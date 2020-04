În Vinerea Mare și de Înviere, filmul „Patimile lui Hristos”, la TVR1

Vineri, 17 aprilie, de la ora 22.10 și în reluare în Noaptea de Înviere, de la ora 1.10, la TVR1 și pe TVR+ puteți urmări filmul regizat de Mel Gibson în 2004 - „Patimile lui Hristos”.

Pelicula descrie ultimele ore din viața pe Pământ a lui Iisus Hristos, de la trădarea sa de către Iuda, în Grădina Ghetsimani, până la răstignire.

Acesta este al treilea lungmetraj regizat de Mel Gibson. Artistul pregătește lansarea, în anii următori, a filmului The Passion of the Christ: Resurrection (Patimile lui Hristos: Învierea), conform presei internaționale de specialitate.

Filmul le este interzis copiilor sub 15 ani, violența multor scene fiind motivul controversei născute de această producție încă de la premieră.

A fost nominalizat la Premiile Oscar 2005 pentru imagine, machiaj și muzică.

În 2011, într-un interviu pentru „Puterea”, Maia Morgenstern, care a interpretat-o pe Maria, mama lui Iisus, spunea: “M-au întrebat mulți ‘Cum ți-a schimbat acest rol destinul, concepția? 'În niciun fel', am răspuns. Este un rol pe care l-am iubit, pe care l-am tratat cu toată seriozitatea, prin problematica pe care a pus-o, prin modul interesant, complex în care am fost invitată să mă achit de sarcinile profesionale".

Distribuția internațională i-a reunit pe Jim Caviezel, Maia Morgenstern, Christo Jivkov, Francesco De Vito, Monica Bellucci, Mattia Sbragia, Toni Bertorelli, Luca Lionello.

Sursa foto: imdb.com

***

Mai multe informații despre filmele de la TVR1 găsiți aici.