„Garda albă”, serialul care a primit "Golden Eagle" pentru cel mai bun film de televiziune în Rusia

În Ucraina de la sfârșitul anului 1918, pe fondul războiului civil și al schimbărilor frecvente de putere, povestea se concentrează în jurul familiei Turbin, din Kiev și a cercului lor de prieteni. Cu toții sunt prinși în frământări în timp ce încearcă să-i dea un sens vieţii și să păstreze stilul tradițional. Nu rataţi la TVR 2 serialul „Garda albă”, de luni până joi, de la ora 23:00.

Bazat pe romanul cu acelaşi titlu al lui Mihail Bulgakov, mini seria de televiziune în opt episoade „Garda Albă” (BELAYA GVARDIA – Rusia, 2012) urmăreşte soarta familiei Turbin, din Kiev, care trece printr-o serie de greutăţi şi, asemenea altor susţinători ai ţarului, este condamnată la dispariţie. Fundalul istoric al filmului ne prezintă căderea puterii ucrainene a lui Pavlo Skoropadsky, capturarea Kievului în primăvara anului 1920 și capitularea ulterioară sub loviturile Armatei Roșii.

Familie de intelectuali, cei doi frați și o soră se află în mijlocul transformărilor sociale. Protagonistul, Alexei Turbin, este un tânăr medic militar, în vârstă de 28 de ani, care însă a văzut și a experimentat multe orori în cei trei ani în care a luptat în Primul Război Mondial. Sora sa, Elena are douăzeci și patru de ani şi este căsătorită cu căpitanul Serghei Talberg, iar fratele cel mai mic, Nikolke, are șaptesprezece ani. Alexei Turbin este unul dintre zecile de mii de ofițeri care după revoluție s-au trezit într-o situație de incertitudine completă atât în viața socială cât şi în cea privată. Mulți dintre ofiţeri au mers în slujba lui Skoropadsky și a regimului său moderat sub protectorat german, considerând că este un rău mai mic decât teroarea roșie deja observată la Kiev împotriva ofițerilor și intelectualilor. Cu toate acestea, Imperiul German a fost învins pe fronturile Primului Război Mondial, hatmanul a fugit alături de germani, iar câțiva ofițeri și cadeți ruși au rămas singura forță capabilă să stea în calea adepților lui Symon Petliura.

„Garda Albă”, în regia lui Sergei Snezhkin şi un scenariu semnat de Sergei Machilskiy, a fost filmat la Sankt Petersburg și Vyborg (Regiunea Leningrad) cu ajutorul studiourilor Lenfilm. Din distribuţie fac parte actorii: Konstantin Khabenskiy, Mikhail Porechenkov şi Evgeniy Dyatlov. Deşi a stârnit controverse la data lansării, în anul 2012 producţia a primit prestigiosul premiu „Golden Eagle” pentru cel mai bun film de televiziune, una dintre cele douăzeci de categorii de premii prezentate anual de Academia Națională de Artă și Științe Cinematografice din Rusia.