Interviu cu percuționistul Alexandru Anastasiu

Din mâinile lui ies sunete parcă desprinse din alte lumi. Loveşte uşor cu beţele, iar vibrafonul îi răspunde cu armonii învăluite în mister. Alexandru Anastasiu este un percuţionist cu o bogată activitate solistică, doctor al Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti. Din 2021, este profesor asociat al clasei de percuție al Universității Transilvania din Brașov.

Considerat cel mai bun percuţionist din seria sa, Alexandru Anastasiu a inițiat mai multe proiecte inedite, fiind primul care a organizat din punct de vedere artistic primul festival de vibrafon din lume, 2012, iar în 2014 Festivalul Internaţional de Percuţie, ambele în cadrul stagiunii de la Sala Radio.

Începând din 2013, prestigioasa firmă Mike Balter din Statele Unite creează modelul de baghete purtând semnătura „Alexandru Anastasiu”.





”Încă de când ne naștem noi avem un ritm ancestral, de la bătăile inimii mamei.. și cred că asta se manifestă imediat în momentul în care vezi, ca și copil, un instrument de percuție.”

Întrebat cum a descoperit muzica, Alexandru Anastasiu a povestit la „Interviurile TVR Cultural”: „a fost foarte simplu: am fost la pian de la șase ani și apoi am trecut la instrumentele de percuție, care sunt întotdeauna o atracție inevitabilă pentru orice copil. (...) La anul, sărbătoresc o carieră de 20 de ani de solist la vibrafon și la marimbă. Am o atracție pentru instrumentele de percuție cu taste, dar în orchestră cânt la toate instrumentele, nu e vreunul pe care să-l fi scăpat" (...) ”Vibrafonul, pentru mine, este cel mai expresiv instrument cu taste, pentru că ai și pedala care lungește valoarea sunetului și îți oferă mai multe mijloace de expresie.”

”Există anumite preconcepții legate de toate aceste instrumente. De obicei se spune că noi batem, dar eu spun că noi cântăm, pentru că este foarte important cum obții sunetul și calitate de sunet ai.”

