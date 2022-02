Ilinca Băcilă, din nou pe scena Eurovision România

Reprezentanta României la ESC 2017 va susține un recital în show-ul semifinalei din 12 februarie când 20 de piese concurează pentru un loc în marea finală. În direct la TVR 1, TVR Internaţional, TVR MOLDOVA şi pe TVR+, de la ora 21.00.

Seria show-urilor Selecției Naționale debutează sâmbătă, în direct la TVR 1, TVR Internaţional, TVR Moldova şi pe TVR+, de la ora 21.00.

Ilinca Băcilă, frumoasa reprezentantă a României la ediția din 2017 a concursului internațional, va oferi surpriza serii. După ce a deschis Drumul spre Torino, seria de emisiuni dedicată ediției din acest an ESC România, artista clujeancă va urca din nou pe scena Selecției Naționale, de data aceasta fără emoțiile concursului. Totodată, Ilinca va lua pulsul momentelor din Camera Verde a evenimentului:

„Sâmbătă, voi cânta pe scena Eurovision România alături de o persoană extrem de importantă mie: sora mea, Simina. Va fi o premieră pentru noi, încât nu am mai cântat niciodată împreună pe o scenă adevărată, doar acasă, în studio. Abia aștept să ne vedeți momentul, am ales câteva dintre piesele mele preferate de la Eurovision, dar mi-am pus puternic amprenta pe ele. Simina mă va acompania la chitara electrică and We Will Rock You!“, a declarat Ilinca.

Recitalul Ilincăi este un mix de Eurovision interpretat într-o cheie personală, alături de sora ei Simina, care o acompaniază la chitară electrică: „Ardelean Show”, „Zitti e buoni” - piesa câștigătoare la ediția 2021, „Yodel it” – locul 7 la Esc 2017, „Shum” – melodia Ucrainei la Eurovision 2021, Toy – laureata Eurovision 2018 și „Begging”, piesa care i-a făcut cunoscuți la nivel internațional pe Maneskin,câștigătorii ESC 2021.

Pe scena amenajată în Studioul 3 al TVR, vor intra în competiție Aldo Blaga – „Embers”, Alex Parker & Bastien – „All this love”, Andra Oproiu – „Younique”, Andrei Petruș - „Take me”, ARIS – „Do Svidaniya”, Cezar Ouatu – „For everyone”, Cream, Minodora și Diana Bucşă – „România mea”, Dora Gaitanovici – „Ana”, E-an-na – „Malere”, Eliza G - „The other half of me”, Eugenia Nicolae feat. Cazanoi Brothers – „Doina”, Gabriel Basco – „One night”, Kyrie Mendél – „Hurricane”, Mălina – „Prisoner”, MØISE – „Guilty”, Oana Tăbultoc – „Utopia”, Petra – „Ireligios”, Vanu - „Never give up”, VIZI – „Sparrow” și WRS – „Llamame”.

Din 20, rămân 10

Telespectatorii vor afla sâmbătă, în direct, la TVR 1, TVR Moldova, TVRi şi pe TVR+, de la ora 21.00, cine sunt câștigătorii semifinalei, din show-ul prezentat de Anca Mazilu și Bogdan Stănescu

Alexandra Ungureanu, Ozana Barabancea, Randi, Cristian Faur şi Adrian Romcescu sunt jurații care vor decide câștigătorii semifinalei. Doar zece dintre concurenți vor merge mai departe, în marea finală.

Ultimul act al competiției va avea loc pe 5 martie, când vom afla și numele reprezentantului țării noastre în competiția internațională.

***

Toate informaţiile privind organizarea concursului sunt prezentate în Regulamentul Selecţiei Naţionale, disponibil pe site-ul oficial eurovision.tvr.ro.

Despre Eurovision:

Eurovision Song Contest 2022 va avea loc în Italia, la Torino, cu semifinalele pe 10 şi 12 mai şi finala pe 14 mai 2022. România va intra în concurs joi, 12 mai, în partea a doua a Semifinalei cu numărul 2.

Sub sloganul „The sound of beauty”, Eurovision Song Contest 2022 va aduce, pe scena din Torino, reprezentanţii celor 41 de ţări înscrise în competiţie: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania, Georgia, Grecia, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, Regatul Țărilor de Jos, România, Rusia, San Marino, Serbia, Slovenia, Spania, Suedia, Ucraina şi Marea Britanie.

Eurovision Song Contest este cea mai importantă competiţie muzicală internaţională, organizată de EBU - cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. European Song Contest (ESC) se desfăşoară în fiecare an, începând din 1956. Show-ul este unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume, fiind transmis atât în Europa, cât şi în Australia, Asia şi Statele Unite.

Televiziunea Română este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).

***

Pentru alte informaţii, vă rugăm să ne scrieţi la: eurovision.romania@tvr.ro sau cristian.acatrinei@tvr.ro.

Echipa Eurovision Romania

***

Eveniment susținut de Catena, ShieldUP și Auchan