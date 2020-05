Hai mai bine despre copilărie să povestim...

În apropierea zilei de 1 Iunie, vedetele TVR își amintesc cu nostalgie de anii copilăriei. Din 30 mai până în 30 iunie, Campania TVR „ 3,2,1…Iunie. Restart copilărie” ne provoacă pe toţi să redevenim copii.

În fiecare an, în preajma zilei de 1 Iunie, amintirile din copilărie ne revin parcă mai vii decât în alte perioade. Anul acesta, timpul petrecut alături de familie, de copii, ne-a oferit, mai mult ca oricând, posibilitatea de a reflecta asupra valorilor ce ne ghidează în viață, dar și de a regăsi jocurile și bucuria acestei vârste. Părinți, la rândul lor, jurnaliștii TVR regăsesc acum în propriii copii candoarea, simplitatea, veselia, creativitatea și lipsa de griji a vremurilor în care ei înșiși se bucurau de vârsta inocenței.

„Parcă văd și acum pădurea de la bunicii mei, izvorul din spatele grădinii, figura bunicului cu oile pe strada din sat și eu, desculță, purtând în brațe un borcan cu mure, fântâna din fața porții, simt mirosul laptelui proaspăt muls...”, își amintește cu drag Iuliana Tudor, care mărturisește că nu a simțit perioada comunismului așa cum a fost trăită de adulții de atunci. Însă, crescută într-o familie cu valori morale solide, a riscat scăderea notei la purtare revoltându-se atunci când dirigintele clasei i-a interzis să spună „Tatăl Nostru”...

Iuliana Tudor si tatăl ei

La rândul său, Dorina Florea consideră că primul pas spre o carieră în jurnalism l-a făcut chiar în copilărie, când „străbunica Ioana, cea blândă și bună, ne adormea pe noi, pe nepoți, cu teatru radiofonic”. Prezentatoarea Telejurnalului s-a îndrăgostit iremediabil de radioul acela vechi, din care ieșeau „poveștile acelea atât de frumoase, încât în mintea mea, de fiecare dată, se conturau personaje, locuri, chipuri și detalii, toate în culori! Aveam libertatea deplină în a croi poveștile copilăriei mele după bunul meu plac. Și, recunosc, am rămas cu această sensibilitate și slăbiciune pentru tot ceea ce înseamnă lumea poveștilor!”, spune Dorina.

Dorina Florea

Fără a fi nici el părinte, încă, Radu Andrei Tudor mărturisește că îi face mare plăcere și acum să joace fotbal cu copiii de pe stradă sau să se dea cu rolele. Despre anii copilăriei, Radu recunoaște că nu era tocmai un copil-model: „Doamne, câte prostioare mai făceam!”. Una dintre activitățile preferate era săritura în patul bunicilor... de pe dulap. Totuși, micul Radu compensa prin prezentarea cu succes la serbările grădiniței și școlii, unde a pus, de altfel, primele cărămizi la dicția care acum îl ajută să prezinte Telejurnalul telespectatorilor TVR 1: „Îmi mai aduc aminte şi de serbările la grădiniţă şi la şcoală, unde trebuia să recit impecabil o poezie sau unde aveam un rol important”, rememorează jurnalistul.

Radu Tudor şi fratele lui mai mare

Tot de bunici se leagă și amintirile lui Eugen Rusu despre copilărie: „Băteam mingea pe stradă zi lumină. Iar bunica, săraca, îmi dădea mâncarea cu lingura printre zăbrelele gardului, la care ajungeam după câte un șut la poartă...”. Tatăl a doi copii acum, știristul TVR constată că băiatul îi calcă pe urme. „Nu-i rău, pentru că în fiecare zi îmi aduce aminte de lucrurile simple și sincere care definesc copilăria. Iar asta ne ajută pe fiecare dintre noi să privim ziua de mâine cu speranță”, consideră Eugen.

Eugen Rusu

Serbările și manifestările cultural-artistice erau evenimentele preferate din copilăria matinalei Loredanei Iordache, de mică iubitoare a scenei și a camerelor de luat vederi: „Dintotdeauna mi-a plăcut să fiu „în lumina reflectoarelor”! Am participat la mai multe concursuri de dans, miss, actorie. De cele mai multe ori recitam poezia copilăriei mele, „Balada unui greier mic”, de George Topîrceanu”, își amintește jurnalista.

Loredana Iordache

Cu un look serios și profesionist, Alina Stancu nu pare să fi fost vreodată un copil poznaș. Și totuși, jurnalista mărturisește că i se întâmpla adesea să le dea părinților bătăi de cap: „Într-o zi, am supărat-o aşa de rău pe mama cu nazbâtiile mele, încât mi-a spus că nu mai vrea să fiu fetiţa ei”, povestește ea. Replica mamei a fost luată în serios de fetița de 4 ani, astfel că „după o vreme, când a ieşit în hol, m-a găsit lângă uşă, cu un coşuleț în care aveam un pulover şi păpuşa preferată”, pregătită să își croiască singură drumul în viață...

Alina Stancu

La rândul lui, Daniel Coman a aflat pe propria piele ce simțeau părinții săi când el experimenta noi posibilități de distracție. „Una dintre marile mele bucurii era să mă joc în cea mai mare baltă care se forma în spatele blocului când ploua. Nu conta că mă îmbrăcau părinţii în haine curate şi frumoase, la două minute după ce ieşeam din casă, eram în mijlocul bălţii”, recunoaște el. Micuțul Tudor, băiețelul său, i-a amintit de curând de această joacă, țopăind într-o baltă. „Bineînţeles că primul instinct a fost să nu îl las. Dar mi-am adus aminte cum făceam şi eu. Aşa că ne-am jucat împreună, iar apoi am mers în casă şi l-am schimbat de toate hainele”, mai spune tăticul de la Telejurnalul matinal.

Daniel Coman

Pentru Dite Dinesz, copilăria a fost, ca și acum, cu multe poteci și drumuri prin pădure, cu munți, cu ape, cu ore petrecute afară. „Copilăria mea are un nume: Orșova”, spune realizatoarea, cu gândul la „starea de bine a vremurilor fără griji, cu dealuri în spatele casei și cu Dunărea la geam”. Anii de școală fac și ei parte din acest tablou: „Citeam mult și urcam la fel de mult în pădure, pe poteci. Zilele se măsurau în orele petrecute afară, pe dealuri sau cu prietenii.” Dulcile amintiri au însă și dramul lor de amărăciune în sufletul ei: „Orșova e tot acolo și școala, dar nu mai sunt ei... profesorii care țineau ora de sport în pădure, să alergăm în pantă, cei care ne transformau fiecare zi într-o compunere sau o carte.”

Dite Dinesz

Nostalgia copilăriei o simte și Laura Fronoiu, care, ca peste noapte, s-a văzut transformată din fetița mamei în jurnalista sigură pe ea, mereu în acțiune. „Bulgărașul de aur, așa îmi zicea mama, cu mult înainte ca hairstylistul să îmi deseneze nuanțele bălai în păr. Iar când mall-urile erau doar un vis din revistele străine, tot ea m-a îmbracat cu rochița din poză, nerăbdătoare, chiar lângă magazinul de unde mi-o cumpărase. La fel, nici copilăria n-a mai avut răbdare și s-a evaporat, undeva pe drum, ca un vis de vară. Dar de fiecare 1 Iunie, cu toții ne oprim puțin, cât să mai fim, o dată, copii”, spune ea.

Laura Fronoiu şi mama ei

Copilăria „cu cheia de gât” nu a împiedicat-o pe frumoasa jurnalistă a știrilor sportive Eda Marcus să fie un copil activ, să învețe sporturi, să cânte și să danseze. „Desenele animate „Sandy Bell”, pentru care părăseam locul de joacă și fugeam la televizor, bomboanele „cubaneze” cu gust de portocale, bombonelele „Cip”, laptele condensat chinezesc, care ți se lipea de cerul gurii” – toate acestea fac parte din seria madeleinelor copilăriei pentru Eda. Am avut o copilărie cu multe lipsuri, dar pe care nu le-am resimțit aproape deloc. Dar am alergat, m-am jucat, am dansat, am cântat, am sărit elasticul și am jucat șotronul. Am avut o copilărie cu de toate și sunt recunoscătoare pentru asta”, încheie prezentatoarea.

Eda Marcus

Era încă de mică pasionată să îşi aranjeze părul, să fie o fetiţă cochetă şi mereu veselă şi zâmbitoare. Preocupările de atunci anunţau adolescenta mereu pusă la punct cu tendinţele modei şi care a început să îşi câştige independenţa din punct de vedere financiar de pe la 16 ani... „când am început să lucrez ca model, îmi câștigam banii de buzunar (poate chiar mai mult decât atât)”. Azi, cu aceeaşi alură de model, Sonia Argint Ionescu este promotoare a unui stil de viaţă sănătos, despre care ne vorbeşte săptămânal la Vreau să fiu sănătos de la TVR 1. E mama a doi adolescenţi care o provoacă în fiecare zi şi apreciată drept una dintre vedetele stylish din media.

Sonia Argint Ionescu

Îşi aminteşte cu drag de copilăria lipsită de griji pe care i-au asigurat-o părinţii şi spune că unul dintre cele mai fericite momente din copilăria ei a fost când a plecat prima dată din țară ... în Austria. „Eram în clasa a doua, când m-am calificat printre primii 15 elevi din clasă care au beneficiat de o lună de zile de studiu la Viena”.

