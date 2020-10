Interviu cu stomatologul Răzvan Ionescu-Batta

"Vorbesc mai bine prin fapte..." declară medicul stomatolog Răzvan Ionescu-Batta într-un interviu online realizat de Sandrino Gavriloaia, jurnalist senior TVR Internaț ional.

Medicul stomatolog Răzvan Ionescu-Batta s-a stabilit acum 27 de ani în Germania și locuiește la Neuss, peste Rin de Düsseldorf. S-a născut în capitala Moldovei, într-o familie de vechi ieșeni, aflată la a V-a generație documentată și a terminat Facultatea de Stomatologie în 1990. În perioada Revoluției din decembrie '89 a organizat studențimea medicinistă ieșeană. A făcut stagiatura la Clinicile universitare ale IMF Iași, iar în 1991 devine preparator universitar.

După stabilirea în Germania, a avut o intensă activitate social-caritativă în cooperare cu instituții de profil din Iași. De fapt, n-a uitat niciodată de unde a plecat, fiind un membru activ al comunității românești din Landul Nordrhein-Westfalen. Din 1994 până în prezent este medic stomatolog la Kaarst, în Germania.

Sandrino Gavriloaia, jurnalist senior TVR Internațional: După terminarea facultății de stomatologie din Iași, ați plecat cu o bursă în Germania și, ulterior, v-ați stabilit acolo. De ce? Ce avea atunci Germania în plus față de România?

Medic stomatolog Răzvan Ionescu-Batta: După terminarea facultății, am făcut întâi stagiatura la clinicile Institutului de Medicină și Farmacie din Iași (ortodonţie și stomatologie infantilă, endodonţie și parodontologie, chirurgie buco-maxilo-facială), pentru ca apoi să mă îndrept către cariera universitară, la Clinica de Gnatologie și Protetică Dentară tot din Iași.

În Germania am plecat pentru un stagiu de perfecționare de numai câteva luni, pentru a cunoaște modul în care era organizat sistemul de învățământ și asistență stomatologică. Totodată, mă preocupa implantologia orală, domeniu de pionierat în acei ani în România și care avea o perspectivă deosebită. Studiind această temă, ajunsesem să intru în legătură cu prima și cea mai veche asociație de implantologie din Europa, DGZI - Deutsche Gesellschaft für Zahnärztliche Implantologie (Societatea germană de implantologie stomatologică) cu care se schița atunci o formă de cooperare.

Sandrino Gavriloaia, jurnalist senior TVR Internațional: Cred că aveți încredere deplină în prestigiul și performanțele învățământului românesc din moment ce fiul dvs. urmează acum facultatea tot la Iași. Ce ne puteți spune despre școala medicală românească? Aveți legături profesionale cu România, colaborați cu Iașiul în acest domeniu?

Medic stomatolog Răzvan Ionescu-Batta: Despărțirea mea de sistemul de învățământ medical din România s-a făcut într-un moment în care, de fapt, mă pregăteam să contribui la dezvoltarea sa. Încrederea în acest sistem o dau numeroasele reușite ale absolvenților, care, oriunde pe glob, profesează cu succes. Și nu vorbesc doar de absolvenți originari din România.

Pe undeva, alegerea facultății fiului meu e o consecință firească: în famile suntem acum la a treia generație de absolvenți ai învățământului medical românesc. Și ceea ce pe mine mă măgulește, într-un fel, este faptul că soția mea, chiar dacă e născută la București și a absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila", a insistat ca fiul nostru să urmeze facultatatea din Iași.

Legăturile profesionale cu Iașiul și țara nu le-am întrerupt niciodată. Am păstrat legătura cu mentorii și colegii mei în permanență, fiind într-un conutinuu schimb de informații la nivel universitar, teoretic și clinic, dezbătând metode noi și rezolvând împreună cazuri deosebit de interesante. De asemenea, am ajutat la structurarea sistemului privat de asistență stomatologică prin colaborarea cu Asociația medicilor stomatolologi cu practică privată din România, care s-a bucurat de un sprijin substanțial din partea asociației omoloage germane, Freier Verband Duetscher Zahnaerzte, al cărei membru sunt.

Sandrino Gavriloaia, jurnalist senior TVR Internațional: În toamna anului 2019 ați însoțit un grup de prieteni și cunoscuți veniți special din Germania spre a cunoaște Iașiul și împrejurimile sale. Există și un program de înfrățire și colaborare între orașele Düsseldorf și Iași, în care sunteți direct implicat. De ce v-ați angrenat în toate aceste lucruri? Ce puteți oferi germanilor ca să-i atrageți în acest proiect?

Medic stomatolog Răzvan Ionescu-Batta: Așa cum legătura profesională nu a încetat, cu atât mai mult legătura cu locurile natale nu s-a stins niciodată. Mulți compatrioți au părăsit țara înverșunați și dezamăgiți. Eu am plecat cu dorința de a contribui, după puterile mele, la schimbările care au avut loc în ultimile trei decenii, împărtășind din experiența acumulată într-o țară din care pot fi luate exemple în multe domenii.

După ce ani de zile am susținut și organizat, împreună cu soția mea, proiecte social-caritative în cooperare cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei și cu Episcopia Romano-Catolică de Iași, a fost absolut firesc să susținem acțiunea Asociației Atheneum din Düsseldorf.

Așa cum mulți prieteni și cunoscuți din Iași au venit în Germania, fiind interesați să cunoască regiunea în care locuiesc, să viziteze importante obiective culturale din Düsseldorf, Köln, Bonn sau Aachen, iar unii să încheie afaceri la marile târguri care au loc în Renania de Nord, tot așa există germani care sunt interesați de locurile de unde vin eu.

Vizita delegației orașului Düsseldorf, capitala Landului Renania de Nord-Westfalia (land care, în cadrul federației germane, este primul ca număr de locuitori și tot pentru primul loc se întrece anual cu Bavaria pentru întâietatea economică), este rezultatul unui proces îndelungat, constant și foarte consecvent prin care doamna Livia Grama Medilanski, președinta Asociației culturale româno-germane Atheneum, prezintă de ani de zile partea frumoasă a României. Și astfel, cei care au fost în toamna lui 2019 la Iași, au avut bucuria ca din prima seară să participe la un spectacol de înaltă ținută artistică în minunatul Teatru Național, pentru ca în zilele următoare să aibă parte de o primire din partea primăriei Iași, organizată după toate tipicurile de curtoazie diplomatică, să discute cu studenții și cadrele didactice din prima universitate românească, să găsească expresia vie a interesului contemporan pentru limba și cultura germană, să meargă pe urmele istorice ale germanilor ce au trecut prin Moldova, să întâlnească etnicii germani din Iași, care, din păcate, sunt din ce în ce mai puțini. Surprinzător este că putem arăta că între Iași și Düsseldorf, între România și Germania, există foarte multe legături temeinice, care însă sunt uitate în iureșul cotidian.

Sandrino Gavriloaia, jurnalist senior TVR Internațional:. Știu că aveți un cabinet particular, un "praxis" cum se spune în Germania, dar cred eu că nu v-a fost tocmai ușor să ajungeți la acest nivel... Ați întâmpinat dificultăți profesionale acolo? Care este "povestea" realizării dvs.? Și încă ceva: actuala pandemie vă îngreunează activitatea?

Medic stomatolog Răzvan Ionescu-Batta: Cu cabinetul și profesia chiar e o "poveste"! Așa cum "socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg", nici socoteala de la Iași nu s-a potrivit cu cea de la Düsseldorf, unde am reîntâlnit o frumoasă și dinamică colegă de breaslă și de la provizoratul de studii, am ajuns la definitivatul matrimonial. De aici a început un periplu de cursuri de perfecționare, stagii clinice, participări la simpozioane și congrese, care au constituit baza dobândirii dreptului de liberă practică în Germania, ce mi-a fost acordat în urma unui examen ce a avut loc la Camera Medicilor Stomatologi din Renania de Nord. Cât despre dificultățile profesionale, nici nu le pot defini așa... Pentru mine au fost încercări binevenite, prin care, după o muncă intensă, am reușit să arăt că facultatea pe care am absolvit-o a pus baze bune viitorului meu profesional. Mărturie stau rezultatele meritorii la examenele pe care le-am susținut, precum și rezultatele din activitatea clinică curentă.

Dar, vedeți, a vorbi despre mine "îmi sună" a laudă și mă face să mă simt inconfortabil... Rămâne să repet ceea ce v-am spus din capul locului: vorbesc mai bine prin fapte!

Poate un bun exemplu a fost la Iași, anul trecut. Am trimis reportajele realizate de dvs., "Pe urmele istoriei - Iași", foarte multor prieteni și cunoștințe. Mulți m-au întrebat: tu unde erai? Și apoi au realizat că eu eram, de fapt, peste tot și în tot ceea ce a avut loc, fiind preocupat ca totul să se desfășoare conform programului la care am lucrat luni de zile.

În ceea ce privește pandemia, trebuie spus că, de la început, autoritățile sanitare germane nu au oprit activitatea în cabinetele de stomatologie. Specialiștii direcțiilor de sănătate publică, împreună cu organizațiile asigurărilor de sănătate și ale medicilor stomatologi, au elaborat protocoale ce au fost adaptate fiecărui stadiu al pandemiei și au fost transmise către cabinete. La baza acestora a stat un concept clar: stomatologii trebuie să asigure necesarul terapeutic al pacienților în perioada cu restricții.

Sandrino Gavriloaia, jurnalist senior TVR Internațional: Mi-ați spus că, atunci când aveți vreme, vă uitați cu plăcere la TVR Internațional și urmăriți evenimentele de la noi. Aveți vreun gând special pentru noi, acum când TVRi sărbătorește un sfert de secol de la înființare? Cum ați caracteriza misiunea canalului nostru de televiziune?

Medic stomatolog Răzvan Ionescu-Batta: La începutul anilor ‘90, comunicațiile de bază în Europa se făceau prin telefon, la prețuri neîncurajatoare sau prin scrisori clasice. Pe la mijlocul ultimului deceniu al secolului trecut s-a făcut un mare pas înainte prin utililizarea internetului și a serviciilor de poștă electronică. Însă lipsea ceva: informația cotidiană, verificată și valabilă. Dar nu a durat mult și, în 1995 sau 1996, un prieten, originar din Brașov mi-a povestit că recepționează prin satelit un post de televiziune românesc și anume TVR Internațional. Cu prima ocazie i-am făcut o vizită ca să văd ce instalație este necesară pentru a urmări programele respective. Și de atunci, de un sfert de veac, urmărim transmisiunile internaționale ale Televiziunii Române.

Legătura cu postul s-a dezvoltat în timp și am avut plăcerea ca o echipă a TVR Internațional să ne viziteze la începutul anului 2013. Acum ne bucurăm de susținerea dumneavoastră fără de care demersurile noastre de a crea punți între diverse părți ale Europei, cele în care ne-am născut și cele în care astăzi locuim, ar fi mult mai dificile. Aș îndrăzni să spun ca TVR Internațional joacă rolul unui catalizator în formarea primelor generații de români europeni.

Un interviu realizat de Sandrino Gavriloaia, jurnalist senior TVR Internațional