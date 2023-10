Haz şi voie bună în compania marilor actori ai comediei româneşti! Noul sezon „Gala umorului”, din 13 octombrie, la TVR 1

Seri de gală, vineri seară la TVR 1. Suntem invitaţii speciali ai actorilor Mirela Zeţa şi Dragoş Huluba în fiecare vineri, la „Gala umorului”. De la ora 21.00, la TVR 1.

Puiu Călinescu, Dem Rădulescu, Stela Popescu, Jean Constantin, Draga Olteanu-Matei, Horaţiu Mălăele, Amza Pellea, Toma Caragiu - Generaţia de Aur a comediei româneşti ne încântă sufletul în serile de vineri, la TVR 1. „Gala umorului”, una dintre cele mai iubite producţii ale Televiziunii Române, ajunge la cel de-al 20-lea sezon şi ne propune în continuare întâlnirea cu marii actori ai Generaţiei de Aur în scheciuri celebre, momente şi schiţe comice. Din 13 octombrie, gazdele show-ului, Mirela Zeţa şi Dragoş Huluba, ne dau întâlnire în fiecare vineri, la ora 21.00, la TVR 1.

„Filmările pentru noul sezon au decurs în acelaşi spirit vesel. Sperăm ca şi telespectatorii TVR 1 să trăiască şi să se bucure de atmosfera plăcută, hazlie de la înregistrări şi să simtă starea noastră bună şi de acasă, din faţa televizorului, în fiecare vineri seara. Am pregătit 12 episoade pentru sezonul 20 Gala umorului, dintre care majoritatea sunt dedicate inegalabililor maeştri ai comediei româneşti - Dem Rădulescu, Jean Constantin, Puiu Călinescu, Stela Popescu, Toma Caragiu, Amza Pellea, Draga Olteanu-Matei şi Horaţiu Mălăele”, ne dezvăluie Cosmin Dumitru, producătorul „Galei umorului”. Cei doi talentaţi actori ai Teatrului de Comedie din Bucureşti - Mirela Zeţa şi Dragoş Huluba - vor prefaţa fiecare moment din Arhiva de Aur interpretând roluri în scurte anecdote.

„Noul sezon le rezervă telespectatorilor momente antologice din Arhiva de Aur a televiziunii, cu actori care au definit comedia pe micul ecran. Sunt momente pline de haz pe care doar la Televiziunea Română le puteți vedea!”, ne lansează invitaţia Mirela Zeţa. „La Gala umorului, telespectatorii TVR 1 vor vedea sau revedea o lume. O lume populată cu oameni talentaţi şi frumoşi pentru care relaţia, mijlocită de imaginea televizorului, cu noi, cei de acasă, reprezenta viaţa însăşi. Veniţi să îi redescoperiţi pentru că sunt mai mult decât nişte actori care ne fac să râdem sau să suspinăm nostalgic: ei sunt deja parte din istoria noastră şi ne vorbesc despre noi, cine am fost şi cine putem să fim!” punctează actorul Dragoş Huluba.

„Mi-ar fi plăcut să joc alături de Amza Pellea, Dem Rădulescu, de Tamara Buciuceanu și de mulți alții, pentru că au fost şi vor rămâne în memoria noastră ca mari actori ai teatrului și televiziunii. Când îi văd pe acești fantastici nu mă pot dezlipi de ecran, chiar dacă ştiu deja replicile din momentele prezentate. Sunt şi astăzi surprinzători și magnetici ca odinioară! Iar eu sunt fascinată de cât sunt de prezenți și autentici în meseria lor, pe care cu siguranţă au tratat-o ca pe o bijuterie aleasă”, a adăugat Mirela Zeţa. Dragoş Huluba şi-ar fi dorit să joace cu Dem Rădulescu: „Mi-a fost profesor şi „am jucat” alături de el doar la clasă, când dorea să arate ceva partenerului meu de scenă. Era cu adevărat de neoprit. Intra în pielea personajului instantaneu şi mergea până la capăt cu o intensitate incandescentă”, îşi aminteşte Dragoş Huluba.

Ce a învăţat de la inegalabilii actori ai Generaţiei de Aur? Dragoş Huluba răspunde: „Am învăţat de la ei rigoarea, pe care am descoperit-o atât de necesară, când am început să dau cu nasul de meseria asta. Fără rigoare şi exactitate nu poţi face comedie. Aceste ingrediente sunt necesare tocmai pentru a crea spectatorului iluzia opusă. Să pară că e foarte simplu şi la îndemâna oricui ceea ce făceau ei. Dar când urci pe scenă, descoperi că, de fapt, ceeea ce pare simplu de făcut are în spate un imens talent, dublat neapărat de muncă. Foarte multă muncă!”

Actorii Mirela Zeţa şi Dragoş Huluba au o toamnă bogată

În această toamnă, pe Mirela Zeţa o putem vedea în câteva spectacole pe care le joacă „alături de colegi extraordinar de talentați”, la Teatru de Comedie. Printre acestea, „Căsătoria”, regia Andrei şi Andreea Grosu, iar la Centrul Cultural Lumina, în spectacolul „Pălăria”. Iar în rest, „mă bucur când, într-o zi de toamnă, am timp să mă plimb prin parc, să admir culorile frunzelor, să simt mirosul pământului și al copacilor” (Mirela Zeţa).

Şi Dragoş Huluba iubeşte toamna. „Pentru că, la fel ca atunci când eram mic, şi toamna era semnalul unui nou an şcolar, ca actor, toamna înseamnă un nou început: o nouă stagiune teatrală, cu tot ce aduce asta: spectacole, repetiţii, scenă, spectatori, emoţii, aplauze…”, mărturiseşte actorul. Şi în această toamnă, Dragoş Huluba joacă teatru. La Teatru de Comedie din Bucureşti, în spectacole din stagiunea trecută, dar are şi noutăţi. „Un proaspăt proiect teatral în care am o calitate dublă: de actor şi regizor. „Nu sunt turnul Eiffel”, de Ecaterina Oproiu, ce va avea premiera în noiembrie la Teatru de Comedie, cu super actori ai teatrului şi cu costume create de Doina Levintza. Va fi o toamnă plină!”, a mai spus Dragoş Huluba.

În prima ediţie „Gala umorului”... pe 13 octombrie

Vom savura porţii consistente de haz şi voie bună, în fiecare vineri seară, de la ora 21.00, la TVR 1 urmărind cele mai frumoase scenete, scheciuri, momente şi schiţe comice în compania inegalabilior actori ai Generaţiei de Aur. În prima ediţie „Gala umorului” a noului sezon, pe 13 octombrie, ne reîntâlnim cu Puiu Călinescu, Dem Rădulescu, Tamara Buciuceanu, Mihai Fotino, Ştefan Bănică, Amza Pellea, Coca Andronescu, Sandu Sticlaru.