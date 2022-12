„GÂNDIT ÎN ROMÂNIA” – în direct, de la Ateneul Român, la TVR Internaţional

Prima ediție a evenimentului „Gândit în România - Gogu Constantinescu”, organizată de Asociația pentru Educație Teofor, Ministerul Culturii şi în coproducţie cu TVRI, va avea loc la Ateneul Român şi va transmisă în direct, miercuri, 14 decembrie, de la ora 19.00.

Pe scena Ateneului Român vor fi premiate mari personalități ale creativității culturale și științifice românești. Evenimentul, aflat la prima ediţie, îi este dedicat lui Gogu Constantinescu şi va debuta cu proiecția unui film documentar despre marele inventator român. Savantul are circa 400 de brevete de invenție, câte unul la mai puțin de 2 luni şi este menționat printre cei „17 pionieri pe calea progresului" într-un tablou publicat în anul 1926, de revista britanică „The Graphic", alături de Einstein, Kelvin, Graham Bell, Edison, Marconi, Marie Curie.





Vor fi acordate 12 premii la diferite categorii: cultură, știință, educație, inventică, cercetare și altele, iar spectatorii şi telespectatorii vor avea ocazia de a cunoaşte, cu ajutorul unor proiecţii video, activitatea şi realizările protagoniștilor. Premiile vor fi înmânate de reprezentanţi ai Ministerului Culturii, Ministerului Educației, Institutului Cultural Român, Academiei Oamenilor de Știință, Ministerului Cercetării, Universităţii Politehnice din București şi Universităţii Babeș-Bolyai.



Marele Premiu Gândit în România ajunge la directorul Colegiului Național „Petru Rareș” din Piatra Neamț, profesorul Grigoruță Oniciuc, antrenorul echipei naționale care participă la Olimpiade și Concursuri de astronomie și astrofizică, iar anul acesta a obținut medalia de aur la o competiție organizată de NASA, în Statele Unite. Dintre 3.800 de proiecte, a fost ales „Neves“, o navă spațială care poate funcționa pe o perioadă nelimitată în spațiu.

Mihai Vișinescu, președintele Asociatiei pentru Educație Teofor, spune despre profesorul Oniciuc că „își învață elevii că nu visele mici au puterea să motiveze inimile oamenilor; iar succesul vine din ce faci in mod consecvent. Discipolii lui au câștigat zeci de medalii la discipline care nu sunt materii de studiu în școli. Grigoruță Oniciuc este un mentor adevărat care nu predă, ci arată o cale de urmat şi le aminteşte elevilor lui că cel mai frumos lucru din România rămâne chiar România”.



Nu vor lipsi nici momentele artistice de excepţie, susţinute de cunoscutul ansamblu Violoncellissimo şi de soprana Mihaela Rusu, pe muzica lui Ciprian Costin. Dirijor, compozitor, pianist, producător, dar si specialist in IT, la numai 28 de ani, Ciprian Costin a reuşit să pătrundă în lumea elitelor muzicale de la Hollywood, iar TVR Internaţional îl premiază pe scena Ateneului Român din Bucureşti.





Prezintă: Corina Dobre

Producători: Sînziana Miloşoiu şi Sandrino Gavriloaie