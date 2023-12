„Înapoi la argument”: Gabriel Liiceanu, în dialog cu H.R. Patapievici, despre poetul Mircea Ivănescu (ediție din 2012) | VIDEO

Între 4 și 8 decembrie, TVR Cultural le aduce telespectatorilor dialogurile lui Horia Roman Patapievici cu filosoful Gabriel Liiceanu, politologul Vladimir Tismăneanu, sociologul Lazăr Vlăsceanu, producătorul de film Dan Burlac și cercetătorul Alexander Baumgarten. Emisiunea „Înapoi la argument” este difuzată de luni până vineri.

Filosoful Gabriel Liiceanu (ediție din 2012)

Luni, 4 decembrie, ora 11.00

Ediție de colecție a emisiunii „Înapoi la argument”: în 2012 Gabriel Liiceanu împreună cu Horia Roman Patapievici au adus un omagiu poetului Mircea Ivănescu. Punctul de pornire a fost cartea „Măștile lui M.I. .Gabriel Liiceanu în dialog cu Mircea Ivănescu”.

Mircea Ivănescu (1931-2011) „a fost o figură discretă a vieții literare, neafiliindu-se niciunei grupări sau direcții. Cu toate acestea, creația sa a influențat decisiv generațiile care se revendică de la poetici postmoderniste și textualiste. A absolvit Facultatea de Filologie la București; a lucrat ca redactor la Agerpres și la revista Lumea, apoi la Editura pentru Literatură Universală și la Editura Univers. A debutat în volum în 1968 și și-a publicat versurile, de o remarcabilă unitate valorică și stilistică, sub titluri voit banale (Versuri, Poeme, Alte poeme, Poesii nouă etc.). Traducerile sale din literatura universală (Joyce, Faulkner, Musil, Kafka, Broch, poezie engleză și americană etc.) au primit, ca și opera sa poetică, numeroase premii”, nota Institutul Cultural Român, într-o prezentare de la lansarea volumului semnat de Liiceanu.

„Uitați-vă la mine. Pare că sunt un tip vesel, care râde foarte mult. Poate că toată viața a trebuit să îngrop ceva, ceva pe care acum, în mod impudic, ajung să-l scot – și nu știu de ce o fac –, într-o conversație, la lumină”, îi spunea Mircea Ivănescu lui Gabriel Liiceanu.

Gabriel Liiceanu (n.1942), filosof, scriitor și discipol al lui Constantin Noica. Autor al lucrării „Jurnalul de la Păltiniș” (1983), ale cărui teme centrale sunt raportul maestru–discipol şi importanţa culturii într-o epocă totalitară, a fost un adevărat bestseller al anilor 1980: oamenii stăteau la cozi la librării, unde cartea se vindea „pe sub mână”, iar apoi se împrumuta doar prietenilor de încredere.

Scrierile sale au devenit repere, iar participările sale, după 1989, la diverse dezbateri publice, au făcut ca personalitatea sa să fie respectată, dar, în același timp, și criticată.

***

Politologul Vladimir Tismăneanu (ediție din 2009)

Marți, 5 decembrie, ora 11.00

Volumul „Despre 1989. Naufragiul utopiei”, apărut la editura Humanitas, un volum despre un an al revoluțiilor, a fost punctul de plecare al dialogului dintre politologul Vladimir Tismăneanu și Horia Roman Patapievici, din 2009.

Vladimir Tismăneanu este profesor de științe politice la Universitatea Maryland și director al Centrului pentru Studierea Societăților Post-Comuniste. A condus Comisia Prezidențială pentru analiza dictaturii comuniste din România, al cărei raport final a fost prezentat în Parlament președintelui Băsescu în 2006. În 2007, a co-editat raportul împreună cu istoricii Dorin Dobrincu și Cristian Vasile și l-a publicat la editura Humanitas. A fost președinte al Consiliului Științific al Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) între 2010 și 2012.

Colaborează cu Europa Liberă din 1983. Semnează numeroase cărți despre istoria comunismului și perioada postcomunistă. Dintre lucrările sale, amintim: „Stalinism pentru eternitate. O istorie politică a comusnimului românesc”, „Lumea secretă a nomenclaturii”, „The Devil in History: Communism, Fascism, and Some Lessons of the Twentieth Century”, „Reinventarea politicului. Europa de Est de la Stalin la Havel”. Blogul lui Vladimir Tismăneanu, aici.

***

Sociologul Lazăr Vlăsceanu (ediție din anul 2007)

Miercuri, 6 decembrie, ora 11.00

Profesor universitar doctor la Facultatea de sociologie, Universitatea București,

Considerat unul dintre cei mai remarcabili sociologi români, prof. univ. dr. Lazăr Vlăsceanu a fost partenerul de dialog al lui Horia Roman Patapievici la „Înapoi la argument”. Totul a plecat de la întrebarea gazdei: „Cum ai ajuns să te ocupi de modernitate?”.

Lazăr Vlăsceanu este, din 2008, șeful catedrei de Sociologie, în cadrul Facultății de Sociologie (Universitatea din București). Între 1992 și 2008 a fost directorul adjunct al Centrului European UNESCO pentru Învățământul Superior. Are un doctorat obținut la Institutul de Educație, la Londra.

***

Dan Burlac, producător de film (ediție din 2007)

Joi, 7 decembrie, ora 11.00

„Cine îndrăznește, reușește. Dar, când mai mulți îndrăznind… reușesc, rezultatul este cu adevărat formidabil”, spunea Horia Roman Patapievici, în finalul acestei ediții din 2007, despre un fenomen cinematografic românesc care a dus la câștigarea a numeroase premii de către cineaștii tineri de pe meleagurile mioritice. „Marfa și banii” sau „4,3,2...” sunt doar două dintre titlurile care, la începutul anilor 2000, au câștigat distincții râvnite de mulți realizatori și regizori.

Horia Roman Patapievici l-a avut ca invitat în 2007 pe Dan Burlac, producător de film, cu serioase studii de profil. Despre backstage-ul realizării unei pelicule sau participarea la festivaluri importante, aflați dacă urmăriți dialogul dintre Dan Burlac și H.R. Patapievici.

***

Cercetătorul Alexander Baumgarten (ediție din 2007)

Vineri, 8 decembrie, ora 11.00

Alexander Baumgarten, invitatul emisiunii în 2007, antrenat de Horia Roman Patapievici spune despre Evul Mediu că este „o epocă remarcabilă”.

Baumgarten este autor al multor cărți și traduceri, conferențiar universitar și director al Departamentului de Filozofie Premodernă și Românească al Universității Babeș-Bolyai din Cluj, specialist în filosofia antică și medievală. Conduce câteva colecţii dedicate filozofiei antice şi medievale ale unor prestigioase edituri din România, unde a publicat peste zece volume de ediţii bilingve comentate.

