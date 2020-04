În grădina Danei: Soiuri speciale de mușcate

Dana Constantinescu aduce, în fiecare duminică, de la ora 10.00, la TVR1, recomandări și sfaturi despre îngrijirea plantelor. Printre preferatele ei se numără mușcatele. Descoperiți mai jos câteva secrete despre aceste flori.

Astrologii spun că mușcatele cu flori rubinii aparțin zodiei Berbecului, dar ele ne servesc tuturor la aplanarea stărilor de conflict, potolind persoanele permanent țâfnoase și iritate. În medicina populară, mușcata, atât cea salbatică cât și cea cultivată în ghiveci, s-a folosit încă din secolul XVI - cel mai mare efect terapeutic avându-l cea cu frunze mari și un miros puternic. Cercetările științifice au confirmat ceea ce bunii noștri știau de mult - mușcata are multiple efecte terapeutice.

Uleiul esențial de mușcată se vinde în farmacii, dar acum, când stați mai mult în casă, puteți să-l preparați și voi. Iată cum: într-un borcan transparent, de 750 ml, se pun frunze și flori tocate de mușcată, se toarnă deasupra 125 ml de alcool dublu rafinat, se închide etanș și se ține în bătaia soarelui puternic, timp de două săptămâni. Se deschide borcanul, se umple cu ulei nerafinat (de masline, de floarea-soarelui), se închide iar ermetic și se mai ține la soare încă doua săptămâni. Se strecoară și se stoarce bine. Lichidul se păstrează în sticluțe de culoare închisă, în frigider.

Uleiul se folosește în aromaterapie, în cremele pentru masaj sau în apa de baie.

Bunicile noastre foloseau sucul proaspăt de mușcată pentru curățarea pielii de acnee. Cum? Tocau mărunt 5-6 frunze pe care le striveau cu o lingură de lemn. Terciul obţinut se aplică pe locurile cu probleme și se lasă timp de 15 minute.

Important! Înainte de folosirea uleiului, faceți un test pentru hipersensibilitate sau alergie. Aplicați o picatură de ulei pe încheietura mâinii cu 12 ore înainte. Nu se foloseste aromaterapia în cazul celor care au suferit un de atac de cord, care au astm bronșic sau epilepsie și nici în cazul celor care nu suporta mirosul.

Dulceața mea preferată este cea de cireșe albe. Bunica mea îi dadea o aroma deosebita cu indrusaim (Pelargonium graveolens). Această mușcată se folosește pentru a parfuma mai ales preparatele dulci. Se pune și in dulceața de struguri și in cea de coajă de pepene, în orezul cu lapte, înghețate, creme și salate de fructe. Din frunzele puse la macerat în alcool amestecat cu sirop de zahăr se obține un lichior parfumat. Ceaiul din frunzele aromate e tonic, diuretic, benefic pentru diabetici și scade colesterolul. Indrusaimul are frunze foarte dantelate și un miros aparte. Daca gasiți pe undeva această plantă este de ajuns sa “furați” o crenguță pe care să o puneți în apă cateva zile pana îi dau rădăcini, apoi o puteți planta.

Mușcatele au un parfum special, însa acesta este foarte divers. Varietatea se datorează compoziției diferite de uleiuri eterice. Exista chiar soiuri cu parfum special, de cola sau de brad. Sortimentul este bogat, cunoscându-se aproape o suta de soiuri și specii, însă în ofertele florăriilor se regasesc doar cateva dintre acestea. Iata cateva exemple: Pelargonium “Apple Mint” – aromă de măr si menta, Pelargonium “Atomic Snowflake” – aromă de lămâie, Pelargonium “Ardwick Cinnamon” – aromă de scorțișoară, Pelargonium fragrans – condimentat.

Vă ofer și câteva curiozități aflate din cartea “Mușcatele – diversitate și eleganță” de Honfi Peter, Szanto Matild și Tillyne Mandy Andrea.

Dacă într-un vas ermetic se așează, stratificat, frunze de mușcată și zahăr și lasați trei săptămâni, zahărul preia aroma placută a frunzelor. Dupa fermentare, frunzele se înlătură, iar zaharul parfumat se poate folosi la aromatizarea băuturilor răcoritoare.

În Anglia se consideră că mușcata cu parfum de lămâie – Pelargonium crispum – ajută la un somn liniștit. Asa că așezarea unei astfel de mușcate in dormitor poate avea un efect benefic.

Atenție! Persoanelor care suferă de astm bronşic sau alergie la mirosul de mușcată li se recomandă să nu ţină în locuinţă nicio specie de mușcată.

Găsiți toate edițiile emisiunii În grădina Danei pe contul de YouTube al TVR.

Dana Constantinescu