În direct la TVR 2: România luptă să ajungă, după 22 de ani la CE de Handbal

Joi, 4 mai, de la ora 20.00, urmăriţi meciul tur România-Serbia în direct de la Baia Mare, iar duminică, 7 mai, de la ora 21.00, este transmis returul - în direct de la Kragujevac.

Joi, 4 mai, de la ora 20.00, TVR 2 transmite în direct de la Sala Lascăr Pană din Baia Mare, meciul pe care naţionala de handbal masculin a României îl susţine cu puternica reprezentativă a Serbiei, în Grupa 2 preliminară de calificare la Campionatul European din 2018.

Returul partidei va putea fi urmărit tot la TVR 2 duminică, 7 mai, de la ora 21.00 – în transmisiune directă de la Kragujevac.

„Dubla în general se anunţă foarte grea, mai ales că ei dau foarte mare atenţie României după primele rezultate din grupă. Astfel, ei şi-au adus toţi jucătorii valoroşi”, a susţinut Alexandru Dedu, preşedintele FR de Handbal.

O victorie joi a românilor ar însemna un pas decisiv pentru calificarea, după 22 de ani, la turneul final. Aşa cum a declarat preşedintele FRH Alexandru Dedu: „Chiar şi 3 puncte ne-ar putea califica” iar despre meciul de joi, acesta a precizat că:„nu am ales întâmplător Baia Mare, sunt mai mulţi factori care au dus aici: în primul rând, avem nevoie de public cunoscător care sesizează importanţa acestui meci, public care să fie lângă echipa naţională. În al doilea rând, Baia Mare este un oraş al handbalului, care trece printr-un moment nu tocmai fericit în momentul de faţă şi am vrut să arătăm sprijinul federaţiei şi faptul că ne pasă de ceea ce se întâmplă acolo. Iar în al treilea rând, a fost şi o alegere strategică fiindcă am vrut să fie cât mai departe de graniţa cu Serbia”.

Comentariul partidelor de joi şi duminică va fi asigurat de Dragoş Cojocaru.