În culisele emisiunii online „În direct cu viaţa”

Întâlnirile cu Liana Stanciu şi noile ediții „În direct cu viaţa” au loc de luni până joi, de la ora 17.40, pe Facebook și YouTube. Sunt multe informaţii de transmis în contextul în care criza declanşată de virusul Covid-19 ne reţine în casă. În fiecare ediţie, echipa emisiunii ne pune faţă în faţa acei oameni care se implică şi fac ca lucrurile să fie mai ușoare şi mai suportabile pentru noi toţi.

„Ziua mea este plină. Începând cu ora 10:00 şi până târziu caut subiecte şi interviuri interesante, care să ne facă viaţa mai suportabilă. Aşa am vorbit cu Ana Maria Brânză, una dintre cele mai talentate spadasine ale lumii, care, deşi își vede distrus visul de a participa la Olimpiada de la Tokyo și-a transformat sufrageria în spațiu de antrenament. Cu Gáspár György , expert național și formator de opinie în sănătate relațională, am vorbit despre „războiul din bucătărie”, iar cu Andreea Marin despre cum putem ajuta, dar şi despre primul convoi umanitar condus de ea. Am descoperit şi viaţa cu coronavirus într-o discuţie cu primarul municipiului Deva, Florin Oancea, care s-a vindecat de infecţie”, a povestit Liana Stanciu.





Munca la o emisiune onine în direct nu este uşoară, mai ales că lipsesc mijloacele tehnice necesare. Aruncând însă o privire în culise, am aflat cum ajung veştile bune la „În direct cu viaţa”.

„Realizarea de acasa a unei emisiuni este o experiență inedită, provocatoare, neașteptat de solicitantă și chiar complicată. Mijloacele tehnice sunt limitate si neprofesionale, disponibilitatea de mişcare extrem de redusă, presiunea psihică şi emoţională a oamenilor, realizatori sau invitaţi, evidentă. Dar toate astea sunt compensate de dorinţa noastră de a ne continuă misiunea pe care ne-am propus-o şi asumat-o prin intermediul acestui format: să le fim de ajutor oamenilor cu informaţii, lămuriri, sfaturi utile, toate pe înţelesul lor. Întâlnirile de grup pe whatsapp si facwbook, filmările cu telefonul sau cu ajutorul aplicaţiilor , montajele pe PC-urile de la domiciliu, comunicarea și informarea continuă sunt ingredientele obligatorii pentru realizarea unei emisiuni online de calitate. Şi nu în ultimul rând o echipă profesionistă, entuziasta și determinata”, a povestit producătoarea Diana Pascal.