În culisele filmului pentru care Mircea Diaconu nu a dormit o lună

Atmosferă de baladă la Duminica filmului românesc. Pe 26 iulie, de la ora 20:10, TVR 2 a programat „Semnul şarpelui”, o producţie cu o distribuţie impresionantă: Leopoldina Bălănuţă, Ovidiu Iuliu Moldovan şi Mircea Diaconu.

Unii actori, când se gândesc la filmele în care au jucat, spun că retrăiesc sentimente, muzică sau emoţii. Alţii, însă, simt gusturi. Este şi cazul actorului Mircea Diaconu, care atunci când revede „Semnul şarpelui” simte un gust inconfundabil de.... ouă prăjite.

Cu toate acestea, actorul îşi aminteşte cu drag de filmări. În primul rând pentru că i-au fost alături Ovidiu Iuliu Moldovan, Dorel Vişan sau Leopoldina Bălănuţă, actriţă cu care mai jucase în „Nunta de piatră”, dar şi pentru că, pe lângă oboseală, trăia momente plăcute în fiecare dimineaţă.

„Când revăd Semnul şarpelui imediat îmi este poftă de ouă prăjite. De ce? Este o poveste drăguţă. Pentru filmări, mă aducea avionul dimineaţă, la ora 7:00. Până venea echipa, în jurul orei 8:00, luam micul dejun în curtea unei săsoaice în vârstă. Îmi făcea nişte ouă prăjite excepţionale alături de o cană mare de lapte bătut. Era minunat... Dimineaţa în curte şi cu micul dejun, aşa îmi începeam ziua.”





Iubitorii filmului românesc, pot urmări la TVR 2 „Semnul şarpelui”, o producţie din 1982, cu Leopoldina Bălănuţă, Ovidiu Iuliu Moldovan şi Mircea Diaconu în rolurile principale.

Despre rolul pe care l-a interpretat în filmul regizorului Mircea Veroiu, Mircea Diaconu spune că era un personaj „pe linie”, pe care probabil nu l-ar fi ales dacă n-ar fi fost regizorul Mircea Veroiu. „Era rolul unui primar tânăr, venit din război. Practic, eram cel mai „pe linie” personaj şi m-aş fi gândit mult dacă să-l joc. Alături de Mircea Veroiu am avut curaj să o fac şi împreună am ajuns la un acord: un băiat foarte tânăr, aşezat într-o postură oficială care are mari emoţii şi trac. Pe acest suport mi-am construit personajul şi a ieşit foarte bine, credibil”, îşi aminteşte el.

Perioada filmărilor la „Semnul şarpelui” a fost, probabil, cea mai solicitantă din cariera actorului. „În perioada în care lucram pentru filmul acesta mi s-a întâmplat un lucru serios: nu am dormit ca lumea, într-un pat, o lună întreagă. Filmam în acelaşi timp pentru ultima parte din „Seria Ardelenilor”, cu Dan Piţa, la Buftea, „Semnul şarpelui”, la Sibiu, iar Teatrul Bulandra a programat un turneu pe Litoral, cu spectacole în fiecare seară. Se aşezaseră toate unele peste altele. Dormeam în maşină, în tren, în avion...” , adaugă Mircea Diaconu.





Povestea filmului „Semnul şarpelui” are loc într-un sat din Ardeal, aproape de graniţa cu Ungaria, spre sfârşitul Celui de-al II-lea război mondial. Ecaterina Handrabur (Leopoldina Bălănuţă), hangiţă lângă graniţa României cu Ungaria, vrea să se răzbune pe vameşul (Dorel Vişan) care a insistat pe lângă jandarm (Aristide Teică) ca fiul ei Simion (Dinu Manolache) să plece pe front. Ea şi-i face aliaţi pe primarul nou-instalat (Mircea Diaconu) şi pe contrabandistul Alimandru (Ovidiu-Iuliu Moldovan), un haiduc modern şi un justiţiar-călăuză pentru cei fug din ţară, după instalarea noului regim.