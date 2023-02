Handbal feminin: România, în grupă cu Germania, Portugalia şi Islanda, la Campionatul European U19 de la Piteşti şi Mioveni

Selecţionata României va evolua în Grupa B, alături de Germania, Portugalia şi Islanda, la Campionatul European de handbal feminin Under-19, care va avea loc la Piteşti şi Mioveni, între 6 şi 16 iulie, a anunţat Federaţia Europeană de Handbal, marţi, după tragerea la sorţi de la Viena.

Ungaria, campioană europeană în 2019 şi 2021 la această categorie de vârstă, a fost repartizată în Grupa C, din care mai fac parte Norvegia, Franţa şi Serbia. Această generaţie a Ungariei a câştigat şi titlul Under-17 în 2021, învingând Germania în finală. Franţa a obţinut medalia de bronz în 2021 la Under-19.



România are în palmares două titluri europene la această categorie, în 1998 şi 2000, precum şi o medalie de bronz în 2007. La ediţia din 2021, România s-a clasat pe locul 5.



Actuala generaţie tricoloră a încheiat pe locul 7 în 2021 la Europeanul Under-17.



Componenţa grupelor:

Grupa A: Croaţia, Elveţia, Suedia, Olanda;

Grupa B: Germania, România, Portugalia, Islanda;

Grupa C: Ungaria, Norvegia, Franţa, Serbia;

Grupa D: Danemarca, Muntenegru, Cehia, Macedonia de Nord.

