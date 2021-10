#Generații TVR 65: „O poveste cu cântec din diaspora”

Urmăriți unele dintre cele mai interesante traiecte publice și personale ale unor foști și/sau actuali muzicieni pop-rock-folk-jazz-simfo români, plecați în lumea largă în anii ’60, ’70, ’80, ’90. La TVRi, de luni până vineri, de la ora 15.00.

Luni, 25 octombrie:

CRISTINA PUIA (Roma, Italia)

După dispariția grupului rock feminin Secret (cu o carieră italiană la fel de importantă ca şi aceea din România), chitarista formației s-a stabilit la Roma. A continuat să cânte cu grupul propriu Stasi, a organizat concerte românești în peninsulă, a creat un ONG care a strâns fonduri pentru spitalele oncologice. În ultimul timp, și-a descoperit vocația pedagogică: școala „Madville”, fondată de Cristina și de soțul ei, oferă cursuri pentru învățarea tuturor instrumentelor dintr-o trupă pop-rock sau laboratoare prin școli și licee (concertul unei clase a III-a este edificator). În pandemie, Cristina s-a reapropiat de România, participând la proiectul multinaţional „Rockul Carantinei”.

Marți, 26 octombrie:

ERLEND KRAUSER (Hamburg, Germania)

Cu debutul alături de trupa folk Pro Musica, singurul membru Phoenix fugit în 1977 - care nu a mai revenit cu celebrul grup în România - a ajuns chitarist cu statut de invitat în celebra James Last Orchestra. Via Madhouse, Lake, Roter Mund ş.a. Cu o carieră discografică proprie de invidiat, a revenit pe scena „Timişoara Blues Festival” în 2008, iar în momentul filmării producea un DVD cu filmul întoarcerii în România, însoţit de un CD - „It”. Emisiunea prezintă, între diverse rarităţi, şi una dintre primele melodii dedicate Revoluţiei Române, înregistrată împreună cu solistul Moni Bordeianu. În ultimii ani, Erly s-a întors din nou spre locurile natale... cu cântec live (mai întâi „Wolf Blues Festival” - Gărâna, apoi într-un mini-turneu, promovând noul CD „Last Discoveries”. Din păcate, tot rar pentru valoarea şi discografia solo a chitaristului timişorean.





Miercuri, 27 octombrie:

ADRIANA AUSCH (Newton / Boston)

Apărută din Târgu Mureş brusc, pe cele mai mari scene ale ţării, cântăreaţa a intrat în anii '70 direct în elita genului. La sfârşitul deceniului următor, decide să plece în Israel, dar ajunge la mama sa stabilită în Germania. Lucrează arhitectură din plin, însă în 1994 pleacă la îndemnul soţului şi a celor două fiice la Boston. Şi se întoarce la prima dragoste – muzica – de astă dată din perspectivă academică. Îşi desăvârşeşte studiile şi, mai mult, ajunge să predea Dalcroze Eurhythmics la Longy School of Music. Nu în ultimul rând, a revenit în România pentru a lansa albumul înregistrat demult în Germania, „Calul albastru”, plus câteva scene festivaliere, dar şi pentru a susţine cursuri la Cluj şi Târgu Mureş. Restul... de fapt totul este o poveste... cu cântec şi mesaj: în weekend-ul trecut a participat la un nou spectacol (cabaret politic) împreună cu artişti din Boston: „Things that go bump in the night”!

Joi, 28 octombrie:

DORU APREOTESEI (Stockholm, Suedia)

Celebrul claviaturist timişorean de la Post Scriptum şi Sfinx are o panoplie de colaborări de senzaţie, că e vorba de un disc Mircea Baniciu ori o înregistrare cu Aura Urziceanu (plus concerte). Cu toate acestea, s-a stabilit în nordul Europei în 1985, pentru că... nu-şi putea aduce familia în Bucureşti. Adaptarea nu i-a fost uşoară, dar până la urmă toate i-au mers din plin, contorizând şi câteva discuri în nume propriu. Între numeroasele colaborări ale muzicianului, de menţionat aceea cu Vasile Şirli (director muzical la „Disneyland” - Paris), dar şi cu „suedezii” Nuţu Olteanu şi Răzvan Moldovan: Mess Doctors - un proiect din care s-a născut, acasă, Partizan! În momentul filmării, folosind din plin internetul, Doru îşi permitea să locuiască iarna în... Thailanda (şi să cânte acolo:). Colaborator permanent cu Stepan Project şi Pro Musica (începând cu 2014, anul revenirii), în 2019 a participat la reunirea Post Scriptum. După pandemie, Doru s-a întors şi la Bucureşti, inclusiv pe scena evenimentului „Retro Rock”, dar şi pentru a înregistra cu muzicieni timişoreni din următoarele generaţii!

Vineri, 29 octombrie:

ATTILA VIRANYI (Freiburg, Germania)

Basistul şi liderul grupului rock orădean Metropol a fost silit de Securitate să plece din ţară în primii ani '80. Stabilit în Germania, a devenit inginer de sunet şi profesor la Conservatorul din Freiburg. A lucrat ca producător la zeci de discuri importante, dar a ţinut vie şi flacăra trupei, cu care cântă la Oradea atunci când pot veni şi vechii colegi, alături de concitadini din generaţia următoare. În 2005 şi-a văzut dosarul de la Securitate şi... a rezistat şocului. În ultimii ani, după pensionare, s-a mutat la Budapesta şi a revenit cu legendara sa trupă atât pe scenele româneşti cât şi pe cele maghiare, plus un concert la Montreal cu fostul coleg Marius Luca. În pandemie a participat la proiectul „Rockul Carantinei”, atunci când au fost reînregistrate două hituri Metropol, apoi a revenit pe scenă la Târgu Mureş şi Odorheiu Secuiesc!

Realizator Doru Ionescu

Credite foto: arhive personale, facebook