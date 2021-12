Implicarea se premiază. „Gala Dezvoltării Durabile”, la TVR 1

Pe 2 ianuarie cunoaştem campionii educaţiei pe anul 2021 în domeniul dezvoltării durabile. Gala prezentată de Mihai Rădulescu se vede la TVR 1, de la 18.45.

„Gala Dezvoltării Durabile” este un eveniment anual ce premiază campionii educației pentru dezvoltare durabilă. Selectate în urma unui concurs organizat de Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României, proiectele educaționale câștigătoare au fost depuse de diferite organizații (școli, universități, ONG-uri, primării și societăți comerciale) care susțin principiile dezvoltării durabile și le aplică în viața de zi cu zi. Duminică, pe 2 ianuarie, îi vom cunoaşte pe cei care, în 2021, s-au dovedit a fi cei mai hotărâţi în a forma deprinderi pe termen lung spre binele unei comunităţi şi al căror exemplu merită urmat. „Gala Dezvoltării Durabile” se vede la TVR 1 pe 2 ianuarie, de la ora 18.45.

Organizată de Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, ediția anului 2021 este prezentată de jurnalistul TVR Mihai Rădulescu, iar premiile sunt înmânate câștigătorilor de László Borbély, consilier de stat, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă. Festivitatea deschide un ciclu de 7 ani, în care Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă va premia campionii în următoarele domenii ale dezvoltării durabile: apă, sănătate, schimbări climatice, digitalizare, producție și consum.

„Mi-a făcut mare plăcere ca, după ce i-am cunoscut pe campionii educației pentru dezvoltare durabilă, să îi pot felicita pentru proiectele și inițiativele lor, realizări care valorează cu atât mai mult cu cât au fost obținute în condiții grele, de pandemie. A fost acoperită o plajă foarte largă de teme, cu soluții generoase și inovative. Majoritatea proiectelor au avut acces la bugete neverosimil de mici, însă au apelat la parteneriate și la colaborări cu voluntari inimoși. Gala Dezvoltării Durabile a fost un prilej real de bucurie, atât pentru noi - cei care am găzduit acest eveniment - , cât și pentru organizatori și mai ales pentru premianți! Să ne asumăm în continuare rolul, cu grijă și cu responsabilitate pentru viitor… și deci cu speranță!”, a declarat la finalul Galei Dezvoltării Durabile 2021 prezentatorul Mihai Rădulescu.

Televiziunea Română este partenerul media al „Galei Dezvoltării Durabile” pentru al doilea an consecutiv. Prin vocația sa de informare, educare și divertisment, televiziunea publică este un partener de încredere al Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă și un factor determinant în înțelegerea și însușirea comportamentelor responsabile și în sublinierea impactului culturii asupra construirii unei lumi durabile.

Pentru a sublinia importanța unor astfel de inițiative, trebuie amintit faptul că, în luna decembrie a anului 2021, Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă a fost desemnat câștigător de către Organizația Națiunilor Unite (ONU) pentru inovație în serviciu public în cadrul galei United Public Service Forum 2021 de la Dubai, recunoscându-i-se altfel inovația și excelența în servirea interesului public și contribuția semnificativă la îmbunătățirea administrației publice din România pentru implementarea celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă.

„Suntem cu adevărat recunoscători pentru acest premiu. Viziunea unei Românii durabile se bazează în primul rând pe puterea parteneriatelor. Da, am creat un cadru interinstituțional puternic care să poată implementa politici publice eficiente, dar știm foarte bine că nu putem face nimic fără cooperarea cetățenilor, fără o mișcare cu adevărat socială care să aibă puterea de a schimba și modela mentalități. În multe dintre demersurile noastre am fost inspirați de practici grozave din alte state și sperăm ca și noi, la rândul nostru, să fim o inspirație pentru alții. Vom continua cu aceeași determinare și energie să creăm România Durabilă”, a declarat consilierul de stat László Borbély, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă.

United Public Service Forum este cea mai prestigioasă recunoaștere internațională a serviciilor publice. În fiecare an, în cadrul unei ceremonii, Organizația Națiunilor Unite (ONU) acordă premii pentru 4 categorii distincte. Din 193 de țări membre ONU și 180 de inițiative înregistrate, 63 au intrat în competiție la categoria „Creșterea eficienței instituțiilor publice de a îndeplini Obiectivele de Dezvoltare Durabilă”, câștigată în 2021 de România, prin Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă.

Și tot în luna decembrie, într-un moment onorific, delegația Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă a deschis porțile Expo Dubai 2020 – o premieră pentru România la această ediție. În conferința „Sustainable Romania. Local Knowledge from the Past for a Global Lasting Future” susținută la Expo Dubai 2020, în parteneriat cu Asociația Ivan Patzaichin - Mila 23, Departamentul a prezentat contribuțiile lui Grigore Antipa, Constantin Brâncuși și Nicolae Georgescu-Roegen la ceea ce numim în prezent dezvoltare durabilă. Inspirați de cultura tradițională românească, prin studiile și ideile pe care le-au lansat în urmă cu un secol, cei trei români vizionari au propus concepte prin care se poate fundamenta ideea de construire a unei lumi durabile.

În acest context, difuzarea Galei Dezvoltării Durabile 2021 este o recunoaștere a faptului că România este un factor important pe scena sustenabilității mondiale, subliniind încă o dată faptul că activitățile umane, în toată complexitatea lor, de la protecția mediului și echitate socială, până la prosperitate economică, educație, dezvoltare urbană și relații în comunitate, contribuie la o dezvoltare durabilă pe termen lung.

Gala Dezvoltării Durabile face parte dintr-un program de informare și educare a publicului cu privire la cele 17 Obiective ale Dezvoltării Durabile înscrise în Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României – Agenda 2030, o strategie coordonată cu Uniunea Europeană și ONU. Succesul acesteia și, implicit, obținerea premiselor unei lumi durabile, depind în mod esențial de înțelegerea și asumarea de care dau dovadă cetățenii în aplicarea principiilor dezvoltării durabile. Acestea se deprind prin educație, se exersează prin colaborare și se transformă în comportamente individuale care, dacă sunt replicate, duc la binele colectiv.