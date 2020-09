Horațiu Mălăele și George Mihăiță la Festivalul Strada de C’arte

Festivalul Strada de C’arte, care se desfășoară până pe 27 septembrie, în București, cuprinde concerte, expoziții, proiecții de film, spectacole de teatru, lansări de carte, lecturi publice, ateliere, tururi, dans, precum și un târg de carte.

Motto-ul festivalului, ajuns la cea de-a IX-a ediție, este „Plimbă-ți masca pe Strada de C’Arte!”.

Timp de cinci zile, până pe 27 septembrie în „Sufrageria de carte”, vor avea loc o serie de evenimente menite să ofere bucureștenilor, dar și vizitatorilor capitalei, prilejul de a se bucura de teatru, film, carte sau întâlniri culturale memorabile.

Astfel, evenimentul se dovedește a fi un adevărat maraton cultural, destinat tuturor categoriilor de vârstă, căci fiecare va găsi ceva care să îi fie pe plac, cel puțin așa promit organizatorii. Aceștia sunt Muzeul Național al Literaturii Române în parteneriat cu Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” și Fundația Universitară „Carol I.

În avanpremiera evenimentului care a avut loc în Aula Bibliotecii Centrale Universitare ”Carol I” București, actorii George Mihăiță și Horațiu Mălăele au susținut un recital memorabil menit să aducă zâmbetul pe buze spectatorilor, dar și să le evoce mari personalități ale culturii românești.

“Sunt fericită și emoționată. Până acum, anul acesta, sala și scena de față au fost goale. Suntem la primul eveniment. Am îndrăznit să organizăm și ediția a IX-a a festivalului. Respectăm toate regulile, păstrăm distanța și purtăm mască pe toată perioada acestei seri. Este avanpremiera cu doi oameni pe care eu îi iubesc, pe care și dumneavoastră îi iubiți. Sunt fericită că au acceptat să facă parte din festivalul nostru și sunt sigură că o să ne bucure inimile și ne vor ajuta să uităm puțin de haosul în care trăim de șase luni”, a spus, în deschiderea evenimentului, Mireille Rădoi, Directorul general BCUB.

George Mihăiță a fost cel care a urcat primul pe scenă pentru a recita, în stilu-i caracteristic, din opera mai multor scriitori de geniu, printre care Nichita Stănescu sau Marin Sorescu. Și nu în ultimul rând, pentru a se bucura alături de public că își poate sărbători ziua de naștere pe scena Aulei BCUB, aceeași scenă unde acum doi ani s-a lansat și volumul Doinei Papp “Mihăiță. Amintirea unei vieți”, apărut la Editura Tracus Arte. Totodată, actorul a chemat alături de el pe scenă doi poeți de care îl leagă o mulțime de amintiri dragi: managerul cultural Dan Mircea Cipariu și medicul Bogdan O. Popescu. Aceștia, împreuna cu alți trei poeți - Florin Dumitrescu, Sorin Gherguț și Dan Pleșa - au lansat singura carte apărută vreodată la editura Salut, înființată, în anii `90, de George Mihăiță. Era un volum de versuri ce purta sugestivul titlu “Marfă”, pentru a marca un contrast evident între ideea de mercantilism și catharsisul emoțional, atât de specific poeziei.

Cu umoru-i inconfundabil, de o subtilitate care atinge nuanțe nebănuite, Horațiu Mălăele a continuat să încălzească atmosfera, anulând distanța emoțională dintre public și scenă, distanță atât de des invocată în această perioadă. Însă umorul de bună calitate nu are nevoie de repere fizice, el se propagă cu forța unui uragan ce stârnește violente hohote de râs. Ori exact acest lucru știe foarte bine să-l dozeze Horațiu Mălăele, prin alternanțele de ton în contrast cu textele extrem de amuzante, prin mimica sa ce pare uneori impenetrabilă, prin atitudinea actorului de geniu care stăpânește toate subtilitățile artei sale.

EVENIMENTE PENTRU TOATE GUSTURILE ÎN CADRUL STRĂZII DE C’ARTE

Dacă ieri, iubitorii artelor frumoase s-au putut bucura de un recital regal susținut de Lamia Beligan și Marius Bodochi la Balconul Salonului „Carol I” sau au participat la Gala Oamenilor de Știință, programul zilelor următoare cuprinde evenimente la fel de tentante. Dintre acestea amintim Pianul cu poeme, recital de muzică și poezie cu Daniela Nane, acompaniată de Ioana Lupașcu, Tango Flash Milonga Tabiet, by Georgian Dumitrescu sau Cvartet Chromatic, muzică clasică în camera urbană din jurul Statuii Regelui Carol I.

Dincolo de numele celebrilor artiști menționați, la această ediție, vor participa și mulți tineri aflați la început de carieră literară, muzicală și teatrală. Astfe, Trupa Art On va prezenta spectacolul “Flori, filme, fete sau băieți”, o reprezentație jucată de tineri absolvenți, regizor Diana Mihăiță. Iubitorii de jazz se pot bucura de un Fresh Jazz Concert susținut de Gabriela Costa (voce), Alex Man (chitară), Alex Mike (contrabas), eveniment ce va avea loc în jurul Statuii Regelui Carol I. O propunere interesantă este și “De la Pink la Freud”, concertul inedit susținut de Ovidiu Mihăilescu.

Nici iubitorii cărții nu au fost uitați, festivalul cuprinzând și o serie de lansări de carte dintre care amintim: biografia “Sebastian Papaiani. De la început până la sfârșit”, semnată de Annie Muscă și apărută la Editura Terra, “112 din #staredeurgență” volum apărut la Editura RAO și coordonat de dr. Maria Nistor, volumul “Punk Freud” semnat de Ovidiu Mihăilescu și apărut la Editura Semne, sau o serie de cărți apărute la editura Neuma, coordonator și moderator Horia Gârbea.

Iar pentru că Agenția de Carte împlinește zece ani, în cadrul festivalului va avea loc și lansarea antologiei 10.AgențiadeCarte.ro, editura TracusArte, avându-i drept invitați pe Ioan Cristescu și Mihai Zgondoiu, amfitrionul fiind Dan Mircea Cipariu, fondatorul AgențiadeCarte.

În arealul statuii ecvestre a lui Carol I se desfășoară și cel mai mare târg de carte în aer liber, care reunește cele mai importante edituri din România, dar și câteva alte instituții, care participă cu câte un stand în cadrul evenimentului.

Evident, nu pot lipsi nici workshopurile culturale. Asociația TAG le propune tuturor celor interesați un atelier de scenografie și unul de dramaturgie teatrală, acolo unde pot înțelege mai bine resorturile interioare ce compun un spectacol de teatru.

Totodată, evenimentul cuprinde și o serie de expoziții: “Dacia Literară: 180 de ani de la apariție – Elogiul lui Mihail Kogălniceanu”, “Anul 1989 în bandă desenată europeană”, “Is time to Change”, “Bios”,(NeoArt), “Inside/Outside” (NeoArt).

„Cel mai dificil în România ultimilor ani este să fii constant, predictibil, să ai continuitate în proiecte și inițiative, cu atât mai mult dacă ele sunt cultural-educaționale, aparent consumatoare, iar nu producătoare de resurse. O astfel de inițiativă a fost Strada de C’Arte, iar noi ne bucurăm că, deși an de an a fost o mare provocare să coagulăm atâtea energii, am reușit să ajungem la ediția a IX-a, un maraton regal al frumosului transpus în toate manifestările sale”, spune Mireille Rădoi, director general al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” București.

Pe toată perioada festivalului vă puteți bucura de standul oferit de MNLR & BCU „Carol I”- “Ia o carte, ca să ai parte”, cabina foto SmileBox și proiecții de filme documentare. Acest maraton cultural se va desfășura cu respectarea integrală a măsurilor legale, impuse de situația actuală. Accesați online informații detaliate legate de programul evenimentelor!

Surse foto: Strada de Carte facebook page, Agentia de Carte, mnlr.ro

Un articol de Irninis Miricioiu