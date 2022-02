„Investiţi în România!”, de 21 de ani alături de antreprenori

14 februarie este zi aniversară pentru „Investiţi în România!” , emisiune care prezintă poveşti de succes despre business-ul românesc de 21 de ani.

„Știu că un proiect de televiziune de succes are nevoie de câteva ingrediente: idee bine argumentată, îmbogățită permanent și promovată cu perseverență pe termen nelimitat – și tot demersul acesta poartă un nume, Sorin Burtea; echipă care să creadă în proiect, și aceștia suntem Noi, cei care chiar credem în valoarea și forța antreprenorilor, în ideile creative și în puterea de muncă extraordinară a acestora; resurse pentru a pune pe sticlă reportaje deosebite și invitați din întreaga țară și din lume, acolo unde românii se remarcă în mediul de business, și pentru asta mulțumim conducerilor TVR care au crezut în proiect, indiferent de schimbările din ultimele două decenii; și, nu în cele din urmă, un program tv are nevoie de audiență, și, Slavă Domnului, avem unul dintre cele mai bine consolidate segmente de public în rândul românilor de pretutindeni, construit în 21 de ani, cu încredere și devotament. La mulți ani, „Investiţi în România!”, să ne trăiești și să îți trăim!” (Cristina Leorenț, realizator emisiune)

„Cel mai lung drum nu este ca o idee să devină proiect de emisiune, cel mai lung drum este ca un proiect de emisiune să devină, de peste 21 de ani, un îndemn pentru românii de pretutindeni… „Investiţi în România!”. Este un moment aniversar și sunt mândră să vă spun că, din acești 21 de ani, 19 i-am parcurs împreună, am crescut și ne-am dezvoltat. Eu, profesional, am învățat că nimic nu este imposibil și că, atunci când crezi cu adevărat că lucrurile bune pot schimba fie și un singur destin, merită să lupți cu armele tale: cuvinte atent alese și imagini sugestive. Tu ai devenit cu fiecare ediție, cu fiecare sezon încheiat, un motiv de a-i face cunoscuți în lume pe toți cei care construiesc zi de zi povestea României frumoase, acelei Românii de mai aproape, de acasă, sau de mai departe, de peste granițe. În toți acești ani am avut norocul să lucrez cu oameni profesioniști, o echipă minunată, cu care am râs sau am plâns, ne-am contrazis uneori, dar la final ne-am strâns mâna, prieteni. Ce pot să-ți doresc și să-mi doresc? Să continuăm împreună, indiferent de obstacole! La mulți ani, „Investiţi în România!”, La mulți ani, echipă!” (Raluca Amzăr, producător emisiune)

„Ne bucurăm că am reușit să trecem pragul celor 21 de ani de emisiuni Investiți în România!, emisiuni în care am pus pasiune, pentru a vă arăta dumneavoastră, dragi români de pe toate meridianele, că suntem o țară frumoasă și ne dorim să fiți mândri de apartenența la neamul nostru românesc. La mulți ani, Investiți în România!, La mulți ani, dragă Românie!” (Răzvan Onesa, jurnalist tv)

„Pentru mine, „Investiţi în România!” înseamnă școala mea în televiziune. Este echipa care mi-a dat încrederea și forța de care am avut nevoie, care mi-a dat puterea să merg mai departe, alături de care am crescut foarte mult profesional. De la fiecare coleg am învățat enorm. Am dedicat multe ore acestei emisiuni, dar am făcut-o cu bucurie nemăsurată. A fost o «investiție» trainică și cum nu se poate de frumoasă. Fiecare deplasare a însemnat multa muncă, dar și foarte multă pasiune. Brașov, Dolj, Cluj, Maramureș, Alba sau Mureș sunt călătorii din care m-am întors îmbogățită spiritual și în care am cunoscut oameni minunați și imaginea unei Românii extrem de frumoase. Este și ceea ce am prezentat mai departe telespectatorilor. Și dacă ar fi să spun ceva despre această emisiune dragă mie, aș spune doar atât. Am scris la un moment dat un text despre uzina Ford de la Craiova și îmi aduc aminte vorbele lui Henry Ford: «O afacere care nu face nimic altceva decât bani e o afacere săracă». Este ceea ce și-a dorit Sorin Burtea, inițiatorul acestui format, ca „Investiţi în România!” să nu fie o «afacere săracă». Și asta e datoria noastră pe mai departe. Să avem grijă ca emisiunea să reziste timpului și să se îmbogățească pe zi ce trece! Și chiar dacă am lipsit o vreme, mi-e dor să mă reîntorc alături de cea mai frumoasă echipă de televiziune! La mulți ani, „Investiţi în România!” Îți mulțumesc pentru bucuria pe care mi-ai adus-o, de fiecare dată!” (Ana Maria Ghiur, jurnalist tv)

„Sunt mândră că fac parte din acest proiect, care iată, astăzi, împlinește 21 de ani de existență! Ultima perioadă nu a fost deloc ușoară, fiind nevoiți să ne adaptăm, să găsim soluții la provocările generate de pandemie și să le transformăm în oportunități. Și am reușit... pentru că am fost uniți, ne-am sprijinit unii pe alții și nu ne-am abătut de la misiunea noastră sfântă, aceea de a promova valorile strămoșești peste hotare și a aduce o parte din România în casele compatrioților de pretutindeni. La mulți ani, „Investiţi în România!”, emisiuni de excepție, oameni frumoși și subiecte interesante!” (Roxana Segneanu, jurnalist tv)

„De 21 de ani în casele dumneavoastră, cu același îndemn: de a investi în România! Indiferent de greutățile întâmpinate în decursul anilor, echipa emisiunii Investiți în România! a rămas unită și și-a continuat misiunea, aceea de a vă prezenta oameni de calitate, subiecte și reportaje de actualitate. Fac parte din această echipă minunată, familia mea de la serviciu, cum îmi place să o numesc, de 12 ani, alături de care am crescut, la propriu și la figurat, și am învățat cât am putut de mult de la fiecare membru în parte. Pentru asta vă mulțumesc! La mulți ani, echipă! La mulți ani, „Investiţi în România!”, dar și telespectatorilor, de aici și din străinătate, care ne urmăresc și ne susțin încă de la început!” (Giorgiana Șușurincă-Enache, documentarist)

„Emisiunea „Investiţi în România!” are jumătate din anii mei, iar eu m-am alăturat acesteia abia în ultima șaisprezecime din existența ei. Luate singure, cele două enunțuri de mai sus ar fi insuficiente în a stabili, printr-un sistem de ecuații, «vârstele» noastre, după cum nici n-ar putea să stea la baza unui verdict referitor la «maturitatea» noastră. De fapt, povestea acestei emisiuni ne reamintește că economia nu este (doar) despre matematica unor indicatori seci, ci despre oameni, despre semeni, și (inter)acțiunile lor, iar vârsta nu este doar o realitate biologică, ci, mai mult decât orice, este o stare de spirit, în care experiența de viață a anilor trecuți o pregătește pe cea a anilor ce vor urma. Ca moderator al emisiunii, ca economist și, da, ca român, îmi doresc să continuăm să investim într-o Românie a prosperității și a onestității, a competitivității și a compasiunii, a viitorului pe care îl visăm și a memoriei care ne unește. Să investim în România resursele de bine din noi și să o învestim cu încrederea că rămâne patria binelui nostru!” (Octavian-Dragomir Jora, universitar, publicist și moderator al emisiunii „Investiţi în România!”)

***

Echipa Investiţi în România! promovează mediul de afaceri autohton, punând accent pe antreprenori creativi, business-uri de tradiţie şi investiţii inovative din diverse sectoare economice. De 21 de ani intrăm în casele românilor de pretutindeni, cu dezbateri susţinute prin reportaje, interviuri, comentarii, ştiri. Ne conectăm în direct, cu oameni inteligenţi, pentru care România este sau poate deveni o destinaţie de afaceri. Nu de puţine ori, în timpul emisiunii s-au pus bazele unor investiţii, comisionul fiind încrederea şi credibilitatea câştigate.

În prezent, programul Investiţi în România! are 60 de minute şi este difuzat în direct, marţea, de la ora 21.00, la TVR Internaţional, pe TVR PLUS, pe pagina de Facebook a emisiunii şi pe cea a canalului TVRi.