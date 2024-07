Eveniment de neratat: Gala muzicală dedicată aniversării de 100 de ani a Institutului Francez, în 14 iulie, la TVR Cultural

Duminică, 14 iulie, de Ziua Națională a Franței, TVR Cultural le oferă telespectatorilor o după-amiază muzicală de excepție, de la Ateneul Român, dedicată Centenarului Institutului Francez din București. Gala, înregistrată în luna mai a acestui an, va fi difuzată la TVR Cultural începând cu ora 15.00.

În 28 mai, Institutul Francez din România a organizat o Gală aniversară, prilejuită de împlinirea a 100 de ani de existență. Evenimentul, prezentat de Amalia Enache și directorul Institutului Francez, Julien Chiappone-Lucchesi, a fost alcătuit din momente muzicale pregătite de Corul de cameră „Preludiu - Voicu Enăchescu”, Corul BRD și Orchestra Română de Tineret, sub bagheta dirijorului Andrei Stănculescu.

Printre invitații speciali ai acestei serate s-au numărat criticul de film Irina Margareta Nistor și îndăgita actriță Medeea Marinescu. Gala a fost deschisă de E.S. Nicolas Warnery, ambasadorul Franței în România și Marin Cazacu, directorul general al Filarmonicii „George Enescu”.

„Aniversarea este un prilej de celebrare a 100 de ani de cooperare culturală, artistică, academică, educaţională şi ştiinţifică. Mai mult, este semnul unei prietenii cu rădăcini adânci, susţinută activ de puterea comunităţii francofone din România şi un cadru motivant pentru a imagina viitorul, cu baze solide, ancorate într-un ecosistem foarte bogat şi dinamic, în care acordăm o atenţie deosebită tinerilor, creaţiei noi, cercetării, schimburilor şi angajamentelor societăţii civile.

Într-un context de apropiere bilaterală strategică între Franţa şi România - parteneri în cadrul Uniunii Europene - Centenarul reprezintă o ocazie unică de a pune în lumină o relaţie între două ţări înfrăţite cultural şi istoric. Pornind de la realizările Sezonului încrucişat Franţa-România (2018-2019), al cărui obiectiv este acela de a uita clişeele, Centenarul îşi propune să consolideze legătura profundă care îi uneşte pe români şi francezi şi să îi dea un nou sens pentru viitor, cu un accent deosebit pe următoarele domenii: cultură, tineret, francofonie şi angajamentele sociale în serviciul democraţiei, al ecologiei şi al păcii în Europa”, arăta directorul Institutului Francez, Julien Chiappone-Lucchesi.

Institutul Francez din România (IFRo), fondat la Bucureşti în 30 mai 1924, are, în prezent, filiale în Capitală, în Cluj, Iași și Timișoara. Plasat sub tutela Ministerului pentru Europa şi Afaceri Externe, IFRo face parte din reţeaua culturală franceză în străinătate şi are ca misiune promovarea cooperării culturale, lingvistice şi academice, a cooperării cu instituţiile şi reprezentanţii societăţii civile.

Sursă imagini: Facebook Institut français de Roumanie à Bucarest - Cristian Nistor și Cătălina Filip

Producător TVR: Valentina Băințan