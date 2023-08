Ediție de colecție „Înapoi la argument”: Renumitul muzicolog Aurel Stroe (1932-2008), în dialog cu H.R. Patapievici

TVR Cultural redifuzează, între 7 și 11 august, dialogurile dintre Horia Roman Patapievici și olimpicii internaționali Bogdan Stoica și Andrei Anghel (2005), economistul și politicianul Dragoș Pîslaru, criticul literar Dan C. Mihăilescu, compozitorul Aurel Stroe și criticul de artă Pavel Șușară.

Emisiunea „Înapoi la argument” este difuzată la TVR Cultural de luni până vineri, de la ora 11.00.

Olimpicii internaționali Bogdan Stoica și Andrei Anghel - ediție din 2005

Luni, 7 august, ora 11.00

În anul 2005, Horia Roman Patapievici a discutat cu doi olimpici internaționali la fizică, Bogdan Stoica și Andrei Anghel, împreună cu antrenorul lor, conf. univ. dr. Adrian Dafinei.

Dragoș Pîslaru - economist, politician

Marți, 8 august, ora 11.00

Dragoș Pîslaru este economist, profesor și cercetător în domeniul științelor economice. Din 2019, este europarlamentar (grupul Renew Europe), co-raportor pentru Mecanismul de Redresare și Reziliență. Este membru în partidul REPER și a fost ministru al Muncii în Guvernul Cioloș (2016-2017). CV-ul său este disponibil aici.

În 2008, a fost interlocutorul lui Horia Roman Patapievici la emisiunea „Înapoi la argument”. A fost invitat în calitate de traducător al volumului „Birocrația și imposibilitatea planificării raționale în regim socialist”, semnat de Ludwig von Mises, reprezentant marcant al Școlii austriece de drept și economie.

Dan C. Mihăilescu - critic literar

Miercuri, 9 august, ora 11.00

În anul 2010, Dan C. Mihăilescu și H.R. Patapievici au făcut un bilanț al anului literar 2009.

Mihăilescu spunea că are o viziune „sociologizantă” asupra cărților, pentru că: „înainte de text, vreau să văd subtextul, contextul, supratextul”, iar Patapievici menționa, în finalul dialogului, că „atât ca frumusețe, cât și ca miez, Dan C. Mihăilescu le are pe toate”.

Dan C. Mihăilescu a publicat volume de eseuri despre Eminescu, Caragiale, Cioran, Blaga, generaţia ’27, literatura română în postceauşism. A făcut gazetărie aproape patruzeci de ani, a fost cercetător ştiinţific, a condus reviste și a semnat numeroase traduceri. A realizat, timp de 15 ani, emisiunea „Omul care aduce cartea”, la ProTv.

În 2014, a fost decorat cu Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Comandor. Cea mai recentă carte a sa, din 2019, se numește „Podul cu vechituri”.

Pavel Șușară - critic de artă

Joi, 10 august, ora 11.00

Pavel Șușară - autor, critic și istoric de artă, monograf, poet, publicist și scriitor - a fost invitatul lui Horia Roman Patapievici la „Înapoi la argument” în anul 2010.

„Atunci când judeci existența unui artist nu o faci comparativ”, spunea Șușară.

Aurel Stroe - compozitor (1932-2008)

Joi, 11 august, ora 11.00

Despre compozitori, structuri muzicale, despre public, muzica clasică sau contemporană. Acestea au fost temele predilecte în ediția din 2006 a emisiunii „Înapoi la argument”, al cărei invitat a fost renumitul compozitor, profesor și muzicolog Aurel Stroe.

„O piesă muzicală are o structură, care este într-un fel, dincolo de frumos sau urât, bine sau rău, îi dă existență piesei”, spunea Aurel Stroe.

Aurel Stroe a reușit să plece din România după 1985, după ce a petrecut un an ca profesor invitat la Universitatea Illinois din Urbana-Champaign (SUA). Apoi, s-a stabilit în Germania, unde a trăit din compoziţie și muzicologie. Din 1993 a predat din nou, câţiva ani, la Universitatea de Muzică din București, iar în fiecare vară (începând cu 1992) a ţinut cursuri de compoziţie la Bușteni.

În 2002 i s-a decernat Premiul „Gottfried von Herder” la Universitatea din Viena. Mai multe despre opera sa puteți citi în acest articol, semnat de Dan Dediu și Sanda Dediu.