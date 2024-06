În ce se măsoară „Forţa unui vis”? Aflăm din 17 iunie, la TVR 1

Cum se antrenează, cum trec de calificări, cum trăiesc tensiunile şi emoţia de dinainte de Jocurile Olimpice sportivii din lotul României la Paris? Din 17 iunie, în seria documentară „Forţa unui vis”, realizată de Irina Păcurariu. Ebru Bolat, reprezentanta României la yachting, gimnasta Sabrina Maneca-Voinea, dar şi familia de români care locuieşte la kilometrul 0 al JO 2024 şi românul responsabil cu securitatea evenimentului – în primul episod,

„Am pornit cu gândul de a realiza reportajele pentru ca experiența mea de jurnalist să contribuie şi ea la acest mare eveniment transmis de TVR. Eram în mediul meu, mi s-a părut firesc să mă implic, nu era deloc prima dată când întâlneam mari sportivi şi prețuirea exista, evident. Cu toate acestea, fiecare întâlnire a însemnat mult mai mult decât un act jurnalistic, a fost ca şi cum aş fi participat la trei conferințe motivaționale pe oră.” Astfel descrie jurnalista TVR Irina Păcurariu experienţa realizării docu-seriei „Forţa unui vis”, serie ce poate fi urmărită timp de şase săptămâni, din 17 iunie, în fiecare seară de luni, de la ora 21.00, la TVR 1.

Sub presiunea participării la Jocurile Olimpice, competiția care va reprezenta mereu cea mai mare provocare din cariera oricărui atlet, „Forţa unui vis” urmărește o parte dintre sportivii care vor reprezenta România la Paris. Tensiunea concursurilor de calificare, antrenamentele, relațiile cu antrenorii sau pasele psihologice prin care sunt obligați să treacă acești sportivi devin subiect din acestă serie documentară. Cum? „Eu voi fi musafirul: adică îi vizitez acasă pe sportivii lotului olimpic. În măsura în care au timp să mă primească, fiindcă aspectul cel mai dificil în acest moment este exact timpul. Să ajungi la un asemenea nivel al performanței înseamnă muncă inimaginabilă, programul lor este extrem de strict, foarte complicat în acest moment să-şi facă timp pentru interviuri”, explică Irina Păcurariu.

Prima ediţie aduce telespectatorilor patru poveşti ce dezvăluie caractere impecabile, destine surprinzătoare, dar şi... oameni potriviţi în locurile potrivite.

Cea mai surprinzătoare calificare la Jocurile Olimpice de anul acesta este la yachting. Yachtingul are sub 1000 de practicanți în România, dar, în premieră, are o reprezentantă la Paris 2024. Pe Ebru Bolat. Originară din Constanţa, Ebru are acum 24 de ani. Când avea doar 8, a început un sport despre care nu știa decât că o va purta pe ape, la fel cum o face și numele ei. Foarte repede, după doar un an, a devenit campioană naţională pentru clasa ei şi a continuat să domine modestele competiţii existente în România, până când a reuşit să concureze la primul ei campionat european. Avea 12 ani şi a terminat pe ultimul loc. Dar participarea la o competiţie de asemenea anvergură a motivat-o şi mai mult, astfel că astăzi se numără printre calificaţii României la Paris şi prima pe care o vom cunoaşte urmărind seria „Forţa unui vis” la TVR 1.

La rândul ei, Sabrina Maneca-Voinea este gimnasta care a făcut-o atentă, la ultimele campionate mondiale, pe Simone Biles, una dintre „legendele” cu care se va înfrunta vara aceasta la Paris – pentru că Sabrina e motorul și surpriza gimnasticii românești de astăzi. Mama și antrenoarea Sabrinei este Camelia Voinea, campioană mondială și vicecampioană olimpică, alături de echipa României, în ’87-’88. „Astăzi, la ora asta, ca și în Ajun de Crăciun sau pe 1 ianuarie, cred că sunt împreună la sală”, bănuieşte Irina Păcurariu, prezentând-o pe mica vedetă a lotului de gimnastică al României. Gimnasta antrenată chiar de mama ei a fost singura româncă medaliată la competiția europeană din acest an.

„Pentru mine, ca jurnalist, lipsa unor nume arhicunoscute a fost mai întâi un lucru provocator, apoi revelator, fiindcă am ajuns să cunosc nişte sportivi, nişte oameni, cum rar se nasc pe acest pământ şi în fața cărora am rămas pur şi simplu înmărmutită! Oamenii aceştia sunt făcuți din alt material decât noi! Pe de altă parte, e greu să fisurezi imaginea asta oarecum sumară a performanței: participarea la un concurs, întoarcerea acasă – cam atât se lasă ochiului public. Pentru public şi presă ei sunt eroi de ocazie. Absolut nedrept! Am vrut să-i cunosc pe aceşti oameni în mod profund, să fac ceva pentru ca aura lor să nu dispară imediat după ce le cântă imnul şi îşi dezbracă tricolorul de pe umeri”, spune realizatoarea TVR.

Tot în prima ediţie a seriei „Forţa unui vis” aflăm povestea familiei Olesea și Mihai Baciu, care locuiesc într-un imobil istoric din Paris, cu un balcon care se deschide ca o lojă către Sena şi Tour Eiffel, unde se presupune că va începe ceremonia olimpică de pe apă. Familie de oameni tineri, Olesea lucrează la Agenţia Spaţială Europeană, iar Mihai este directorul tehnic al BNP Parisbas, una dintre cele mai mare bănci din Europa. Împreună cu cei 3 copii, ei vor rămâne în Paris pe durata evenimentului, spre deosebire de majoritatea parizienilor, pentru a se bucura de Jocurile Olimpice, iar la balconul lor va fi mereu steagul României. Şi ei au primit vizita echipei TVR, astfel că îi vom cunoaşte pe 17 iunie, de la ora 21.00.

Şi tot atunci, aflăm cum se pune la punct securitatea Jocurilor Olimpice din acest an. Siguranţa tuturor participanţilor – sportivi şi spectatori – este unul dintre principalele obiective ale organizatorilor, sunt scenarii complexe pentru asigurarea ei. Unul dintre „actorii” planurilor de intervenţie este un român: Ioan Pleşca, proprietarul uneia dintre cele mai respectate firme de securitate din Paris. Despre drumul lui spre Jocurile Olimpice ne spune chiar el, tot în primul episod al seriei „Forţa unui vis”, la TVR 1.

„Întâlnirile cu acești sportivi au fost aproape furate din programul de pregătire. Au zilele foarte clar împărțite, rar au răbdarea sau timpul să stea la povești. Pur și simplu, ne-am strecurat, le-am vânat pauzele. Este o producție de echipă, și eu, și Alina Avramescu am fost cumva la dispoziția eroilor, sărbătorind de câte ori reușeau să își facă puțină vreme pentru filmări”, mai menționează Irina Păcurariu.

Televiziunea Română va transmite Jocurile Olimpice de la Paris – cel mai grandios eveniment sportiv la nivel mondial, pe TVR SPORT, alături de alte canale din portofoliul TVR. Până atunci, telespectatorii TVR urmăresc emisiuni dedicate: legendele, prezentul şi viitorul olimpismului românesc se întâlnesc la TVR în seriile „Învingătorii”, „Eroii” și „Speranțe”. Din luna mai, Ana Maria Brânză si Costin Deşliu moderează la TVR 1 emisiunea „Vis la Paris”, la care participă sportivi calificaţi la JO Paris 2024 şi antrenori ai acestora. Iar din 17 iunie, partenerii de dialog ai Irinei Păcurariu ne demonstrează cât de departe se poate ajunge prin „Forţa unui vis”.

redactor: Alina Avramescu

imagine: Mihai Florea

producător: Irina Păcurariu