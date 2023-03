Ediție de colecție „Înapoi la argument”: Dan C. Mihăilescu, în dialog cu H.R. Patapievici, în 6 martie

Între 6 și 10 martie, TVR Cultural redifuzează dialogurile lui Horia Roman Patapievici și ale invitaților săi remarcabili: Dan C. Mihăilescu, Monica Pillat, Corin Braga și arhitecții Dan Marin și Sorin Vasilescu.

Luni, 6 martie, de la ora 11.00, TVR Cultural difuzează o ediție de colecție „Înapoi la argument” din 2010, în care interlocutorul lui Horia Roman Patapievici a fost criticul literar Dan C. Mihăilescu. Cei doi au făcut un bilanț al anului literar 2009.

Mihăilescu spunea că are o viziune „sociologizantă” asupra cărților, pentru că: „înainte de text, vreau să văd subtextul, contextul, supratextul”, iar amfitrionul menționa, în finalul dialogului, că „atât ca frumusețe, cât și ca miez, Dan C. Mihăilescu le are pe toate”.

Dan C. Mihăilescu a publicat volume de eseuri despre Eminescu, Caragiale, Cioran, Blaga, generaţia ’27, literatura română în postceauşism. A făcut gazetărie aproape patruzeci de ani, a fost cercetător ştiinţific, a condus reviste și a semnat numeroase traduceri. A realizat, timp de 15 ani, emisiunea „Omul care aduce cartea”, la ProTv.

În 2014, a fost decorat cu Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Comandor. Cea mai recentă carte a sa, din 2019, se numește „Podul cu vechituri”.

Dan C. Mihăilescu. Sursă imagine: Arhiva TVR

În 7 martie, TVR Cultural redifuzează dialogul lui Horia Roman Patapievici cu Monica Pillat, înregistrat în 2009. Cei doi intelectuali au depănat amintiri despre o familie de personalități culturale românești și au discutat despre volumele „Sufletul nu cunoaște distanțele” „Biruința unui iubiri - Dinu și Neli Pillat” și „Memoriile lui Nicolae Pillat - Siluate din familia Brătianu”.

Monica Pillat (n.1947) - prozatoare, poetă și traducătoare, fiica scriitorului Dinu Pillat și nepoata poetului și eseistului Ion Pillat. Este membră a Uniunii Scriitorilor, la secția Poezie. A predat literatură engleză la Facultatea de Limbi Străine a Universității din București.

A publicat numeroase volume de poezie și proză, dar și critică literară și studii de literatură engleză, precum și memorialistică - dintre care menționăm „O mătuşă de poveste: Ioana Celibidache”, „Povestind despre atunci cu Barbu Cioculescu”, „Ceasuri de demult”. Ediţii: volumele de corespondenţă ale familiei Pillat (Humanitas, 2008, 2009, 2010); în colaborare cu George Ardeleanu, seria de autor Dinu Pillat (Humanitas, 2011–2015); Cornelia Pillat, „Ofrande”, ed. a II-a (Humanitas, 2012); Pia Alimăneştianu, „Prin Cetatea lui Bucur: Trecutul viu” (Corint, 2021); cele trei romane ale lui Dinu Pillat într-un singur volum (Humanitas, 2021).

Monica Pillat. Sursă imagine: Arhiva TVR

Miercuri, 8 martie, TVR Cultural difuzează, de la ora 11.00, dialogul lui Horia Roman Patapievici cu profesorul și criticul literar Corin Braga, înregistrat în 2009, despre „chestiunile imaginarului”.

Pentru ilustrul doctor în Filologie, dar și în Filosofie, imaginația este definită „ca o facultate combinativă”, iar omul nu poate fi lipsit de imaginație, pentru că aceasta „face parte din niște procese secundare ale gândirii, ale creierului”.

Corin Braga (n. 1961) este profesor la Universitatea Babeș Bolyai din Cluj, unde predă literatură comparată.

Este directorul Centrului de Cercetare a Imaginarului, directorul Caietelor Echinox, coordonator al colecţiei Mundus Imaginalis la Editura Dacia şi al colecţiei Phantasma la Editura Tracus Arte. Membru corespondent al Academia de Ciencias din Buenos Aires, Argentina, vicepreşedinte al Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România, vicepreședinte al CRI2i (Centre de Recherches Internationales sur l’imaginaire), membru al Uniunii Scriitorilor din România şi al PEN Clubului Român.

Cea mai recentă lucrare a sa este „Enciclopedia imaginariilor din România” (vol. I). El este și coordonatorul general al acestui proiect editorial.

Corin Braga. Sursă imagine: Arhiva TVR

Joi, 9 martie, de la ora 11.00, TVR Cultural difuzează dialogul lui Horia Roman Patapievici cu arhitectul Dan Marin, înregistrat în 2009.

Temele de dialog - patrimoniul construit, siturile istorice și naturale, pornind de la întrebările lui Horia Roman Patapievici: „Avem un oraș complicat - cum este Bucureștiul, complicat ca istorie, ca urbanism, ca arhitectură, ca geografie, ca oameni. Cum procedăm? Cum trebuie să vedem orașul ca să facem față provocării pe care ne-o propune? Ca patrimoniu, dar și ca dezvoltare ulterioară?”

Dan Marin este arhitect, profesor doctor și șef de atelier la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București. A fost șef de proiect al PUZ Zone construite protejate Municipiul București (2000) și membru al Comisiei zonale a monumentelor istorice București (2006-2018).

Arhitectul Dan Marin. Foto: Institutul Cultural Român

Vineri, 10 martie, de la ora 11.00, TVR Cultural difuzează dialogul lui Horia Roman Patapievici cu arhitectul Sorin Vasilescu, despre clădirile Bucureștiului interbelic, dar și despre volumul „Arhitectura Italiei fasciste”, semnat de profesor.

Sorin Vasilescu, promotor al stilului brâncovenesc, este profesor la Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu” din București și membru al Uniunii Arhitecților din România. Pe lângă lucrările sale de specialitate, a dedicat mai multe lucrări arhitecturii din timpul regimurilor totalitare: „ „Istoria arhitecturii moderne”, 1993, „Arhitectura totalitară”, 1994, „Dicţionar al arhitecţilor moderni”, 1995, „Art Nouveau în România”, 2008, „Arhitectura Italiei fasciste”, 2011, „Arhitectura Rusiei staliniste”, 2013.

Discuția dintre H.R. Patapievici și Sorin Vasilescu a fost înregistrată în anul 2011.

Sorin Vasilescu. Sursă imagine: ICR