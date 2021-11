În culisele unei melodii românești cu 11 trofee internaționale

Luni, 29 noiembrie, de la ora 21:00, invitata Irinei Păcurariu la „Reţeaua de idoli”, pe TVR 2, este Monica Anghel, actriță, cântăreată și om de televiziune.

În 1996, Monica Anghel obținea marele premiu al Festivalului „Cerbul de Aur”. Aplaudată în picioare de publicul aflat în Brașov, interpreta reușea să păstreze în țară trofeul după foarte mulți ani. A urmat cursurile Şcolii Populare de Artă şi UNATC iar in muzică a debutat la 14 ani, atunci când a câştigat primul premiu important la Festivalul de muzică uşoară „Bucureşti-86”.

„La Rețeaua de idoli o avem invitată pe Monica Anghel, cea mai premiată „voce” dintre toți artiștii români. Numai cu piesa „Spune-mi”, fredonata de români pe toate meridianele și care a intrat în TOP 100 cele mai iubite melodii de dragoste, a cucerit 11 trofee internaționale”, a spus realizatoarea Irina Păcurariu.

Pe scena „Cerbului de Aur”, Monica Anghel lansa un mare hit, piesa „Spune-mi”, compusă de Cornel Fugaru, pe versurile Mirelei Fugaru. Când a fost anunțată ca fiind câștigătoare, Monica Anghel a fost copleșită de emoții și despre ceea ce a trait în spatele scenei a vorbit în interviul acordat Irinei Păcurariu pentru „Rețeaua de idoli”:

„Era o tensiune extraordinar de mare. Începusem să fiu cunoscută și simțeam că se pune presiune pe mine. Evident, nu mi-a venit să cred când am auzit că eu sunt câștigătoarea, mai ales că în acel an participa și Christina Aguilera. În momentul în care președintele juriului a anunțat numele meu, a fost o descărcare. Am început să plâng, să tremur, nu mai știam ce e cu mine”, a povestit Monica Anghel în interviul pentru „Rețeaua de idoli”.

„Din păcate, ceea ce se difuzează acum la radio nu mai sunt piese cu melodii. Adică… nu le poți fredona. Au ritm, întradevăr, dar nu le poți fredona. Din punctul meu de vedere, despre asta este vorba. Trebuie să ai o melodie pe care orice om o poate cânta fără să aibă neapărat suport instrumental”, a adăugat Monica Anghel la „Rețeaua de idoli”, în ediția de luni, 29 noiembrie, de la ora 21:00, la TVR 2 (în reluare vineri, 3 decembrie, ora 22:00).