„Intrare liberă”: Despre provocările unui regizor de teatru în România, cu Bobi Pricop și Hunor Horváth | VIDEO

Într-o nouă ediție specială de la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), jurnalista Ana-Maria Onisei a discutat cu Bobi Pricop, regizorul care se va ocupa de Gala celebrităților, și Hunor Horváth, coordonatorul secției germane a Teatrului Național „Radu Stanca” din Sibiu, despre provocările cu care se confruntă regizorii de teatru din România, dar și despre așteptările pe care le au tinerii de la creatorii contemporani.

„Îmi place munca mea în sala de repetiții, cu actorii pe scenă. nu cu mine pe scenă. Îmi place să mă exprim mai mult prin munca mea, prin spectacolele pe care le fac și nu mă simt în cel mai mare confort în fața camerei (...) E extraordinar festivalul de la Sibiu, e o mare bucurie să te întâlnești cu artiștii (...). Cred că în 2012 am venit pentru prima dată la Sibiu, cu spectacolul meu de licență „Jocuri din curtea din spate” și a fost minunat”, a mărturisit Bobi Pricop, care va regiza Gala celebrităților de la FITS, la „Intrare liberă”.

Bobi Pricop are două spectacole în montare la această ediție a FITS: „Neînțelegerea”, de Albert Camus (montare cu Teatrul „Radu Stanca” din Sibiu) și „Neliniște” (un spectacol montat la Teatrul Odeon), pe un text de Ivan Vîrîpaev.

Mai jos, dialogul dintre Ana-Maria Onisei și Bobi Pricop, la „Intrare liberă”:

Regizorul Hunor Horváth, coordonatorul secției germane a Teatrului Național „Radu Stanca” din Sibiu, a explicat, la „Intrare liberă”, că „în Sibiu am vrut să văd ce este important să facem, am văzut că reprezentanții minorităților sunt foarte deschiși la minte și ne provoacă și ne susțin, așa că m-am gândit că trebuie să facem un teatru pentru oamenii care sunt deschiși la o dezbatere mai profundă și mai contemporană și mai incomodă, uneori. Cred că eu am mers pe risc”.

Urmăriți mai jos dialogul dintre Ana-Maria Onisei și Hunor Horváth, la „Intrare liberă”:

Echipa TVR Cultural de la FITS