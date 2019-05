Ileana Stana Ionescu, amintiri despre filmul „Şantaj”

O producţie poliţistă la Duminica filmului românesc. Duminică, 19 mai, de la ora 20:10, cinefilii sunt invitaţi să vizioneze „Şantaj” (1980), ecranizare după romanul Rodicăi Ojog Braşoveanu, „Omul de la capătul firului".

Ileana Stana-Ionescu, Sebastian Papaiani, Tamara Buciuceanu, Ion Besoiu, Amza Pellea și Octavian Cotescu în rolurile principale. Palpitanta investigaţie poliţistă o are în centru pe maiorul Minerva Tutovan – Ileana Stana Ionescu - un anchetator aprig şi cu limba ascuţită când e vorba de ticăloşii. La 40 de ani de la premieră, interpreta rolului principal şi-a amintit cu nostalgie despre întâlnirea sa cu regizorul Geo Saizescu, dar şi despre totala surpriză pe care a trăit-o la premieră când a văzut cadoul pregătit de colegi.

„Colaborarea cu Geo Saizescu a fost pentru mine o plăcere, mai ales că ne cunoşteam de mulţi ani şi îmi fusese coleg de liceu la Turnu Severin. Fiecare întâlnire cu el a fost o surpriză agreabilă şi am învăţat lucruri noi. El de la mine nu ştiu ce a învăţat, dar sper să se fi simţit bine din moment ce a căutat să mă distribuie în mai multe producţii ale sale. Filmul „Şantaj” a fost unul dintre lungmetrajele complexe, iar eu am fost întotdeauna pasionată de subiectele care m-au provocat. Sper ca telespectatorii să se bucure să revadă acest film.

În distribuţie am avut parte de parteneri drăguţi şi inspiraţi, ceea ce pentru un actor este foarte important. Printre ei, Papaiani, Amza Pellea... unul mai bun ca altul. Din partea lor am avut parte şi de un cadou inedit la premiera filmului „Şantaj”... o găină cu penele vopsite în multe culori şi guler alb. Am rămas fără cuvinte...

Existenţa de care vorbim, pentru mine s-a terminat. Lumea teatrului, filmului, creaţiei... Dragostea pentru artă a însemnat totul în viaţa mea. Am iubit atât de mult teatrul, încât n-am cuvinte să descriu... Sunt foarte fericită că această iubire m-a ajutat să fac lucruri pe care sper ca publicul să le aprecieze”, a spus Ileana Stana Ionescu.