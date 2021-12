Întâlnirea lui Virgil Ianțu cu un tânăr concurent, virală pe TikTok

Un videoclip în care studentul GEORGE GĂITAN, concurent la ”Câștigă România!”, dă o serie de răspunsuri corecte la întrebările puse de Virgil Ianțu a adunat peste 1.800.000 de vizualizări în trei zile pe reţeaua de socializare TikTok.

Cu o fire veselă, multe cunoștințe din toate domeniile, siguranță și carismă, George Găitan, student în anul I la Facultatea de Medicină ”Carol Davila” din București, a devenit unul dintre concurenții cei mai îndrăgiți ai concursului de cultură generală, ”Câștigă România!”, difuzat de TVR 2.

Născut în comuna Bosanci, județul Suceava, studentul a terminat Colegiul Național ”Petru Rareș” din Suceava și este unul dintre elevii care au obținut media 10 la examenul național de Bacalaureat în 2021. Performanțele nu se opresc aici, George fiind unul dintre elevii care au participat la Lisabona la Olimpiada de Științe a Uniunii Europene, unde a luat medalia de argint. Participarea la olimpiadă i-a deschis drumul către medicină.

George Găitan a mărturisit că este, de câțiva ani, un telespectator fidel al concursului „Câștigă România!”, iar acum, pentru că are vârsta obligatorie, a hotârât că este momentul să și participe. Mai mult, el se bucură că are astfel ocazia să îl cunoască pe Virgil Ianțu, pe care îl urmărește încă din copilărie. Într-o prezentare a sa, George spune că nu o dată s-a simțit ca un ”bătrân printre tineri”, asta pentru că dorința cea mai mare ar fi ca „oamenii să înțeleagă și să valorifice puterea curiozității. O calitate care te ajută nu numai să descoperi lumea, dar și să îți păstrezi entuziasmul o viață întreagă”.

În doar două ediții de la intrarea în concursul „Câștigă România!”, cu inteligență, bună dispoziție, un bun bagaj de cunoștințe și încredere în sine, tânărul i-a impresionat pe telespectatori, care l-au apreciat și felicitat. Prestanța suceveanului a fost răsplătită cu mii de mesaje de susținere și felicitări pe toate paginile „Câștigă România!”: ”A fost o emisiune de nota 100. Ne cresc speranțele în revenirea neamului atunci când privim, ascultăm și învățăm de la astfel de tineri….Cea mai frumoasă ediție a acestei emisiuni” sau ”Felicitări pentru tot ce ai arătat celor care urmăresc această emisiune. Ne dai speranța că tineri ca tine vor ajuta la dezvoltarea României. Încă o dată, îți transmit felicitări și succes în continuare”, sunt doar câteva dintre mesajele adresate tânărului de către fanii „Câștigă România!”.

Mai mult, un videoclip cu secvenţe din ediția de joi a emisiunii „Câștigă România!” în care George Găitan răspunde rapid și cu umor la întrebările puse de Virgil Ianțu a entuziasmat un număr considerabil de fani - în doar trei zile, imaginile au adunat peste 1.800.000 de vizualizări, peste 155.000 de like-uri și mai mult de 1.400 de comentarii. „Bravo… ține-o tot așa și să ajungi un model pentru mulți!” sau „Cel mai tare clip pe care l-am văzut pe TikTok până acum. Felicitări!”, sunt doar câteva dintre comentarii.

„Am primit mai multe cuvinte de laudă ca niciodată. Nici măcar când am luat nota 10 la BAC sau argintul la Olimpiada Internațională nu am primit atâtea mesaje. Eu nici nu aveam TikTok până să aud că am devenit viral. Mă simt copleșit!”, a spus George Găitan.

Cu George Găitan ne vom întâlni în această seară, luni, 13 decembrie, de la ora 20:00, în cea de-a treia participare a sa în concursul de cultură generală „Câștigă România!”, la TVR 2.