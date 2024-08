În direct cu Festivalul Național de Muzică Ușoară „Mamaia”, la TVR 2

Prezentatorii Anca Ţurcaşiu şi Aurelian Temişan deschid culisele legendarului festival de la malul mării. Toate cele trei seri ale ediţiei 2024 sunt în direct la TVR 2. Evenimentul care a lansat unele dintre cele mai mari nume din muzica ușoară românească revine din acest an la formatul de festival-concurs.

TVR 2 transmite în direct, între 23 și 25 august, Festivalul Naţional de Muzică Uşoară „Mamaia”, iar în perioada 28-30 august Festivalul Naţional al Cântecului şi Dansului Popular Românesc „Mamaia”.

Iubitorii muzicii româneşti se vor bucura de o săptămână de poveste.

Din 23 august, TVR 2 transmite în direct toate cele trei zile ale Festivalului Naţional de Muzică Uşoară „Mamaia”, de la ora 19:00.

Miercuri, 28 august, spectacolul va continua pentru iubitorii muzicii şi dansului popular, care pot viziona în direct la TVR Folclor, de la ora 19:00, Festivalul Naţional al Cântecului şi Dansului Popular Românesc „Mamaia”.

După ediția aniversară de anul trecut, „Mamaia 60 de ani”, festivalul legendar al litoralui se întoarce în Piațeta Perla cu spectacole-concurs prezentate de Anca Țurcașiu și Aurelian Temișan, la rândul lor foști concurenți ai „Festivalului Național de Muzică Ușoară de la Mamaia”.

„Pentru mine, Festivalul Mamaia a însemnat mai mult decât o rampă de lansare, şi acum mă întorc 35 de ani în urmă, în 1989, când am debutat. Este festivalul pe care îl urmăream cel mai mult înainte de ajunge eu pe scenă, visând ca la un moment dat să pot să fiu printre cei care cântă şi să obţin, eventual, un premiu. În 35 de ani de carieră, am multe apariţii la festival. L-am prezentat în 1993, o singură seară, în 1994 am prezentat tot festivalul şi, iată, după 30 de ani, într-un fel, reeditez ediţia din 1994. Atunci, am fost prezentator, am avut recital cu Trupa Kripton şi l-am reprezentat pe Adrian Romcescu la secţiunea Creaţie. Acum, în 2024, prezint festivalul, alături de o minunată colegă şi parteneră de prezentare, Anca Ţurcaşiu, am recital cu Andrei Tudor şi cu Orchestra festivalului şi îl reprezint pe Mihai Alexandru, la secţiunea Creaţie, luptându-mă, ca oricare dintre colegii concurenţi, pentru a obţine un premiu. Sunt fericit că sunt implicat în această ediţie”, spune Aurelian Temişan.

Alături de tinerii concurenţi, care vor urca pe scenă în urma preselecțiilor, vom putea urmări recitalurile unor interpreți de renume. În primele doua seri, câte 5 concurenți de la secțiunile Interpretare și Creație vor urca pe scenă, începând cu ora 19.00. Vineri, 23 august, vor susţine recitaluri 3 Sud Est, Zdob şi Zdub, Compact, The Motans și Horia Brenciu & HB Orchestra. În cea de-a doua seară de festival – 24 august, vor face show Aurelian Temișan, Anca Țurcașiu, Florin Ristei, Connect-R și Loredana. Duminică, 25 august, seara este rezervată Galei Laureaților, urmată de recitalurile unor interpreți și trupe de renume: Irina Baianț, Feli, Lidia Buble, Bere Gratis și Vama.

Pentru Anca Ţurcaşiu, Festivalul Mamaia înseamnă primul pas în carieră, dar şi spre libertate. Debutul său artistic a avut loc la Mamaia în 1986, iar artista a prezentat prima ediţie a festivalului de după Revoluţie.

„Eram copil în 1986, aveam 16 ani, nici nu ştiam prea bine pe ce lume mă aflu. Emoţiile erau foarte mari. Mi-a duc amintele momentele pe care le petreceam după festival. Eram pe vremea lui Ceauşescu şi ne ducea domnul Aron, de la Ministerul Culturii, cu un autocar la repetiţii. Pe noi, cei de la interpretare, ne ţinea sub supraveghere, ca într-un fel de cantonament, cu orar şi program. Eram nişte copii, Loredana, eu, Iordăchioaie...

Un lucru interesant este că am prezentat Festivalul Mamaia imediat după Revoluţie, în 1990 şi ediţia de atunci a fost una formidabilă. Aveam mult mai multă libertate în exprimare şi în ţinute, nu mai eram constrânşi de normele care să ne indice hainele pe care să le purtăm şi chiar machiajul. Atunci au avut loc şi petreceri pe malul mării după serile de festival... A fost o atmosferă extraordinară, ca într-o familie”, îşi aminteşte Anca Ţurcaşiu.

Juriul şi premiile Festivalului „Mamaia”, ediția 2024

Invitaţi de renume se regăsesc şi în juriul festivalului: președintele juriului, Horia Moculescu, compozitor; Ionel Tudor, compozitor; Liana Stanciu, realizator radio-tv; Corina Chiriac, interpretă; Marius Țeicu, compozitor; Laura Parfinov – Compartimentul Cercetare, Conservare și Promovare Cultură Tradiţională din cadrul Centrului Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada”; Marian Cioacă, reprezentant al Consiliului Județean Constanța.

Câștigătorul Trofeului Festivalului Național de Muzică Ușoară „Mamaia” 2024 va fi răsplătit cu suma de 50.000 de lei, iar Premiile I, II și III, la fiecare secțiune, sunt în valoare de: 30.000 lei, 20.000 lei și 10.000 lei.

***

Articol de Anca Simionescu