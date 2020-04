„Habemus Papam: o istorie a puterii”, documentar de excepție la TVR 1

Acces exclusiv la arhivele secrete ale Vaticanului şi reconstituiri cinematografice alcătuiesc un mix perfect ce poartă privitorii într-o călătorie amplă prin istoria bisericii catolice. Din 26 aprilie, ora 17.30, la TVR 1.

Timp de şase duminici, telespectatorii vor putea urmări la TVR 1 Habemus Papam: o istorie a puterii (Pope: The Most Powerful Man In History, SUA, 2018), un documentar ce reconstituie istoria unuia dintre cei mai veneraţi şi respectaţi conducători: Papa. Seria, care se bucură de comentariul unui narator celebru – actorul Liam Neeson – se reia la TVR 1 începând d1n 26 aprilie, ora 17.30.

Beneficiind de accesul fără precedent în arhivele Vaticanului şi de interviuri în exclusivitate cu unele dintre cele mai proeminente figuri religioase ale lumii, autori, experţi, seria explorează cum cei 12 apostoli au devenit 1,2 miliarde de catolici de azi, stabilind conexiuni între informaţiile recente despre Vatican şi originile sale.

Producătorii Nancy Glass şi Jon Hirsch ne propun o serie documentară ce reconstituie istoria unuia dintre cei mai veneraţi şi respectaţi conducători: Papa – un lider mondial cu putere militară, politică şi religioasă. Fiecare episod aprofundează câte o epocă istorică şi evenimentele care au modelat rolul Papei şi al Bisericii Catolice. Pe lângă imagini de arhivă şi reconstituiri, în serie sunt intervievaţi istorici şi membri ai clerului romano-catolic.

Jon Hirsch, producătorul executiv al seriei, este un realizator şi producător cu o experienţă de peste 10 ani, nominalizat la premiile Emmy. A dezvoltat şi produs documentare, programe tip reality, scurt metraje filmate cu telefonul sau campanii de marketing care s-au bucurat de aprecieri unanime, pentru clienţi precum: CBS, NBC, ESPN, A&E, Discovery, Esquire, the NFL, NBA, Reebok, Adidas şi Google.

Duminică, 26 aprilie, ora 17.30

Episodul 1 - Ascensiunea papilor – reface povestea dramatică a creştinismului, de la crucificarea lui Iisus, trecând prin perioada Cruciadelor şi până în zilele noastre, în care papii contemporani sunt liderii spirituali a 1,2 miliarde de catolici, conducători ai unei naţiuni independente şi care au influenţă internaţională atât în probleme seculare, cât şi religioase. Prin vărsare de sânge, luptă şi perseverenţă în credinţă, vom vedea cum papa a evoluat de la liderul spiritual al unui cult nerecunoscut până la a fi unul dintre cei mai puternici oameni din lume.

Duminică, 3 mai, ora 17.30

Episodul 2: Retragerea Papei Benedict al XVI-lea

Retragerea Papei Benedict al XVI-lea a şocat lumea. În cei 2.000 de ani de istorie a papalităţii, doar patru oameni s-au retras. Iar atunci când mai multe persoane au pretins tronul Sfântului Petru, a domnit haosul. În acest episod este examinată natura puterii papei şi provocarea reprezentată de menţinerea echilibrului dintre puterea spirituală şi cea materială-dat fiind că autoritatea papală s-a întărit. Retragerea unui papă contemporan şi transferul paşnic de putere a arătat lumii ce semnificaţie are această poziţie în zilele noastre şi cum a evoluat într-o lume în schimbare.

Duminică, 10 mai, ora 17.30

Episodul 3: Preţul progresului

Renaşterea a marcat sfârşitul fracturării bisericii şi preluarea de către papă a rolului de patron al artelor, arhitecturii, muzicii şi literaturii. Dar avansul cultural este însoţit de creşterea corupţiei şi a ambiţiilor, dat fiind că papii dobândesc putere şi influenţă politică. Cu Rodrigo Borgia pe tronul Sfântului Petru, papalitatea atinge limita de jos, scandalizând oamenii dinăuntrul şi din afara bisericii şi semănând germenii Reformei.

Duminică, 17 mai, ora 17.30

Episodul 4: Revoluţia: o biserică divizată

Urmare exceselor şi scandalurilor din timpul Renaşterii, papalitatea încearcă să-şi recapete simţul moralităţii şi supremaţia. Oameni ca Martin Luther şi Henric al VIII-lea încep să pună la îndoială puterea absolută a papalităţii şi iniţiază divizarea a ceea ce fusese cândva o biserică universală. Roma răspunde prin reforme adânci şi prin iniţierea unor mişcări spirituale.

Duminică, 24 mai, ora 17.30

Episodul 5: Papii în vreme de război

În iulie 2016, Papa Francisc a făcut o vizită emoţionantă la Auschwitz, fostul lagăr nazist unde au fost executaţi peste 1,1 milioane de evrei. Aici el s-a rugat pentru iertarea omenirii, dată fiind moştenirea controversată lăsată de predecesorul său, Papa Pius al XII-lea. Mulţi au dubii legat de rolul său în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. În timp ce unii îi laudă diplomaţia, alţii îi condamnă lipsa de acţiune legată de genocid.

Duminică, 30 mai, ora 17.30

Episodul 6: Curaj, schimbare şi papalitatea modernă

Papa Ioan Paul al II-lea este primul papă “de renume mondial”. El a venit la putere la zenitul Războiului Rece şi a condus Vaticanul timp de trei decenii, cel mai lung mandat din istoria papalităţii. Ajuns la maturitate în timpul invadării Poloniei de către nazişti şi, foarte conştient de “stângăciile” Vaticanului din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Ioan Paul al II-lea a implicat instituţia religioasă în politica mondială. El a muncit fără odihnă alături de liderii lumii la distrugerea comunismului şi a devenit un reper internaţional pentru catolici, dar şi pentru cei de alte religii. Domnia Sa a reprezentat naşterea papalităţii aşa cum o ştim azi. Ioan Paul al II-lea a arătat lumii cum un om cu o credinţă adâncă şi cu putere incomensurabilă poate re-imagina o instituţie antică în lumea contemporană, tradiţie ce continuă cu reformele Papei Francisc.

Documentarul Habemus Papam: o istorie a puterii a fost difuzat în premieră de TVR 1 în anul 2019.