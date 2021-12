În așteptarea lui Moș Crăciun, colinde și filme de sărbătoare la TVR 2

De Crăciun, cea mai iubită sărbătoare, stăm acasă alături de familie și urmărim filme în premieră care ne vor încărca de căldura și armonia spiritului festiv.

De miercuri și până duminică, de la ora 18:45, sunt filme de sezon. 22 și 23 decembrie, o producție în două părți inspirată de basmul „Cenuşăreasa”: „Condurul și trandafirul: Povestea Cenușăresei” (Regatul Unit, 1976), nominalizat la premiile Oscar pentru coloană sonoră.

Cei mai mici sunt şi cei mai nerăbdători și vor primi un cadou special: simpaticul căţel Murphy, cu abilităţi „telepatice”. Personajul este erou în două producții, de la ora 9:30: joi, 23 decembrie, „Un Crăciun cu peripeții” (SUA, 2016) și vineri, 24 decembrie, „Un cățel la Hollywood (SUA, 2017). Tot pentru cei mici, TVR 2 a programat miercuri și joi, 23 și 24 decembrie, de la ora 15:00, spectacolul Cirque du Soleil - DRALION (Canada, 2000).

Vineri, 24 decembrie, comedia „Bagaj de sărbători” (SUA, 2011), iar „Nuntă de Crăciun” (SUA, Canada, 2018) este programat duminică, 26 decembrie.

În ziua de 25 decembrie puteți viziona comedia romantică „Un tradafir de Crăciun (SUA, 2017 – ora 13:30), documentarul despre supraviețuirea în mediul polar a unui pui de ren: „AILO: Aventuri în Laponia” (Finlanda, 2018- ora 18:45), iar de la ora 20:20, comedia „Contra cronometru” (Italia-SUA, 1983), regizat de Enzo Barboni și în care rolurile principale sunt interpretate de Bud Spencer și Terence Hill.

Duminica Filmului Românesc, din 26 decembrie, continuă seria filmelor istorice și de aventuri: de la ora 13:10, „Misterele Bucureștilor” (1983) și de la ora 20:20 „Masca de argint” (1985).

Colindele vestesc Sărbătoarea Crăciunului

Corul și Orchestra Tabernacle din Salt Lake City se reunesc, joi și vineri, 23 si 24 decembrie, de la 9:00, sub bagheta dirijorului Mack Wilberg pentru a celebra cel mai frumos moment din an sub genericul „Magia Crăciunului”. În faţa a peste 10.000 de spectatori și într-un décor de poveste, vor interpreta câteva dintre cele mai iubite colinde americane. Invitat special Santino Fontana.

Pe 24 decembrie, de la ora 13:30, urările de bine și sănătate din Ajunul Crăciunului sunt rostite de colindători, sub genericul „LERU-I LER”. Invitații Sofia Vicoveanca, Mariana Anghel, Cornel Borza, Adriana Anghel, Coralia Costea și Adriana Deaconu vin sa vestească bucuria Nașterii pruncului Iisus. Prezintă actrița Miruna Ionescu.

De la ora 16:56, Concert de Crăciun de la Capela Regală din Madrid alături de Orchestra și Corul RTVE. Vor participa sopranele Raquel Albarrán și Elena Serrano și artistul Riyehee Hong. Dirijor Lorenzo Ramos.

Iată care sunt cele mai frumoase filme ale săptămânii:

MIERCURI, 22 DECEMBRIE

Ora 18:45 Prima parte

*Nominalizări la premiile Oscar pentru coloană sonoră şi pentru melodia „The Slipper and the Rose Waltz”

CONDURUL ŞI TRANDAFIRUL: POVESTEA CENUŞĂRESEI (THE SLIPPER AND THE ROSE: THE STORY OF CINDERELLA – Regatul Unit, 1976)

Regia: Bryan Forbes. Cu: Richard Chamberlain, Gemma Craven, Annette Crosbie, Eddie Evans

Film de aventuri, musical – inspirat de basmul „Cenuşăreasa”. În micul regat Euphrania, regele şi curtea sa au o singură dorinţă arzătoare: să-l vadă însurat pe prinţul Edward care, însă, visează la o mare iubire. În acelaşi timp, frumoasa Cenuşăreasa este silită de mama ei vitregă să devină servitoare în propria-i casă. Ca s-o consoleze, Zâna cea bună o trimite la balul regal, unde fata cucereşte inima prinţului Edward şi îşi pierde condurul... După îndelungi căutări, prinţul îşi regăseşte aleasa, dar care va fi soarta regatului dacă mariajul politic dorit de rege nu se va mai încheia?

Ora 21:00

TREI ZILE DE IUBIRE (THREE DAYS – SUA, 2001)

Regia: Michael Switzer. Cu: Kristin Davis, Reed Diamond

Dramă. Andrew şi Beth sunt căsătoriţi de zece ani şi mariajul lor începe să scârţâie, mai ales când apare bănuiala că Andrew ar avea o relaţie cu altă femeie. După o ceartă, chiar în Ajunul Crăciunului, Beth iese din casă şi, lovită de o maşină, îşi pierde viaţa. Din fericire, un înger generos îi oferă lui Andrew şansa de a retrăi ultimele trei zile alături de soţia lui şi de a încerca s-o salveze.

JOI, 23 DECEMBRIE

Ora 9:30

UN CRĂCIUN CU PERIPEŢII (A DOGGONE CHRISTMAS – SUA, 2016)

Regia: Jim Wynorski. Cu: Dominique Swain, Rib Hillis, Lauren Parkinson

Aventuri, family. Murphy, un căţel cu puteri telepatice, pe care indivizi fără scrupule îl folosesc pe post de armă secretă a guvernului, reuşeşte să evadeze şi este găsit de doi fraţi, cu câteva zile înainte de Crăciun. Urmăriţi de FBI, elicoptere şi drone, copiii se transformă în adevăraţi eroi, pentru a-şi salva prietenul patruped.

Ora 15:00

CIRQUE DU SOLEIL: DRALION – Canada, 2000

Prima parte

Împletind elemente de circ tradiţional chinezesc şi circ contemporan, spectacolul trupei Cirque Du Soleil este construit în jurul temei "Occidentul întâlneşte Orientul", iar titlul Dralion reprezintă îmbinarea cuvintelor "dragon" (simbolul Orientului) şi "lion" ("leu", simbolul Occidentului).

Ora 18:45

*Nominalizări la premiile Oscar pentru coloană sonoră şi pentru melodia „The Slipper and the Rose Waltz”

Ora 21:00

O ALTĂ ŞANSĂ (THE FAMILY MAN – SUA, 2000)

Regia: Brett Ratner. Cu: Nicolas Cage, Tea Leoni, Don Cheadle

Dramă. Jack Campbell e un corporatist însurat cu jobul lui important, un bărbat fără viaţă personală, care a avut cândva şansa marii iubiri, dar a ratat-o alegând cariera şi banii. În ajun de Crăciun, un incident îi schimbă cursul vieţii, când îi ia apărarea unui vânzător, victimă a unei tâlhării. Hoţul se dovedeşte a fi un înger care-l trimite într-un univers alternativ, o viaţă în care Jack ar fi pus pe primul plan familia. În ziua de Crăciun, Jack se trezeşte într-o casă necunoscută, alături de iubita lui de acum 13 ani, cu doi copii, un câine, o maşină veche şi un job fără mari perspective. După şocul iniţial, urmează adaptarea la o situaţie cu totul nouă, dar care, treptat, începe să-i placă şi chiar să i se pară... de neînlocuit.

VINERI, 24 DECEMBRIE

Ora 9:30

UN CĂŢEL LA HOLLYWOOD (A DOGGONE HOLLYWOOD – SUA, 2017)

Regia: Jim Wynorski. Cu: Jaret Sacrey, Walker Mintz, Sydney Thackray

Aventuri, family. Murphy, căţelul cu abilităţi „telepatice”, s-a săturat să fie o vedetă de film exploatată de producătorii hollywoodieni. Simpaticul patruped îşi ia lumea în cap şi, din fericire, dă peste un grup de copii care vor avea grijă de el.

Ora 15:00

CIRQUE DU SOLEIL: DRALION – Canada, 2000

Partea a doua

Regia: David Mallet

Împletind elemente de circ tradiţional chinezesc şi circ contemporan, spectacolul trupei Cirque Du Soleil este construit în jurul temei "Occidentul întâlneşte Orientul", iar titlul Dralion reprezintă îmbinarea cuvintelor "dragon" (simbolul Orientului) şi "lion" ("leu", simbolul Occidentului).

Ora 17:00

CONCERT DE CRĂCIUN LA CAPELA REGALĂ DIN MADRID (MUSICA EN NAVIDAD – Spania, 2019)

Dirijor: Lorenzo Ramos. Participă: Riyehee Hong (orgă), Raquel Albarran (soprană), Elena Ferrano (soprană), Corul şi Orchestra Radioteleviziunii Naţionale Spaniole.

Concert înregistrat în decembrie 2019 în somptuoasa Capelă a Palatului Regal din Madrid, având în program colinde de Crăciun şi muzică sacră semnate de mari compozitori renascentişti: Tomás Luis de Victoria, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Francisco Guerrero.

Ora 18:45

BAGAJ DE SĂRBĂTORI (HOLIDAY BAGGAGE – SUA, 2011) PREMIERĂ

Regia: Stephen Polk. Cu: Cheryl Ladd, Barry Bostwick, Julia Sobaski

Dramă. Sarah, medic pediatru şi mamă a două fete, trăieşte despărţită de soţul ei, Pete, în aşteptarea pronunţării divorţului. În prag de Sărbători, ea decide să reunească familia pentru câteva zile, cu condiţia ca Pete să se împace cu cele două fiice ale lor.

SÂMBĂTĂ, 25 DECEMBRIE

Ora 13:30

UN TRANDAFIR DE CRĂCIUN (A ROSE FOR CHRISTMAS – SUA, 2017)

Regia: Kevin Fair. Cu: Rachel Boston, Marc Bendavid

Comedie romantică. De generaţii, familia lui Andy se ocupă de decorarea carelor participante la Parada Trandafirilor de Anul Nou. Când tatăl ei se îmbolnăveşte, Andy trebuie să preia frâiele şi să predea la termen comanda unei companii importante, deşi Cliff, reprezentantul acesteia, îi dă mai multă bătaie de cap decât se aştepta.

Ora 18:45

AILO: AVENTURI ÎN LAPONIA (AILO: UNE ODYSEE EN LAPONIE – Finlanda, 2018) PREMIERĂ

Regia: Guillaume Maidatchevsky

Documentar, film de aventuri. Povestea lui Ailo începe într-o dimineaţă de aprilie, în inima Laponiei. Ailo este un pui de ren, unul dintre zecile de mii din această regiune aspră şi fascinantă. Înzestrat de natură cu tot ce-i trebuie pentru a supravieţui în mediul polar, Ailo învaţă să facă primii paşi, creşte, îşi face prieteni, dă piept cu primejdiile, dar şi cu bucuriile vieţii, explorează peisaje extraordinare şi, prin simpla lui existenţă, contribuie la continuitatea firească a lumii sale.

Ora 20:20

CONTRA CRONOMETRU (NATI CON LA CAMICIA – Italia-SUA, 1983) PREMIERĂ

Regia: Enzo Barboni. Cu: Bud Spencer, Terence Hill, Buffy Dee

Comedie. Rosco Frazer, aventurier şi autostopist "de carieră", şi Doug O'Riordan, recent ieşit din puşcărie, se întâlnesc întâmplător în cursul unei încăierări dintr-un restaurant, pe marginea unei autostrăzi. După mai multe peripeţii cu un camion în care fiecare se urcase crezând că celălalt este proprietarul, Rosco şi Doug ajung la aeroport şi, ca să scape de poliţie, decid să facă rost de bilete de avion pentru o destinaţie cât mai îndepărtată. Dar, bineînţeles, încurcăturile se ţin lanţ: cei doi sunt confundaţi cu doi agenţi secreţi CIA şi trimişi într-o misiune specială la Miami.

Ora 22:30

LEGĂTURI DE SÂNGE (SANGUE CALDO – Italia, 2011) PREMIERĂ

Partea a doua

Regia: Luigi Parisi, Alessio Inturri. Cu: Manuela Arcuri, Asia Argento, Gabriel Garko, Bruno Eyron

Dramă. Roma, 1958 - anul "legii Merlin", care marchează desfiinţarea caselor de toleranţă. Arturo La Paglia, poreclit Mister, tâlhar abil şi inteligent, pune la cale un ultim mare jaf care-i va permite să ducă o viaţă îndestulată alături de tânăra prostituată Anna Rosi, cu care are doi copii: Antonia şi Sergio. Trădat de complicele său, Gianni Fontana, care vrea să pună mâna pe toată prada, Arturo îşi pierde viaţa, iar Anna este acuzată pe nedrept de uciderea lui. Copiii ajung în grija Lorettei, prietena Annei, iar banii rămaşi de la tatăl lor ar putea să le asigure un viitor bun. Însă Fontana este dispus să facă absolut orice ca să ajungă în posesia banilor, inclusiv să ucidă.

DUMINICĂ, 26 DECEMBRIE

Ora 13:00

MISTERELE BUCUREŞTILOR – România, 1983

Regia: Doru Năstase. Cu: Florin Piersic, Marga Barbu, Szabolcs Cseh, Jean Constantin, Ion Besoiu

Film de aventuri. În Bucureștiul din preajma Revoluției de la 1848, organizaţia Frăţia (din care făceau parte, printre alţii, C.A. Rosetti, Cezar Bolliac, Ion Heliade-Rădulescu) vrea să-l convingă pe domnitorul Gheorghe Bibescu să aprobe o serie de reforme pentru îmbunătăţirea situaţiei materiale a populaţiei. În acelaşi timp, o grupare de boieri încearcă să se folosească de acţiunile Frăţiei pentru a pune ei mâna pe conducerea Ţării Româneşti. În timp ce aceste două tabere fac planuri, oraşul este condus din umbră de vrăjitoarea Strigoaia, starostele obştii hoţilor şi cerşetorilor. Ea încasează taxe de protecţie de la negustori, pune la cale omoruri şi șantaje şi mituieşte oamenii Agiei. Obştea plănuieşte omorârea lui Mărgelatu', dar acesta află de plan şi scapă cu viaţă.

Ora 18:45

NUNTĂ DE CRĂCIUN (WE WISH YOU A MARRY CHRISTMAS – SUA, Canada, 2018)

Regia: David Winning. Cu: Erin Krakow, Niall Matter

Comedie romantică. Când a luat hotărârea să-şi caute tatăl biologic, Miranda Chester nici nu bănuia că nu-şi va găsi doar familia mult-visată, ci şi iubirea vieţii, pe Ian. După multe peripeţii, Miranda şi Ian decid în sfârşit să se căsătorească, dar apar la orizont mai multe obstacole, punându-le în pericol „fericirea până la adânci bătrâneţi”.

Ora 20:30

MASCA DE ARGINT - România, 1985

Regia: Gheorghe Vitanidis. Cu: Florin Piersic, Marga Barbu, Alexandru Repan, Jean Constantin, Ion Besoiu

Aventuri. În timpul unui banchet fastuos, oferit de un bancher prea darnic, are loc un conflict în care sunt împuşcaţi doi oameni. Asasinul este înveşmântat exact ca justiţiarul Mărgelatu şi spune că acţionează în numele Frăţiei. Rosetti şi ceilalţi membri ai societăţii Frăţia consideră că Mărgelatu şi-a pierdut minţile şi-şi trimit cel mai bun om în căutarea lui.

Ora 22:30 FILMUL DE ARTĂ

*film aflat în competiţia oficială pentru Ursul de Aur, Festivalul de Film de la Berlin 2009

CHERI – Regatul Unit, Franţa, 2009 PREMIERĂ

Regia: Stephen Frears. Cu: Michelle Pfeiffer, Rupert Friend, Kathy Bates

Dramă, ecranizare a romanelor " Chéri " şi "Sfârşitul lui Chéri " de Colette. În Parisul perioadei Belle Epoque, fosta curtezană Madame Peloux îşi încredinţează fiul de 19 ani – un tânăr răsfăţat poreclit Chéri - mai tinerei sale prietene şi rivale, Léa de Lonval, pentru a-l iniţia în arta amorului. Şi ea o fostă curtezană, Léa este o femeie matură şi experimentată, încă extrem de seducătoare. Aventura celor doi se transformă într-o relaţie de şase ani, după care Madame Peloux îi aranjează lui Chéri căsătoria cu Edmée, tânăra fiică a unei alte curtezane. Léa şi Chéri încearcă să accepte despărţirea iminentă, realizând abia acum, prea târziu, că legătura lor înseamnă mai mult decât plăcerea trupului.