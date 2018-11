Inegalabilul Alain Delon în „ZORRO”, în luna noiembrie la TVR 2

În luna noiembrie, TVR 2 propune cele mai frumoase filme, perfecte pentru a petrece seri de neuitat alături de întreaga familie. Printre titluri: "VIU SAU MORT", cu Sidney Poitiers, "CULOAREA BANILOR" şi "EU, TINA TURNER".

Fie că este vorba despre comedii romantice sau despre atât de respectatele producţii de Oscar, adevărate surprize pentru cinefilii pasionaţi de FILMUL DE ARTĂ, în grila de programe TVR 2 se regăsesc filme pentru toate gusturile.

Nu lipsesc nici producţiile legendare, iar la TELECINEMATECĂ telespectatorii vor avea ocazia să îl vadă pe Alain Delon în filmul de aventură italo-francez din anul 1975, ZORRO. Este singura producţie în care personajului creat de Johnston McCulley se află în America de Sud și nu în California sau în Mexic, după cum a devenit tradițional. Puţină lume ştie că acest film l-a inspirat pe Ilya Salkind să facă un film despre un super-erou şi astfel a fost realizat „Superman”, în 1978. Zorro a fost unul dintre primele filme occidentale moderne care au fost difuzate în China în 1978 după Revoluția culturală. Mai mult de 70.000.000 de oameni au mers la cinematografe să-l vadă.

FILMELE LUNII NOIEMBRIE

JOI, 1 NOIEMBRIE

h. 21.30 DRAGOSTE NEBUNĂ (MAD LOVE – SUA, 1995)

Regia: Antonia Bird. Cu: Drew Barrymore, Chris O'Donnell, Joan Allen

Dramă. Liceenii Matt şi Casey sunt îndrăgostiţi nebuneşte unul de celălalt şi, în ciuda problemelor psihice ale fetei, care le îngreunează relaţia, cei doi pornesc într-o escapadă de pomină către Mexic. Dar o tentativă de sinucidere a fetei este un semnal de alarmă imposibil de ignorat pentru Matt...

JOI, 8 NOIEMBRIE

h. 21.30 VIU SAU MORT (SHOOT TO KILL – SUA, 1988)

Regia: Roger Spottiswoode. Cu: Sidney Poitiers, Tom Berenger, Kirstey Alley

Thriller. Warren Stantin, agent FBI, şi Jonathan Knox, călăuză montană, sunt pe urmele unui criminal care încearcă să treacă graniţa în Canada, prin munţi. La început, fiecare îl priveşte cu reticenţă pe celălalt, dar aventurile prin care trec împreună în sălbăticie îi apropie.

SÂMBĂTĂ, 10 NOIEMBRIE

h. 20.00 AL 13-LEA RĂZBOINIC (THE 13TH WARRIOR – SUA, 1999)

Regia: John McTiernan. Cu: Antonio Banderas, Omar Sharif, Diane Venora

Film de acţiune. În anul 992, Ahmed Ibn Fadlan, un emisar arab trimis în nordul Europei de sultanul de la Bagdad, nimereşte cu caravana lui într-o tabără a vikingilor. Aceştia sunt chemaţi înapoi în ţara lor de baştină, unde o hoardă de creaturi malefice seamănă teroare, dar prezicerea cere să fie însoţiţi de un al 13-lea războinic, care să nu se fi născut în ţinuturile nordice. Ahmed este recrutat împotriva voinţei sale, dar, pe parcursul călătoriei, începe să se înţeleagă cu noii săi tovarăşi şi să-i respecte pentru dibăcia lor in luptă. Împreună cu ei, va purta o bătălie pe viaţă şi pe moarte împotriva unui duşman care pare de neoprit.

DUMINICĂ, 11 NOIEMBRIE

h. 22 FILMUL DE ARTĂ

PREAIUBITA (BELOVED – SUA, 1998)

Regia: Jonathan Demme

Cu: Oprah Winfrey, Danny Glover, Thandie Newton, Jason Robards

*Nominalizare la premiul Oscar pentru costume

Dramă, ecranizare a unui roman de Toni Morrison, laureată a premiului Nobel pentru literatură. O întâmplare teribilă tulbură liniştea căminului în care Sethe, o sclavă fugară, încearcă să ia viaţa de la capăt alături de cei trei copii ai săi, la sfârşitul Războiului Civil American. Liniştea mult aşteptată nu se va instala însă, până când spiritul răzbunător care-i bântuie casa nu-şi va găsi pacea.

MARŢI, 13 NOIEMBRIE

h. 21.30 ULTIMA ŞANSĂ A LUI HARVEY (LAST CHANCE HARVEY – SUA, 2008)

Regia: Joel Hopkins. Cu: Emma Thompson, Dustin Hoffman

Dramă, romance. Harvey compune muzică pentru reclame, este la un pas de a-şi pierde slujba, iar familia lui nu pare să fie prea interesată de existenţa lui. Kate este o funcţionară ştearsă, cu viaţă socială inexistentă. Cei doi se întâlnesc întâmplător, se împrietenesc, iar vieţile lor banale se vor schimba.

SÂMBĂTĂ, 17 NOIEMBRIE

h. 20 CULOAREA BANILOR (THE COLOR OF MONEY – SUA, 1986)

Regia: Martin Scorsese. Cu: Paul Newman, Tom Cruise, Mary Elizabeth Mastrantonio

*Premiul Oscar pentru cel mai bun actor, alte 3 nominalizări

*2 nominalizări la Globurile de Aur

Dramă. Tânărul Vincent, un promiţător jucător de biliard, îl întâlnește într-un bar pe Fast Eddie Felson – fost mare jucător, care vede în Vincent imaginea propriei sale tinereți. Vincent se lasă instruit în tainele unui joc pe care credea că îl cunoaște; apoi, însoţit de iubita lui, Carmen, şi de Felson, pune la cale un plan prin care să-şi transforme talentul în bani. Cei trei pornesc într-un turneu prin baruri, dar Vincent nu rezistă tentaţiei de a se făli cu talentul său, iar aroganţa îl va costa scump.

SÂMBĂTĂ, 24 NOIEMBRIE

h. 20 EU, TINA TURNER (WHAT'S LOVE GOT TO DO WITH IT – SUA, 1993)

Regia: Brian Gibson. Cu: Angela Bassett, Laurence Fishburne

*Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă

*2 nominalizări la Oscar

Viaţa tumultuoasă şi lunga carieră scenică ale celebrei cântăreţe Tina Turner, drama primei sale căsnicii alături de muzicianul Ike Turner sunt evocate pe fundalul fascinant al lumii muzicale din anii '50 -'80.

MIERCURI, 28 NOIEMBRIE

h. 21.30 ZORRO – Italia, 1975

Regia: Duccio Tessari. Cu: Alain Delon, Ottavia Piccolo

În secolul al XIX-lea, Diego de la Vega (Alain Delon), cel mai bun spadasin din Lumea Veche, este pe cale să se întoarcă în Spania din Lumea Nouă atunci când îl întâlnește pe vechiul său prieten, Miguel de la Serna. Miguel tocmai fusese numit noul guvernator al coloniei spaniole Nuova Aragon după moartea unchiului său, Don Fernando. Diego încearcă să-l avertizeze pe Miguel că Nuova Aragon a fost condus cu lăcomie și ură timp de mai multe generații și că unchiul lui Miguel (care se presupune că a murit de malarie), a fost probabil ucis, dar Miguel, care are idealuri pacifiste umanitare, nu îl ascultă. Mai târziu, în aceeași seară, Miguel este atacat de trei bărbați în timp ce se plimba în afara hanului. Diego îi vine în ajutor și reușește să-i ucidă pe bărbați, iar unul dintre ei spune că au fost trimiși de colonelul Huerta (Stanley Baker) pentru a-l ucide pe Miguel. Murind, Miguel este de acord să-l lase pe Diego să meargă în locul lui, dar îl face să jure că "noul guvernator nu va ucide".

SÂMBĂTĂ, 30 NOIEMBRIE

h. 20.00 NĂSCUTĂ IERI (BORN YESTERDAY – SUA, 1993)

Durata: 96 minute

Regia: Luis Mandoki. Cu: Melanie Griffith, John Goodman, Don Johnson

Comedie. Harry Brock, om de afaceri foarte bogat şi foarte bădăran, face o călătorie la Washington, unde începe să se simtă jenat de comportamentul iubitei lui blonde şi prostuţe, Billie. Brock îl angajează pe reporterul Paul Verrall s-o "şcolească" pe tânără, dar va ajunge în curând să-şi regrete decizia: Billie, trezită la viaţă, nu se mai lasă tratată ca o păpuşă fără creier şi, în plus, se îndrăgosteşte sincer de atrăgătorul ei "profesor".