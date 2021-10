„Huţulii de la capătul lumii” îşi spun povestea la „Dosar România”

Trăiesc mereu ziua de azi ca cea de ieri, așa își vor duce viața până la sfârșit. Documentarul realizat de Cătălin Apostol despre cei mai vechi huţuli din Bucovina ne umple sufletul de frumuseţe. Noul sezon „Dosar România” începe la TVR 1, duminică, 17.10, ora 18.00.

În vârf de munte nu e loc de tristețe. Ea te împiedică să muncești. De-aia nu vor să știe de televizor, pentru că veștile din lume sunt rele. Pe masa lor din sufragerie stă aprinsă o candelă și o icoană cu Sfântul Mihail. Candela arde tot timpul. Pentru ei, acolo se află ochiul lui Dumne­zeu, care veghează casa și pe cei care trăiesc în ea. În fiecare seară, Natalia se roagă pentru casă, pentru copii, dar și pentru pământurile astea muncite. Ştie bine că ele trebuie păstrate și lăsate copiilor, așa cum au făcut și părinții plecați la cer. Să aibă unde să se întoarcă și să-și facă un rost.

Aşa i-a găsit jurnalistul Cătălin Apostol pe Natalia şi Gheorghe Marocico, doi dintre puţinii „Huţuli de la capătul lumii”. Povestea lor, de o frumuseţe aparte, o vedem duminică, de la ora 18.00, în prima ediţie a noului sezon „Dosar România”, la TVR 1.

„Ca să ajungi la ei, la marginea lumii, trebuie să străbați o coamă groasă de păduri întunecoase și reci, urcând un drum ce șerpuiește parcă fără sfârșit, printre cotloane tot mai sălbatice. Acolo, sus, pe creastă, e locul în care trăiesc ascunși cei mai vechi huțuli din Bucovina”, povesteşte Cătălin Apostol, realizatorul documentarului „Huțulii de la capătul lumii”.

Natalia și Gheorghe Marocico trăiesc singuri la marginea pădurii. El are 70 de ani, ea 64. Au patru copii, toți răspândiți prin lume. Cea mai apropiată casă de ei se află la o jumătate de oră de mers prin jnepeniș și pădure.

Deși trăiesc singuri, în capătul ăsta de lume, par fericiți. „Avem patru vaci, un porc, un cal și câteva păsări”, spune femeia. „Nu-i mare lucru, dar pen­tru noi doi e de ajuns. În noaptea de Înviere am fost la biserica noastră din Ulma, am stat până dimi­neața la patru. Înainte am fost și la Putna să mă spovedesc și îm­părtășesc. Avem patru copii, trei băieți și o fată, toți plecați în lume, unu e la Ră­dăuți, al doilea în Ger­mania, cel mic în An­glia și fata e medic la Cluj. Da, medic neu­rolog. Noi sun­tem tare mândri de ea, că uite, am tras tare greu cu ea atâția ani de școa­lă, și dintr-o fetișcană din vârf de munte, a ajuns ce-a ajuns. A tras tare și ea, să­răcuța, când era studentă, în loc să se distreze în va­canțe, pleca câte două luni în Germania să mun­cească, și venea cu 3.000 de euro ca să-și plătească căminul și cheltuielile cu școala. Și ceilalți copii se descurcă bine. Cel mic văd că trage să vină aca­să, și zice că după ce strân­ge niște bani se gân­dește să rămână definitiv aici. Sperăm să-și țină cuvântul, că pământul tre­buie lucrat și noi n-o să mai putem, avem 18 hec­tare, trebuie cosit fânul, e muncă grea, nu putem singuri. Nu vedeți cum stau casele părăsite? Moș­negii au murit, copiii sunt ple­cați în lume și rămâne numai ruină pe văile astea. Și e mare păcat, că pă­rinții și bunicii noștri au muncit din greu. Cum să lași în ruină casa și gos­podăria, când le-ai moș­tenit de la ei?”

Cândva, aveau mulți vecini, dar toți au murit și casele lor zac astăzi în paragină. Muncesc din greu, de când se știu fac asta. N-au însă vreme de tristețe și tânguială. Acolo, în vârful muntelui, nu e timp și loc de gânduri apăsătoare. Trăiesc mereu ziua de azi ca cea de ieri, așa își vor duce viața până la sfârșit. „Huțulii de la capătul lumii”, documentarul realizat de Cătălin Apostol e de văzut, ascultat şi păstrat în suflet. Premiera - duminică, 17 octombrie, ora 18.00, la TVR 1.