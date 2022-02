Gloria Barabancea, debut la „Dăruiește Românie!”

Gloria, fiica Ozanei Barabancea, își face debutul ca pianist, într-o emisiune de televiziune, în această seară, de la ora 21.00, la „Dăruiește Românie!”.

Deși foarte tânără, Gloria Barabancea are, deja, o carieră de invidiat, construită cu efort, perseverență și multă credință, valori pe care tânăra artistă le-a învățat de la mama sa, Ozana Barabancea.

“Nu-mi vine să cred că trăiesc această bucurie! Pentru mine, ca mama și artist, este onorant ca fiica mea să aibă debutul ca pianist, într-o emisiune de televiziune în care se promovează prețuirea față de artiști, prin factura excepțională a dialogului și, mai ales, prin calitatea actului artistic”, spune Ozana Barabancea.

De față cu telespectatorii români de peste tot din lume, Gloria și Ozana Barabancea trăiesc bucuria emoțiilor împărtășite și nu se feresc de amintirile care, poate, încă mai dor.

„Am adorat Anglia, însă, în timp a devenit o dezamăgire, dar am avut și momente foarte frumoase, emoționante, pentru că acolo l-am născut pe fiul meu, Andrew. Credeam că voi rămâne acolo, dar am avut o inspirație de moment și am zis să mă întorc în țara mea, pentru că mi-era dor de România, de tot ce înseamnă autenticul din viața mea și mai ales de operă. Îmi lipsea foarte mult opera, eu sunt în Corul Operei de 34 de ani... nu-mi vine să cred! Mă bucur că am luat această decizie, să mă întorc în țară. Pentru mine este mai bine aici”, mărturisește Ozana Barabancea.

Carte de vizită Gloria Barabancea:

Recitaluri organizate de Fundația „Remember Enescu” și Teatrul Elisabeta din București - 2019 - 2020;

Recital „Noaptea Muzeelor” la Palatul Brâncovenesc organizat în parteneriat cu Asociația Culturală „Arta Sonoră” – 14 noiembrie 2020;

Recital la Palatul Brâncovenesc organizat în parteneriat cu Asociația Culturală „Arta Sonoră” – „Primăvara Muzicală cu tineri interpreți în afirmare” – 13 martie 2021;

Recital la Palatul Brâncovenesc organizat în parteneriat cu Asociația Culturală „Arta Sonoră”, Stagiunea Muzicală „Rezonanțe Sonore pe Armonii de Festival” – 15 mai 2021;

Concert în cadrul Festivalului Internaţional FITS, alături de Ozana Barabancea, dirijor, şi Orchestra „Lumini Sonore” – 28 august 2021.

Premii:

Mențiune – Concursul Național de Interpretare „Ada Ulubeanu”, ediția a VII-a, 3 – 5 martie 2017; Mențiune – Concursul Național de Interpretare „Ada Ulubeanu”, ediția a VIII-a,

03 – 04 martie 2018; Mențiune – Concursul Național „Victor Giuleanu”, ediția a IX-a, 12 – 17 martie 2018; Premiul al III-lea – Concursul Național „Victor Giuleanu”, ediția a X-a, 18 – 24 martie 2019; Premiul I Special – Festival – Concurs Internațional „Cântăm Online”, iunie 2020 Premiul I de Excelență – Festivalul Internațional „Rezonanțe Sonore Online”, ediția a II-a, 1 - 4 decembrie 2020; Premiul I de Excelență – Concursul Internațional de Interpretare „Magia Colindelor”, ediția a VIII-a, 19 - 20 decembrie 2020; Finalistă la Concursul „Neapolitan Masters Competition”, Italia, ianuarie 2021; Premiul al III-lea - Concursul Internațional de Pian „Transylvania Fair Chance” – România, 2021.

„În această seară, emisiunea Dăruiește Românie! ne demonstrează încă o dată, dacă mai este nevoie, cât este de important să dăruim: talent din harul pus de Dumnezeu în vocile artiștilor noștri, oferit sub formă de lecții pentru cei tineri, dispuși să le primească, burse acordate la timp, care schimbă parcursul copiilor de ieri în adulții valoroși de mâine, care pot face o lume mai bună pentru cei care nu au avut norocul lor, și nu în ultimul rând, timp pentru întâlniri cu oameni excepționali, idoli, care prin educație, credință, muncă, au făcut imposibilul posibil”, spune Carmen Târnoveanu, gazda emisiunii Dăruieşte Românie!

***

Moderator – Carmen Târnoveanu

Editori imagine – Mihaela Chiper, Mihaela Vișan

Documentarist&foto&poster maker – Giorgiana Șușurincă Enache

Jurnalist tv – Roxana Segneanu

Director de imagine – Paul Protopopescu

Realizatori – Cristina Leorenț, Carmen Târnoveanu

Producător – Raluca Amzăr

Regizor tv – Manuela Apostol

***

Unde găsiți emisiunea?