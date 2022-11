Întâlnire cu „Rembrandt de Romania", la "Povestea vinde"

„Rembrandt de Romania", subiectul ediţiei de miercuri, 2 noiembrie, este încă o dovadă că spectacolul vieţii se desfăşoară aproape de noi şi este suficient să-l privim cu atenţie pentru a descoperi oameni extraordinari. Laurențiu Popa, un artist gălăţean supranumit Rembrandt, i-a cucerit pe italieni prin viteza și talentul de a picta în stilul marelui pictor olandez. Măiestria cu care stăpâneşte tehnica clar-obscurului, i-a adus porecla după celebrul maestru flamand. Pictează de 30 ani, dintre care 15 i-a petrecut în Italia. Unii l-au suspectat de fals. A demonstrat, însă, că pictura lui este autentică şi că a dus tehnica clar-obscurului la un alt nivel. A creat o tehnică proprie, care se numeşte strat în strat, şi care i-a adus renumele la nivel naţional, dar mai ales internaţional.

Laurenţiu Popa (45 de ani) pictează din adolescenţă, fiind îndrăgostit de stilul pictorului flamand Rembrandt. Laurenţiu Popa a mărturisit că nu a început să picteze din pasiune, ci din necesitate, în copilărie suferind mari lipsuri.

Pictura i-a schimbat viaţa şi l-a motivat să îşi urmeze talentul. Mama sa l-a înscris la Şcoala de Arte din Galaţi, iar copilul de atunci l-a cunoscut pentru prima dată pe Rembrandt după ce a primit un album de pictură cu lucrări ale marelui artist. Aşa a început să picteze în culorile şi tehnica celebrului pictor. Astăzi, unul dintre portretele sale, intitulat „Bărbat cu pană“, este folosit ca subiect de examen la Şcoala de Arte din Galaţi, pentru copiii care urmează cursurile instituţiei.

"Dacă ai spune că Papa Lorenzo în Italia e genial, ar sări în sus supărat, aici, la noi, Laurenţiu Popa! Ar zâmbi uşor şi ar spune că în Romania, Genial e să nu fii Genial", spune realizatoarea Irina Szasz în primul text din acest reportaj spectaculos.

Dacă Papa Lorenzo, în Italia, în Padova, în boema ei, e cunoscut ca un extraordinar român, cu abilităţi ieşite din comun, Laurenţiu Popa din România ar fi de acord şi ar adauga iute: "E vorba de 30 de ani de muncă!".

Vorbim de una şi aceeaşi persoană. Iar dacă îl întrebi pe Laurenţiu Popa de ce a plecat din România, îţi va spune că nu a plecat, doar a călătorit..., şi totdeauna, dar totdeauna s-a întors acasă. Din acel moment, a început povestea acestui om conştient de talentul lui, un talent muncit, din care trăieşte, îi învaţă şi pe alţii, după principiul nu se ştie cine dă şi cine primeşte.

Laurenţiu se minunează în fiecare zi de propria lui rezistenţă şi pofta lui de a rezista! Realizatoarea Irina Szasz spune că atunci când i-a văzut lucrările şi rapiditatea cu care pictează a hotărât să închirieze un atelier generos, în care a refăcut jocul de lumini şi umbre al marelui maestru olandez. În lumina din atelier spectaculoasă, atmosfera creata cu zeci si zeci de lumânări, picturile lui Laurenţiu Popa păreau că vin din alte timpuri. Cu un scenariu, un decupaj ca la carte, şi un montaj de Cristina Anton, reportajul-portret nu poate fi semnat decât de un specialist în acest gen. Irina Szasz si povestea ei care… vinde emoţie, experienţe, talent!

