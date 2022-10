Homer... Spartacus... războiul troian - cât e istorie şi cât e poezie?

Fascinantă lecţie despre istorie la „Garantat 100%”! Duminică, 16 octombrie, ora 18.55, la TVR 1, profesorul de istorie şi expertul în istorie militară antică Barry Strauss e invitatul lui Cătălin Ştefănescu.

„Istoria este o cale de a da sens trecutului, de a-l face relevant pentru prezent. Deci nu poate fi o simplă cronică, trebuie să aibă şi fir narativ”, afirmă invitatul lui Cătălin Ştefănescu. Un dialog captivant despre cum să privim, înţelegem, învăţăm istoria urmărim duminică, la TVR 1, când profesorul Barry Strauss este invitatul lui Cătălin Ştefănescu.

„Eu le spun întotdeauna studenţilor să citească totul cu scepticism. Ca istorici, încercăm să învăţăm studenţii să citească totul sceptic şi să aibă o relaţie adversativă faţă de documente. Există întotdeauna pericolul, mai ales în lumea tehnologiei digitale, să fim păcăliţi de informaţie. Aşa că trebuie să privim totul cu scepticism. Totul e un posibil cal troian”, ne atrage atenţia invitatul.

Barry Strauss este profesor de istorie și studii clasice la Cornell University, Corliss Page Dean Fellow la Hoover Institution și expert în istorie militară antică. Este autorul a nouă cărţi despre istoria antică, printre care „The Battle of Salamis”, „The Trojan War”, „The Spartacus War”, „Masters of Command”, „The Death of Caesar și Ten Caesars”, toate bucurându-se de cronici elogioase în publicaţii renumite precum Washington Post, Time, Wall Street Journal, The Times of London, revista Barrons.

Cât de mult în opera lui Homer e poezie şi cât e istorie? În anumite momente istoria poate fi periculoasă? Poate seduce? Poate fi toxică? Povestea adevăratului Spartacus şi straturile culturale ale poveştii lui, ciclicitatea istoriei sunt câteva dintre subiectele abordate de Cătălin Ştefănescu în discuţia cu profesorul Barry Strauss. Duminică, 16 octombrie, de la ora 18.55, la TVR 1.

„Oamenii vor fi nevoiţi, din nou, să înveţe lecţii grele, fiindcă nu le-au învăţat de prima dată” – profesorul Barry Strauss, la „Garantat 100%”

„Sunt destul de în vârstă ca să fiu uimit, uneori, de lucruri pe care le spun copiii şi studenţii mei. Îmi vine să exclam: Cum de n-aţi ştiut asta? Şi apoi îmi dau seama că ei n-au trăit în anii 1970 şi 1980. Însă eu văd cum revin anumite idei şi probleme şi îmi dau seama că oamenii vor fi nevoiţi, din nou, să înveţe lecţii grele, fiindcă nu le-au învăţat de prima dată”, mai spune Barry Strauss.

Pentru a afla în ce cheie să privim istoria, cum să ne raportam la ea şi să o înţelegem mai bine, neapărat de văzut „Garantat 100%” de duminică, 16 octombrie. De la 18.55, TVR 1.