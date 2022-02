Hocheiul european ia podiumul olimpic. Semifinalele şi finalele se joacă la TVR 1

Competiţia de hochei ne ţine în suspans până în ultimele zile ale ediţiei de iarnă a Jocurilor Olimpice Beijing 2022. Campioana o aflăm chiar pe 20 februarie, în direct la TVR 1.

Fără loturile Canadei şi SUA, eliminate încă din sferturi, finala olimpică la hochei se va juca între europeni. Iubitorii sportului pe gheaţă vor urmări, în direct la TVR 1, atât semifinalele, cât şi lupta pentru bronz şi aur. Vineri, 18 februarie, dis-de-dimineaţă, după ora României (ora 6.10), echipa Finlandei întâlneşte reprezentativa Slovaciei, în semifinala 1 a competiţiei de hochei; iar de la 15.10, vedem semifinala 2, disputată de echipele Rusiei şi Suediei.

„Decizia conducerii NHL de a nu lăsa jucătorii să participe la Jocuri a lovit puternic cele două forţe ale hocheiului nord-american. Loturile Canadei şi Statelor Unite au fost alcătuite în grabă, fără o certificare a jucătorilor, o combinaţie de foşti NHL-eri eşuaţi prin Europa, studenţi şi băieţi din ligile inferioare americane. La primele examene importante, finalistele olimpice din 2002 şi 2010 au clacat”, explică Emil Hossu-Longin, comentatorul TVR al partidelor de hochei de la Jocurile Olimpice Beijing 2022.

Pe de altă parte, ţările din jumătatea nordică a continentului european, cu tradiţie în sportul cu crosa şi pucul, menţin un standard competiţional înalt. „Finlanda, Suedia şi Rusia confirmă valoarea hocheiştilor lor şi nivelul foarte ridicat al competiţiilor interne. Slovacia e surpriza turneului olimpic, aşa cum s-a întâmplat şi în 2010. Atunci a avut o generaţie excepţională, acum are câţiva jucători de mare perspectivă, în frunte cu Juraj Slafkovsky, 17 ani, născut şi format la Kosice. De urmărit dacă vom avea o nouă campioană olimpică. Ar fi excelent pentru competiţie”, mai spune jurnalistul TVR.

După cele două semifinale din 18 februarie, urmărim, tot în direct la TVR 1, Finala mică, pe 19 februarie, de la ora 15.10, iar aurul olimpic se dispută în dimineaţa de duminică, de la ora 6.10.

Românii sunt conectaţi la ritmul şi frumuseţea sporturilor de iarnă prin intermediul Televiziunii Române, official broadcaster Beijing 2022, care asigură, în acest an, transmisiuni directe şi înregistrări de la Jocurile Olimpice, pe posturile sale principale – TVR 1 şi TVR 2. TVR Moldova este official broadcaster al transmisiunilor pe teritoriul Republicii Moldova.

foto: Facebook Alina Alexoi