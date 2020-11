Georgia: „You Are Not Alone” al lui Sandra Gadelia a fost lansat | VIDEO

Piesa reprezentantei Georgiei pentru Eurovision Junior Song 2020 a fost lansată înainte de finala care va avea loc în 13 noiembrie la Ranina.

„Nu ești singur”, va reprezenta Georgia pentru Junior Eurovision 2020, de la sfârșitul acestei luni. Sandra Gadelia s-a aflat în mod constant printre favoritele juriilor de a lungul selectiei Ranina.

Piesa a fost scrisă și compusă de Giga Kukhianidze și Temo Sajaia. Giga Kukhianidze are o lungă istorie de implicare în piesele georgiene de la Junior Eurovision și a scris piesele reprezentantilor acestei țări în 2008 și în toată perioada 2010 - 2016.

Georgia a câștigat concursul de trei ori, devenind țara cu cele mai multe victorii de-a lungul istoriei JESC. A debutat în 2007 cu Mariam Romelashvili și piesa ei „Odelia Ranuni", care s-a clasat pe locul 4 cu 116 puncte. Prima victorie a fost un an mai târziu, în 2008, cu trio-ul Bzikebi și piesa lor „Bzz". A doua lor victorie a fost în 2011, cu grupul Candy și piesa „Candy Music”. În 2016, Mariam Mamadashvili, în vârstă de unsprezece ani, a interpretat melodia “Mzeo” la JESC din Malta și a obținut victoria cu 239 de puncte.

You Are Not Alone - Sandra Gadelia