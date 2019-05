În culisele televiziunii, cu Robert Kallos, la #creativ

Invitatul Claudiei Spătărescu este Robert Kallos, „un excelent editor de imagine, un personaj complex, perfecţionist, cu pasiuni multe şi diverse”. Joi, 30 mai, de la 18.30, la TVR 1.

Episodul 6 din sezonul 5 al emisiunii #creativ ne duce în culisele muncii de televiziune. Astfel, joi, 30 mai, de la ora 18.30, la TVR 1 avem întâlnire cu Robert Kallos, „un excelent editor de imagine”, după cum apreciază nu doar realizatoarea emisiunii, Claudia Spătărescu.

Robert Kallos s-a născut într-o familie de artişti şi de mic a aflat că are talent la sport. A făcut volei de performanţă, apoi a devenit arbitru internaţional. Juca şah, îi plăcea matematica şi a ales ştiintele reale. La 19 ani, în paralel cu facultatea de cibernetică, a devenit şi editor de imagine. Emisiuni şi filme montate de el au câştigat premii naţionale şi internaţionale şi au fost proiectate pe marele ecran. A studiat regia şi fotografia, având şi expoziţii individuale şi de grup. Parapanta, escalada sau snookerul se numără printre pasiunile lui.

„Robert este unul dintre profesioniștii grație căruia am devenit omul de televiziune care sunt. Am admirat întotdeauna răbdarea, curiozitatea și atașarea de orice proiect în care era implicat, fie că vorbim de muzică clasică, teatru, film sau emisiuni jucăușe, cum este #creativ. Este un episod special pentru mine, întrucât cu Robert a început emisiunea #creativ, împreună am adus-o la acest format. Robert nu mai lucrează în TVR, emisiunea merge fără el mai departe, dar am ales să arătăm telespectatorilor o privire în interiorul muncii noastre, alături de profesioniști adevărați¨, spune Claudia Spătărescu, realizatoarea emisiunii.





Producător: Ana-Maria Pleşcan

Realizator: Claudia Spătărescu