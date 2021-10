În culisele filmului "Primăvara Bobocilor"

O comedie spumoasă la Duminica Filmului Românesc: Primăvara Bobocilor! Pe 10 octombrie, de la ora 13:10, cel de-al treilea film al seriei "Bobocilor", realizat în 1987, în regia lui Mircea Moldovan, după scenariul scriitorului Petre Sălcudeanu.

Ca urmare a intervenției mamei sale, Varvara (Tamara Buciuceanu-Botez), tânărul Ionuț (Horațiu Mălăele), student în ultimul an la Facultatea de Agronomie, este repartizat să-și efectueze practica de vară în satul Viișoara.

Părinții săi, Varvara și Toderaș (Dem Rădulescu), îl așteaptă cu fanfară la gara din Pogoanele în ziua anunțată a sosirii, dar tânărul coboară din mocăniță în stația anterioară și merge pe jos, peste dealuri, prin râul Arieș și prin pădure. El intră în sat călare pe măgărușul Valjean, provocând râsul sătenilor și rușinea mamei sale. Încă de la început, tânărul afirmă că nu vrea să facă o practică „în dorul lelii” şi îi spune mamei sale că pentru a mări producția trebuie să rotească culturile și să-i repartizeze pe absolvenții liceului agricol în muncile pentru care fuseseră pregătiți, scoțându-i de la munca de birou.

"A trecut mult timp de atunci. În Primăvara Bobocilor am avut un rol mic, dar m-am bucurat să joc alături de doamna Tamara Buciuceanu, la care tineam şi o respectam. Eram colege la Teatru Bulandra şi colaboram mult şi pe scenă. Ţin minte că am venit la filmări dintr-o deplasare. Era o atmosferă veselă pe platou, firesc, pentru că munceam alături de un anturaj plăcut şi un regizor pe care îl admiram. Am revăzut cu ceva timp în urmă filmul şi mă gândeam ce frumuşică eram. Acum, doar într-un colţ al oglinzii mai văd surâsul acela", a povestit îndrăgita actriţă Tora Vasilescu.

Povestea seriei "Bobocilor"

Prozatorul Petre Sălcudeanul avea o înclinație către lumea satului și intenționa să realizeze patru producţii care să urmărească integrarea unui grup de absolvenți de facultate în viața rurală de-a lungul a celor patru anotimpuri ale unui an. Dintre acestea, au fost realizate numai trei, "Vara bobocilor" rămânând doar în faza de intenție.

Povestea are loc în satul ardelenesc, Viișoara, aflat undeva pe la vreo 600 de kilometri de Capitală și care, de mic ce e, nici nu apare pe hartă. După „Toamna bobocilor” (1975), scenaristul Petre Sălcudeanu și regizorul Mircea Moldovan au colaborat la realizarea a două continuări: „Iarna bobocilor” (1977) și Primăvara bobocilor (1987). În primele două, cuplul Varvara - Toderaș a fost interpretat de Draga Olteanu-Matei și Marin Moraru, în timp ce în ultimul a fost interpretat de Tamara Buciuceanu-Botez și Dem Rădulescu.

„Nici n-ai fi zis că nu suntem ardeleni. Cu Marin Moraru mă cunoșteam „de-o viață”. Marin era mai tânăr decât mine, dar mi-a fost un partener atât de bun, fantastic. Amuzant este că Marin mi-era soț în seria „Bobocilor” și fiu într-o piesă la teatru. Mi-a fost o grămadă de rude. Când ești actor de calitate, poți să fii și dușman cu cineva, iar pe scenă nici să nu se vadă. Dar Marin Moraru îmi era prieten, iar după „Iarna bobocilor”, nu știu din ce cauză, pentru că nu l-am întrebat, nu a mai vrut să joace. Și dacă a renunțat el, când a venit Mircea Moldovan la mine și mi-a spus că trebuie să-l schimbe, l-am rugat să nu se supere, dar fără Marin Moraru partener, nu mai joc nici eu. În felul acesta s-a făcut al treilea film („Primăvara bobocilor”, 1987 - n.r.), cu Tamara Buciuceanu și cu Bibanul”, a povestit actriţa Draga Olteanu Matei.

Filmul Primăvara bobocilor a avut parte de un mare succes la public, fiind vizionat de 1.796.410 spectatori la cinematografele din România, după cum atestă o situație a numărului de spectatori înregistrat de filmele românești de la data premierei și până la data de 31.12.2007 alcătuită de Centrul Național al Cinematografiei.