele cuvinte, primele rugăciuni le-am făcut în limba română. Așa cum mama înseamnă pentru mine ACASĂ, adică, mama îmi dă liniștea și ocrotirea de care am nevoie așa și țara în care sufletul meu se odihnește este România”, încheie Ionela Popșa declarația ei de dragoste pentru România pe care o vede, deocamdată, doar de dincolo de Tisa.

***

Interviu realizat de Aura Dobre – producător TVR Internațional