Hora de la Clinceni cu Eugenia Moise Niculae

”Cântec și poveste” aduce în atenția dumneavoastră o interpretă remarcabilă a folclorului oltenesc, duminica, 14 noiembrie , ora 16.00, la TVR 3. Vă invităm să vă bucurați de muzica Eugeniei Moise Niculae!

”Cântecul pentru mine este un permanent dor. E un dor ce mă ține aproape de tihna și liniștea satului copilăriei mele. Amintirile din copilăria mea le păstrez cu drag și sfințenie în adâncul sufletului, acolo unde nu poate pătrunde nimic din afară.

Sunt prezente aceste amintiri, și mă însoțesc oriunde merg. Nu pot uita satul Radomirești – Olt cu oamenii care mișunau pe ulițe, casa părintească cu dragii mei, mama și tata, și mai ales țipetele copiilor atunci când ne adunam la joacă. Toate acestea sunt zestrea mea cu care am pornit în lume. Am studiat muzica la București, am devenit profesor, iar în familia mea, prin căsătorie, tot muzica s-a studiat. Prin profesia mea de dascăl am învățat că nu trebuie să trec nepăsătoare pe lângă copiii și tinerii talentați, cărora le sunt alături sprijinindu-i și îndrumându-i cu multă dragoste.” (Eugenia Moise Niculae)

Eugenia Moise Niculae, o interpretă remarcabilă a folclorului oltenesc, a dus faima cântecelor de pe Valea Călmățuiului, cu dorurile și împlinirile țăranului din Câmpia Boianului. Aici, la Clinceni, alături de soțul ei, Iulian Niculae, și cei doi fii ai săi, Daniel și Alexandru Niculae, a reușit să înființeze o școală de muzică pentru cei pasionați și doritori să-și perfecționeze talentul, pentru ca acest folclor românesc să aibă continuitate.

Grupul vocal – folcloric ”Zestrea ilfoveană” este mărturia muncii și pasiunii lor, a întregii familii.

Cu modestie ne mărturisește cât de importantă este pentru generația tânără educația prin muzica tradițională, pentru că ei sunt continuatorii și păstrătorii tradițiilor românești.

Invitați: Daniel și Alexandru Niculae, grupul vocal-folcloric ”Zestrea ilfoveană”

***

Producător: Maria Tănase Marin