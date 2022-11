Ioana Drăgan: "Privesc cu încredere către viitor ca şi personajele mele"

Invitata Danielei Zeca Buzura la "Mic Dejun cu un Campion", în ediţia de sâmbătă, 26 noiembrie, de la ora 10:00 este Ioana Drăgan – prozator şi eseist, jurnalist şi realizator TV, director general al Direcției Generale Reprezentanțe în Străinătate şi Comunităţi istorice - Institutul Cultural Român.

"Nu am scris printre picături. A fost o alegere. Tot ceea ce am făcut în viaţă, cariera de scriitor, cea de jurnalist de televiziune pe care am practicat-o atâţia ani, întâlnindu-mă cu oameni pe care îi preţuiesc, apoi cea de diplomat în domeniul culturii la Institutul Cultural Român într-un departament complex şi foarte solicitant, soţul meu, scriitorul și diplomatul Cătălin Țîrlea şi Ilinca, copilul meu minunat, părinţii, totul mă defineşte prin alegerile pe care le-am făcut la timpul potrivit. Încerc să nu suprapun activităţile mele. Am scris şi voi mai scrie. Am fost publicată şi, încerc să cred că m-am bucurat de preţuirea şi a publicului, şi a criticii, şi a colegilor mei. Cred că am reuşit în literatură ceea ce mi-am propus şi sper s-o fac în continuare", spune Ioana Drăgan.

"O bucurie înnoită întâlnirea cu Ioana Drăgan, scriitoare şi jurnalistă binecunoscută cu o mare vizibilitate şi apreciere în programele culturale ale Televiziunii Române. Dar, mai mult decât atât, o colegă cu care puteai oricând să ai un dialog competent din punct de vedere profesional şi un prieten de nădejde atunci când situaţia o impunea. Nu am colaborat direct prea des, dar atunci când am făcut-o Ioana s-a distins prin valoarea cuvântului dat. Ne-am stimat reciproc ca şi creatori – ea ca scriitor, eu ca artist vizual - şi trebuie să mărturisesc că atunci când s-a retras din televiziune – implicându-se cu aceiaşi temeinică seriozitate în alte ambiţii profesionale – s-a simţit. Am pierdut un coleg valoros care făcea diferenţa atunci când era nevoie de un nou proiect. Aşa o ţin minte: punctuală, pregătită în detaliu pentru emisiune, meticuloasă şi exactă, fără excese şi voce ridicată, o prezenţă ce impunea la propriu. Mă bucur astăzi să fim din nou împreună într-un platou de filmăre, ea din perspectiva invitatului de onoare, noi din cea de gazde şi prieteni. Un sentiment pe care îl împărtăşim reciproc şi care, sper eu, va rodi în împrejurări viitoare", spune Ileana Ploscaru Panait, producătoarea "Mic Dejun cu un Campion".

Ioana Drăgan, fiica cunoscutului regizor şi scenarist Mircea Drăgan, autorul multor filme de succes din cinematografia românească şi a frumoasei actriţe Ioana Drăgan, s-a format într-un mediu cultural ce i-a educat din copilărie nobleţea învăţăturii. Aşa încât traseul său profesional s-a împlinit firesc prin debutul timpuriu în presa literară din anii ’90. A fost colaborator statornic al mai multor reviste precum "Literatorul", "Moftul Român", "România literară", "Contemporanul. Ideea europeană", "Convorbiri literare", "Apostrof", "Viața Românească", "Caiete critice", "Respiro", Bucureștiul cultural, Ziarul de duminică ş.a. unde a publicat eseuri și proză dar şi articole de atitudine.

Acest exerciţiu jurnalistic a fost rampa de lansare spre o nouă provocare care s-a concretizat în 1995 când începe să activeze ca redactor şi realizator la TVR. Zeci de emisiuni, rubrici de actualitate cultural şi formate de autor au avut-o ca moderator şi producător. Dintre cele mai cunoscute ţinem să amintim: ’’Cafeneaua literară’’, ’’Orizont cultural’’, ’’Cultura în lume’’, ’’Cu cărțile pe față’’, ’’Punct și de la capăt’’, ’’Studioul Artelor’’, ’’Actualitatea culturală’’, ’’În vizor’’, ’’Ex libris’’, ’’EuroArt ’’, ’’75 de minute despre... ’’, ’’Săptămâna culturală’’, seria ’’Anul Caragiale’’ din 2012 (pentru care a primit premiul APTR în 2013, la un an de la închiderea canalului cultural al Televiziunii Publice) și multe, multe altele.

În plină tinereţe şi afirmare, Ioana Drăgan a primit o multitudine de distincţii şi premii care au confirmat pe deplin ascensiunea sa: Premiul pentru proză al revistei ’’Tomis’’ şi cel al Asociației Umoriștilor din România, 1997; Premiul I pentru proză la concursul de creație literară ’’Al.Odobescu’’ Călărași, ediția a XVII-a, 1998; Premiul Fundației Moftul Român în 1999 și 2002; Premiul Național pentru Proză al Fundației ’’Ion Creangă’’ din Piatra Neamț, 2000; Trofeul Presei de Televiziune acordat de Societatea Română de Radiodifuziune pentru cea mai corectă și obiectivă reflectare media (secțiunea TV) a Târgului de carte Gaudeamus, Carte de învățătură în 1997, performanţă repetată şi în 1999 şi 2003; Diploma Distincția Culturală, acordată de Academia Română și FNSA pentru prezența în viața intelectuală românească și atașament față de opera Academiei Române, 2001.

Timp de patru ani, între 2006 - 2010 a fost corespondent de presă străin acreditat în Suedia pentru spațiul Nordic, calitate în care a transmis numeroase știri și comentarii pentru TVR la ’’Jurnalul cultural’’/TVRCultural, pentru Radio România Cultural – emisiunea ’’Texte şi pretexte’’ şi pentru emisiunile postului Radio România.

Parcursul său profesional nu este rodul unei întâmplări ci al unei conjuncturi favorabile care i-a folosit pentru a-şi creşte şi diversifica abilităţile înnăscute. Din 2001, când îşi susţine teza de doctorat la Facultatea de Litere a Universității București cu lucrarea ’’Romanul popular în România în secolul al XIX-lea’’ în urma căreia obține titlul de Doctor în Filologie, ’Summa cum laude’, Ioana Drăgan a scris continuu şi s-a afirmat ca o voce particulară a literaturii contemporane româneşti. Din 1998 este membră a Uniunii Scriitorilor din România.

’’Puţini s-au aplecat spre literatură după 1990. Era mult mai puternică viaţa, o lume în vâltoare. Privind în urmă, nu putem spune că nu s-a scris în ultimii 30 de ani. S-a scris şi literatura română este sincronă cu ce se petrece în acest moment la nivel mondial. Avem scriitori foarte buni, foarte interesanţi, foarte diverşi. În acest moment cred că este un context foarte favorabil receptării prozei româneşti, dacă ne uităm la tot ceea ce s-a publicat în ultimii ani. Există în momentul de faţă o generaţie de scriitori, de prozatori foarte puternică care propune teme noi, abordări foarte diferite, inclusiv stilistic. Cred că este nevoie pentru cititori şi de consistenţa narativă, de o polivalenţă şi de o diversificare a resurselor stilistice şi a resurselor narative’’ spune Ioana Drăgan nu doar din poziţia de scriitor ci şi din cea de manager cultural şi director al Direcției Generale Reprezentanțe în Străinătate - Institutul Cultural Român.

Vă invităm să străbateţi librăriile şi să căutaţi cărţile Ioanei Drăgan. Unele dintre ele s-au epuizat, altele au fost reeditate, sunt şi apariţii noi dar puteţi avea noroc în anticariate şi pe site-urile specializate. Vă oferim câteva titluri: ’’Vietăți și femei’’, apărut în 1997 sub egida Editurii Cartea Românească (în urma câștigării concursului de debut în proză al Asociației Scriitorilor din București; ’’Poveștile Monei’’, 1999; ’’Romanul popular în România. Literar și paraliterar’’ – lucrarea de doctorat, 2001 reeditat în 2006; ’’Bibliotecile din oglindă. Ex libris de scriitor’’, 2007 şi ’’Mafalda ’’, 2009 (premiul Asociației Scriitorilor din București), ambele la Editura ALLFA, București; două volume apărute în 2021, ’’Gripa. O poveste de Crăciun’’, Editura Tracus Arte şi ’’Povești misterioase cu femei și alte vietăți’', Editura Litera sunt cele mai recente titluri ale Ioanei Drăgan. Cel de-al doilea este o cuprinzătoare antologie a cărților de proză ale autoarei, din deceniul 1990 – 2000 (’’Vietăți și femei’’, ’’Poveștile Monei’’, volume de proză scurtă și ’’Mafalda’’). ’’Antologia e și un moment de bilanț’’ mărturiseşte Ioana Drăgan, ’’dar și o încercare de a beneficia de o receptare mai bună a prozelor pe care le-am publicat’’. Proza scurtă este cuprinsă în mai multe antologii: ’’Chef cu femei urâte. Cele mai bune povestiri. 1995-1996’’, 1997; ’’Iubiri subversive. Cele mai bune povestiri. 1997’’, 1998 – antologii de Dan-Silviu Boerescu; ’’Respiro. Antologie de proză scurtă 2000-2002’’, 2003 - selecţia textelor și prefață de Mona Mamulea; ’’Antologia de proză scurtă Liternet’’, volumul 2, 2002; ’’Cele patru dimensiuni ale feminității românești’’, 2010; ’’Ochelarii de fum’’ şi ’’Zgodbe iz Romunije’’, Sodobnost International, Ljubljana, ambele în 2011.

’’Privesc cu încredere către viitor ca şi personajele mele’’ – afirmă Ioana Drăgan. ’’Există un licăr de speranţă. Încerc mereu să găsesc teme noi dar nu mă voi îndepărta de cele care au consacrat volumele mele de până acum. Mă interesează în continuare istoria pentru că totdeauna este nevoie de poveste ce ne trimite tot timpul la trecut, indiferent de prezentul în care trăim şi care înmagazinează nu doar o istorie personală ci şi trecutul istoric în sens mai larg’’.

Aşadar, vă invităm să ne fiţi parteneri la o discuţie ce redescoperă multe amintiri comune, percepţii, păreri şi convingeri despre menirea culturii şi promovării ei, despre literatură, artă, destin personal şi misiune colectivă a intelectualilor români la timpul prezent, totul sub semnul reîntâlnirii dintre două scriitoare şi jurnaliste cunoscute: Ioana Drăgan şi Daniela Zeca Buzura, din nou în Grădina Cărtureşti – Verona savurând o cafea fierbinte cu parfum de carte abia scoasă de sub tipar.

*** Emisiunea poate fi urmărită la TVR2, sâmbătă, 26 noiembrie 2022, de la ora 10:00 (reluare vineri, 2 decembrie ora 2:45); la TVRInternaţional sâmbătă, 26 noiembrie 2022, de la ora 10:30; la TVRMoldova duminică, 27 noiembrie 2022, ora 8:55 şi la TVR+.

Un articol de Ileana Ploscaru Panait